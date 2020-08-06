Суперфинал Лиги Европы «Интер» – «МЮ» стал ближе. Как и отставка Конте (видео)

Шансы итальянцев котировались выше. Команда Антонио Конте ударно завершила сезон в серии А (ноль пропущенных мячей в четырех заключительных турах, в которых, в том числе, были обыграны «Наполи» и «Аталанта»), тогда как «Хетафе» выиграл летом один матч из одиннадцати... Тем удивитель, что испанцы со стартовым свистком начали гонять итальянского гранда, как школьника. В первые 10 минут »Интер» не мог пересечь центр поля. И статистика ударов шокировала – 5:0 в пользу команды Хорхе Бордаласа .

Бывший клуб Ромелу Лукаку из Манчестера мог не беспокоиться за исход дуэли с ЛАСКом (в гостях «красные дьяволы» еще до пандемии победили 5:0). А вот «Интеру», за который Лукаку выступает сейчас, предстояло разыграть путевку в четвертьфинал в единственном поединке против неуступчивого «Хетафе» в Гельзенкирхене (в Германии, напомним, пройдет весь «Финал восьми» ЛЕ).

После пятимесячной паузы еврокубки вернулись четырьмя матчами 1/8 финала Лиги Европы. Сначала «Копенгаген» и «Шахтер» разгромили на своих полях с одинаковым счетом 3:0 соответственно «Башакшехир» и «Вольфсбург», а затем на авансцену вышли два главных фаворита турнира - разведенные по разным половинкам сетки, а значит, имеющие шанс встретиться в финале «МЮ» и «Интер».

Залогом этого преимущество «Хетафе» стал замысел Бордаласа. «Интер» традицонно играл в три центральных защитника (Диего Годин, Стефан де Врей, Алессандро Бастони), и испанцы отказались от высокого прессинга, прихватив игроков середины поля. Черно-синие оказались не готовы к такой плотной игре и откровенно «поплыли». Особенно чудовищно смотрелся правый фланг миланцев, где атаки начинал Годин, а продолжал Данило Д’Амброзио.

«Интер» пришел в себя только к середине тайма благодаря индивидуальному мастерству Лаутаро Мартинеса, самостоятельно протащившего мяч до штрафной и опасно пробившего в дальний угол. Спустя пару минут он снова потревожил Давида Сорию, на сей раз выстрелом с линии штрафной. А вскоре команда Конте открыла счет. Бастони на удачу забросил мяч вперед, Хави Эчейта оказался в одиночестве в борьбе против Лукаку - и темнокожий бельгийский гигант изловчился пробить точно в дальний нижний угол.

Romelu Lukaku incroyable quel but. pic.twitter.com/qskgoki2EX — MinutesFoot (@MinutesFoot) August 5, 2020

Нелогичность этого гола доказал дальнейший ход игры. «Хетафе» тут же перешел на тотальный прессинг, чем окончательно разбил игру соперника. Миланцы не успевали поднять голову и были вынуждены отбрасывать мяч вратарю Самиру Хандановичу. Конструктива это не добавляло. Все 45 минут хавбеки »Интера» не видели мяча. Из 252 передач 130 пришлись на тройку игроков их обороны.

ЕЩЕ ДВА «ПОДАРКА» ДЛЯ КОНТЕ

В раздевалке Конте, разумеется, провел работу над ошибками. После перерыва Марсело Брозович стал опускаться глубже, помогая защитникам начинать атаки. Мяч у «Интера» стал держаться лучше, появились стандарты (Д’Амброзио красиво пробил с лета, грамотно положив корпус, но Сория вытащил, а добивание Година было заблокировано) и какая-то осознанность действий.

Бордалас ответил выходом второго нападающего Анхеля Родригеса. «Хетафе» перешел с 4-5-1 на более привычные 4-4-2. Родригес хорошо вошел в игру, придал динамики командному прессингу и отвлек на себя часть внимания защитников, ставших упускать его партнера Хайме Мату. Затем вышли Хасон и Хорхе Молина - и заработали пенальти (Годин в верховой борьбе коснулся мяча рукой).

Казалось, счет обязан стать 1:1. Так было бы справедливо. Однако Фортуна снова улыбнулась «Интеру» – Молина с 11-метровой отметки помахнулся...

И »Хетафе» продолжил заниматься благотворительностью, вскоре подарив гол вышедшему на замену Кристиану Эриксену. Прострел в штрафную не должен был достичь адресата, но мяч срикошетиловал к датчанину. Оставалось только не промахнуться.

2:0 - это был уже приговор. «Интер» прошел-таки в четвертьфинал Лиги Европы (гле сыграет с победителем пары «Байер» - «Рейнджерс»), но больше озадачил, чем вдохновил. Кто бы ни был не прав в тлеющем конфликте Конте и руководства клуба, очевидно: в нынешнем состоянии миланцы не готовы к большим подвигам. Тренеру нужны или новые игроки, или возможность покинуть Милан.

Собственно, о возможном уходе Конте в «Ювентус» в Италии сейчас не говорит только ленивый. И это возвращение почти наверняка состоится, если Маурицио Сарри завалит стартующий вот-вот плей-офф решающий этап плей-офф Лиги чемпионов. «Юве», напомним, предстоит ответный домашний поединок против «Лиона», который дома до пандемии выиграл 1:0.

Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи

«Интер» - «Хетафе» - 2:0 (1:0)

Голы: Лукаку, 33 – 1:0. Эриксен, 83 – 2:0.

Нереализованный пенальти: Молина, 76 (мимо).

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Д’Амброзио (Бираги, 84), Барелла, Брозович (Эриксен, 82), Гальярдини, Янг, Л. Мартинес (А. Санчес, 70), Лукаку.

«Хетафе»: Сория, Д. Суарес, Эчейта, Джене, Оливера, Ньом (Хасон, 69), Тимор, Арамбари, Кукурелья, Максимович (Анхель, 56), Мата (Молина, 69).

«МЮ» - ЛАСК - 2:1 (первый матч - 5:0), «Шахтер» - «Вольфсбург» - 3:0 (2:1), «Копенгаген» - «Башакшехир» - 3:0 (0:1).

6 августа играют: «Вулверхэмптон» - «Олимпиакос» (первый матч - 1:1), «Байер» - «Рейнджерс» (3:1), «Базель» - «Айнтрахт» (3:0) и «Севилья» - «Рома» (единственный матч, Дуйсбург).