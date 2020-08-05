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«Краснодар» болеет за «МЮ», а «Лацио» – против «Ромы». Футбольные еврокубки, наконец, возвращаются
05 августа 11:33
автор: Артем Зибрак

«Краснодар» болеет за «МЮ», а «Лацио» – против «Ромы». Футбольные еврокубки, наконец, возвращаются

Главное, что надо знать о решающей стадии плей-офф Лиги Европы и Лиги чемпионов, которая пройдет с 5 по 23 августа – преимущетвенно в Германии и Португалии.

В среду, 5 августа, почти после пятимесячного перерыва возобновится еврокубковый сезон-2019/20, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса. Самое время рассказать о том, что нас ждет в ходе горячего футбольного августа.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

УЕФА уплотнил календарь до предела, поэтому матчи Лиги чемпионов будут проводиться не только по вторникам и средам, как обычно, но и в другие дни недели. Возобновится главный еврокубок в пятницу, 7 августа (когда в России «Зенит» и «Локомотив» определят обладателя Суперкубка), продолжится в субботу, а на следующей неделе команды будут рубиться на протяжении четырех дней подряд - со среды по субботу...

На данный момент определились четыре четвертьфиналиста ЛЧ: «Аталанта» еще весной вышла на «ПСЖ», «Лейпциг» – на «Атлетико». В остальных парах 1/8 финала предстоят ответные игры. И если «Бавария» обязана спокойно оформить победу над «Челси» (в Лондоне мюнхенцы взяли верх со счетом 3:0), то еще в трех дуэлях интрига по-прежнему жива.

«Реал» попробует вытянуть себя из болота за волосы в гостях у «Ман Сити» (после домашнего поражения 1:2 и в отсутствие дисквалифицированного Серхио Рамоса), а «Барселоне» и «Ювентусу» придется попотеть в домашних встречах соответственно с «Наполи» и «Лионом». Выход в следующий раунд Криштиану Роналду и Лионеля Месси отнюдь не гарантирован. Каталонцы довольствовались на выезде ничьей 1:1, а туринцы и вовсе уступили 0:1 - и «Лион» наверняка зубами вцепится в этот результат. Тем более что «Юве» в июле - августе угодил в кризис, завершив чемпионский сезон в серии А тремя поражениями в четырех матчах...

В 1/8 финала номинальные хозяева (матчи пройдут без зрителей) все-таки примут соперников на своих аренах. А вот начиная со стадии четвертьфинала победитель в каждом противостоянии будет определяться в единственном поединке на нейтральной территории, в качестве которой УЕФА выбрал Лиссабон. Иначе говоря, Лига чемпионов завершится «Финалом восьми». Его между собой поделили арены «Бефики» и «Спортинга» - «Да Луш» и «Жозе Алваладе».

  • Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
  • 22.00 (мск)
  • 7 августа
  • «Ман Сити» - «Реал» (первая игра - 2:1)
  • «Ювентус» - «Лион» (0:1)
  • 8 августа
  • «Барселона» - «Наполи» (1:1)
  • «Бавария» - «Челси» (3:0)

Плей-офф

ЛИГА ЕВРОПЫ

Во втором по значимости еврокубке все тоже завершится в «Финале восьми» (в четырех немецких городах), но вот со стадией 1/8 финала есть нюансы. В двух парах ЛЕ команды весной не успели провести даже первые матчи. Поэтому победитель будет выявлен на нейтральной территории: сегодня, 5 августа, «Интер» сразится в Гельзенкирхене с «Хетафе», а завтра «Севилья» - с «Ромой» в Дуйсбурге. В остальных шести дуэлях состоятся ответные игры, из которых три превратятся в пустую формальность: «МЮ» ранее победил в гостях ЛАСК 5:0, «Базель» разделался с «Айнтрахтом» (3:0), а «Байер» - с «Рейнджерс» (3:1).

«Финал восьми» уложится в период с 10 по 21 августа, а местом проведения решающего матча станет Кельн. Очевидными фаворитами ЛЕ видется набравший ход «МЮ» и мощно накативший на финиш итальянского сезона «Интер». По сетке команды Оле-Гуннара Сульшера и Антонио Конте, кстати, не могут встретиться до финала. И их схватка стала бы украшением турнира! Из «темных лошадок» следует отметить «Вулверхэмптон», который невероятно мотивирован после обиднейшей развязки АПЛ-2019/20. «Волки» за несколько туров до конца претендовали на выход в ЛЧ, а в итоге остались даже без путевки в ЛЕ: их седьмое место перестало быть еврокубковым из-за победы «Арсенала» над «Челси» в финале Кубка Англии.

Теперь «Вулверхэмптон» может пробиться в Лигу чемпионов-2020/21, выиграв ЛЕ-2019/20. И потенциал команды позволяет ставить такую задачу.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

5 августа

19.55 (мск)

«Копенгаген» - «Башакшехир» (первый матч - 0:1)

«Шахтер» - «Вольфсбург» (2:1)

22.00

«МЮ» - ЛАСК (5:0)

«Интер» - «Хетафе» (решающий матч в Гельзенкирхене)

6 августа

19.55

«Байер» - «Рейнджерс» (3:1)

«Севилья» - «Рома» (решающий матч в Дуйсбурге)

22.00

«Базель» - «Айнтрахт» (3:0)

«Вулверхэмптон» - «Олимпиакос» (1:1)

Плей-офф

Отметим, что исход еврокубков-2019/20 повлияет на расклад в ЛЧ и ЛЕ следующего сезона. Тут есть интерес и у России. Например, «Краснодару» стоит болеть в Лиге Европы за клубы, уже пробившиеся в Лигу чемпионов, - «Севилью», «МЮ» и «Интер». Если кто-то из них возьмет трофей, то в групповой турнир ЛЧ-2020/21 автоматически попадет «Ренн», и одним потенциально опасным соперником краснодарцев в квалификации главного еврокубка станет меньше.

«Аякс» нашего старого знакомого Квинси Промеса напрямую поднимется в группу ЛЧ-2020/21, если какая-то из команд с уже имеющейся путевкой в главный еврокубок выиграет ЛЧ-2019/20. И шансы на это велики. Наконец, стоит отметить переживания «Лацио». Несмотря на то, что Италия имеет четыре места в Лиге чемпионов, итоговая четвертая строчка римлян в серии А пока не гарантировала им пропуск в ЛЧ. Как так? А очень просто. По регламенту УЕФА, одну страну в главном еврокубке может представлять не более пяти команд. И если «Рома» в августе выиграет ЛЕ, а «Наполи» - ЛЧ, то два этих клуба присоеднятся к «Ювентусу», «Интеру» и «Аталанте», а «Лацио» окажется шестым лишним и «спустится» в следующем сезоне в Лигу Европы.

Понятно, что этот расклад - из области фантастики. Но в таком уникальном сезоне возможно всё. Так что «Лацио» не стоит заранее расслабляться.

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