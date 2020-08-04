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Владимир Федотов: Не вижу в переходе Кокорина в «Спартак» ничего предосудительного
04 августа 17:00
автор: Юлия Григорьевская

Владимир Федотов: Не вижу в переходе Кокорина в «Спартак» ничего предосудительного

Главный тренер «Сочи» поделился с «Советским спортом» ожиданиями от нового сезона, который его команда откроет 9 августа матчем против «Спартака».

«ЖДЕМ ЛИ ИЗ «ЗЕНИТА» МАММАНУ? ТРАНСФЕРЫ ЛЮБЯТ ТИШИНУ»

Главная трансферная бомба короткого межсезонья - подписание «Спартаком» контракта с Александром Кокориным, который провел весну и лето на правах аренды в «Сочи». Пытались его удержать?
– Конечно, мы с ним разговаривали. У Саши не было никаких противоречий с «Сочи», при определенном раскладе мы могли продолжить сотрудничество. Но рынок диктует свои условия. Вокруг этого перехода много чего сказано. Но я не вижу ничего предосудительного в том, что Саша продолжит карьеру в «Спартаке».

Вы лучше всех знаете, в какой Кокорин сейчас форме. Думаете, он быстро впишется в спартаковский футбол?
Саша уже приступил к тренировкам в Москве. Но давайте оставим оценку его формы и готовности вписаться в новую команду на откуп тренерам «Спартака».

«Сочи» арендовал у «Спартака» лучшего футболиста ФНЛ-2019/20 Александра Руденко. Рассматриваете его как замену Кокорину?
Зависит от него самого. Мы пригласили Руденко, чтобы он в РПЛ прогрессировал, набирал вес. Для этого у него есть все данные. Руденко тренируется с нами уже неделю. Парень толковый, все схватывает на лету. Надеюсь, он сможет быстро перестроиться.

А насколько вероятна аренда Эмануэля Мамманы из «Зенита»?
В этом мире все реально.

Ждете его?
Трансферы любят тишину. Не могу сейчас об этом говорить. Есть и другие футболисты, по которым ведем работу. Нужно быть очень аккуратными. Эта информация конфиденциальная.

То есть, новички в «Сочи» точно будут?
Любая команда требует усиления и конкуренции. Когда у тебя за спиной есть партнер, который претендует на твое место, это подталкивает к прогрессу.

Зима 2020 года. Сочи. Владимир Федотов и Александр Кокорин.

«ПОКА СИДЕЛИ В СОЧИ – НИ ОДНОГО ЗАРАЖЕННОГО, КАК НАЧАЛИ ЛЕТАТЬ – ЭПИДЕМИЯ»

– Какая задача стоит перед «Сочи» в новом сезоне?
 Зависит от того, каким будет итоговый состав. Когда процесс комплектования завершится, поставим цели.

Чем запомнился прошедший сезон, если вынести за скобки пандемию?
А как ее вынесешь за скобки? Весенняя часть была очень хорошая, а потом началась неопределенность, которая повлияла на все команды. Впрочем, в Сочи обстановка была достаточно спокойная. К сожалению, в самом конце тоже подхватили эту заразу, из-за чего пропустили два тура. Все это накладывает отпечаток. Сейчас любой чих воспринимаешь с испугом, от любой простуды становится не по себе. И с тестами система, на самом деле, не налажена идеально. Результаты разнятся, их приходится долго ждать.

Как в «Сочи» возникла эпидемия за два тура до конца?
Точного ответа у меня нет. Слетали в Москву, сыграли с «Локомотивом», начали появляться первые признаки… Потом отправились на матч с «Тамбовом», не дождавшись результатов тестирования, и в день игры выяснилось, что у нас на набирается здоровых футболистов для проведения игры. Форс-мажор.

Получается, из Москвы привезли заразу?
Расследование не проводили. Но факт остается фактом: пока команда почти три месяца безвылазно находилась в Сочи, ни одного инфицированного не было. Как только пошли выезды, случилось массовое заражение.

«СЕЙЧАС ВСЕ ЗДОРОВЫ, СДАЕМ ТЕСТЫ РАЗ В ПЯТЬ ДНЕЙ»

Как чувствует себя игроки, переболевшие коронавирусом?
Карантин сняли 28 июля. Симптомы у ребят были разные. В основном, болезнь проходила вообще бессимптомно. Носоглотка страдает. Это примерно как ОРЗ. У кого-то температура держалась два-три дня, у кого-то всего день. Хотя это и температурой-то не назвать, 37 с копейками… Тем не менее, тесты продолжали давать положительный результат, даже когда никаких воспалительных процессов уже не было.

Сейчас в «Сочи» все здоровы?
Слава богу, больных нет. Мы пережили этот период. Ребята две недели находились в изоляции, в четырех стенах, без должного движения. Те, кто переболел, плавно восстанавливают форму. Мы смотрим за их состоянием. Начинали работать в двухразовом режиме, но некоторые тренировки приходилось снимать, не все были готовы к нагрузкам.

Получается, не все подойдут к новому сезону в оптимальной форме?
Верно. Времени очень мало. Конечно, двухнедельный простой не лучшим образом сказался. Надо было активно отдохнуть, перезагрузиться, а мы немного потеряли тонус.

Не опасаетесь вспышек заболевания в стартующем сезоне?
Никто от этого не застрахован. Мы же видим: и хоккеисты страдают, которые находились в изоляции на базе. Очень сложно этого избежать. Нам говорят, что эпидемия идет на спад, а на самом деле оказалось, что почти все клубы через это прошли. Просто у кого-то было больше зараженных, у кого-то – меньше.

Часто сдаете тесты?
Раз в пять дней, как положено по регламенту.

«РАЗРЕШИЛ БЫ АРЕНДОВАННЫМ ИГРАТЬ ПРОТИВ КЛУБОВ, КОТОРЫМ ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ»

Как оцениваете результат «Сочи» в РПЛ-2019/20 после рестарта?
После паузы нам чуть-чуть не хватало тонуса и той уверенности, которая появилась до окончания весеннего отрезка. И календарь был не простой. Но все равно удавалось брать очки при не самой выразительной игре. Желание ребят позволило досрочно решить задачу сохранения прописки в премьер-лиге.

В РПЛ-2020/21 могут запретить переносы матчей из-за коронавируса. Как к этому относитесь?
Наверное, это правильное решение. Создан прецедент летом переносить игры было, по сути, некуда. Если бы нас заставили сделать это, когда заболел «Ростов», мы бы оказались в очень сложном положении. Могли бы и не выжить. А на команду зачем-то вылили столько критики в соцсетях. Ребята все это читали, на некоторых это негативно сказывалось. Неприятно читать такое, когда понимаешь, что ни в чем не виноват. И в итоге сама жизнь доказала нашу правоту. В любом случае, решения по переносам и прочим организационным моментам должна принимать лига. Надо исходить из регламента. Сейчас вот, например, предлагается запретить выпускать на поле более двух футболистов моложе 18 лет…

Это правильно?
Не уверен. Если эти игроки по своим характеристикам готовы помочь основе, почему надо запрещать им выходить на поле?

После известных событий в «Химках» многие называют подмосковную команду фарм-клубом «Спартака». А «Сочи» давно называют фарм-клубом «Зенита». Как относитесь к таким разговорам? И не считаете, что надо ограничить число футболистов, которые переходят из одной команды в другую?
Мы, конечно, все слышим и читаем. Но это все досужие рассуждения. Связи между разными клубами имеют место, но не стоит преувеличивать прямая зависимость отсутствует. Руководство РПЛ и РФС должны пристально следить за всем, что происходит в нашем футболе. Если есть какие-то нарушения, их надо сразу пресекать. Но к «Сочи» и «Зениту» это не имеет отношения.

То есть, вы не против массовых переходов игроков между клубами?
Есть ребята, которые не получают должной игровой практики в своих командах. Нельзя ограничивать их перемещение. Мне нравится другая инициатива: уйти от запрета для футболистов играть против команд, у которых они арендованы. Мне тоже не нравится, когда в контрактах прописываются такие пункты. Это нарушает спортивный принцип.

источник: «Советский спорт»
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