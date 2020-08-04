Владимир Федотов: Не вижу в переходе Кокорина в «Спартак» ничего предосудительного

– Ждете его? – Трансферы любят тишину. Не могу сейчас об этом говорить. Есть и другие футболисты, по которым ведем работу. Нужно быть очень аккуратными. Эта информация конфиденциальная.

– «Сочи» арендовал у «Спартака» лучшего футболиста ФНЛ-2019/20 Александра Руденко. Рассматриваете его как замену Кокорину? – Зависит от него самого. Мы пригласили Руденко, чтобы он в РПЛ прогрессировал, набирал вес. Для этого у него есть все данные. Руденко тренируется с нами уже неделю. Парень толковый, все схватывает на лету. Надеюсь, он сможет быстро перестроиться.

– Вы лучше всех знаете, в какой Кокорин сейчас форме. Думаете, он быстро впишется в спартаковский футбол? – Саша уже приступил к тренировкам в Москве. Но давайте оставим оценку его формы и готовности вписаться в новую команду на откуп тренерам «Спартака».

– Главная трансферная бомба короткого межсезонья - подписание «Спартаком» контракта с Александром Кокориным, который провел весну и лето на правах аренды в «Сочи». Пытались его удержать? – Конечно, мы с ним разговаривали. У Саши не было никаких противоречий с «Сочи», при определенном раскладе мы могли продолжить сотрудничество. Но рынок диктует свои условия. Вокруг этого перехода много чего сказано. Но я не вижу ничего предосудительного в том, что Саша продолжит карьеру в «Спартаке».

– То есть, новички в «Сочи» точно будут?

– Любая команда требует усиления и конкуренции. Когда у тебя за спиной есть партнер, который претендует на твое место, это подталкивает к прогрессу.

«ПОКА СИДЕЛИ В СОЧИ – НИ ОДНОГО ЗАРАЖЕННОГО, КАК НАЧАЛИ ЛЕТАТЬ – ЭПИДЕМИЯ»

– Какая задача стоит перед «Сочи» в новом сезоне?

– Зависит от того, каким будет итоговый состав. Когда процесс комплектования завершится, поставим цели.

– Чем запомнился прошедший сезон, если вынести за скобки пандемию?

– А как ее вынесешь за скобки? Весенняя часть была очень хорошая, а потом началась неопределенность, которая повлияла на все команды. Впрочем, в Сочи обстановка была достаточно спокойная. К сожалению, в самом конце тоже подхватили эту заразу, из-за чего пропустили два тура. Все это накладывает отпечаток. Сейчас любой чих воспринимаешь с испугом, от любой простуды становится не по себе. И с тестами система, на самом деле, не налажена идеально. Результаты разнятся, их приходится долго ждать.

– Как в «Сочи» возникла эпидемия за два тура до конца?

– Точного ответа у меня нет. Слетали в Москву, сыграли с «Локомотивом», начали появляться первые признаки… Потом отправились на матч с «Тамбовом», не дождавшись результатов тестирования, и в день игры выяснилось, что у нас на набирается здоровых футболистов для проведения игры. Форс-мажор.

– Получается, из Москвы привезли заразу?

– Расследование не проводили. Но факт остается фактом: пока команда почти три месяца безвылазно находилась в Сочи, ни одного инфицированного не было. Как только пошли выезды, случилось массовое заражение.

«СЕЙЧАС ВСЕ ЗДОРОВЫ, СДАЕМ ТЕСТЫ РАЗ В ПЯТЬ ДНЕЙ»

– Как чувствует себя игроки, переболевшие коронавирусом?

– Карантин сняли 28 июля. Симптомы у ребят были разные. В основном, болезнь проходила вообще бессимптомно. Носоглотка страдает. Это примерно как ОРЗ. У кого-то температура держалась два-три дня, у кого-то всего день. Хотя это и температурой-то не назвать, 37 с копейками… Тем не менее, тесты продолжали давать положительный результат, даже когда никаких воспалительных процессов уже не было.

– Сейчас в «Сочи» все здоровы?

– Слава богу, больных нет. Мы пережили этот период. Ребята две недели находились в изоляции, в четырех стенах, без должного движения. Те, кто переболел, плавно восстанавливают форму. Мы смотрим за их состоянием. Начинали работать в двухразовом режиме, но некоторые тренировки приходилось снимать, не все были готовы к нагрузкам.

– Получается, не все подойдут к новому сезону в оптимальной форме?

– Верно. Времени очень мало. Конечно, двухнедельный простой не лучшим образом сказался. Надо было активно отдохнуть, перезагрузиться, а мы немного потеряли тонус.

– Не опасаетесь вспышек заболевания в стартующем сезоне?

– Никто от этого не застрахован. Мы же видим: и хоккеисты страдают, которые находились в изоляции на базе. Очень сложно этого избежать. Нам говорят, что эпидемия идет на спад, а на самом деле оказалось, что почти все клубы через это прошли. Просто у кого-то было больше зараженных, у кого-то – меньше.

– Часто сдаете тесты?

– Раз в пять дней, как положено по регламенту.

«РАЗРЕШИЛ БЫ АРЕНДОВАННЫМ ИГРАТЬ ПРОТИВ КЛУБОВ, КОТОРЫМ ОНИ ПРИНАДЛЕЖАТ»

– Как оцениваете результат «Сочи» в РПЛ-2019/20 после рестарта?

– После паузы нам чуть-чуть не хватало тонуса и той уверенности, которая появилась до окончания весеннего отрезка. И календарь был не простой. Но все равно удавалось брать очки при не самой выразительной игре. Желание ребят позволило досрочно решить задачу сохранения прописки в премьер-лиге.

– В РПЛ-2020/21 могут запретить переносы матчей из-за коронавируса. Как к этому относитесь?

– Наверное, это правильное решение. Создан прецедент – летом переносить игры было, по сути, некуда. Если бы нас заставили сделать это, когда заболел «Ростов», мы бы оказались в очень сложном положении. Могли бы и не выжить. А на команду зачем-то вылили столько критики в соцсетях. Ребята все это читали, на некоторых это негативно сказывалось. Неприятно читать такое, когда понимаешь, что ни в чем не виноват. И в итоге сама жизнь доказала нашу правоту. В любом случае, решения по переносам и прочим организационным моментам должна принимать лига. Надо исходить из регламента. Сейчас вот, например, предлагается запретить выпускать на поле более двух футболистов моложе 18 лет…

– Это правильно?

– Не уверен. Если эти игроки по своим характеристикам готовы помочь основе, почему надо запрещать им выходить на поле?

– После известных событий в «Химках» многие называют подмосковную команду фарм-клубом «Спартака». А «Сочи» давно называют фарм-клубом «Зенита». Как относитесь к таким разговорам? И не считаете, что надо ограничить число футболистов, которые переходят из одной команды в другую?

– Мы, конечно, все слышим и читаем. Но это все досужие рассуждения. Связи между разными клубами имеют место, но не стоит преувеличивать – прямая зависимость отсутствует. Руководство РПЛ и РФС должны пристально следить за всем, что происходит в нашем футболе. Если есть какие-то нарушения, их надо сразу пресекать. Но к «Сочи» и «Зениту» это не имеет отношения.

– То есть, вы не против массовых переходов игроков между клубами?

– Есть ребята, которые не получают должной игровой практики в своих командах. Нельзя ограничивать их перемещение. Мне нравится другая инициатива: уйти от запрета для футболистов играть против команд, у которых они арендованы. Мне тоже не нравится, когда в контрактах прописываются такие пункты. Это нарушает спортивный принцип.