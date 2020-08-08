Пирло или Аллегри? Почеттино или Зидан? Кандидаты на замену Сарри в «Ювентусе»

Напомним, что Маурицио Сарри был уволен после победы 2:1 над «Лионом», которая не позволила «Ювентусу» выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Ранее под руководством Сарри туринский клуб проиграл в финале Кубка Италии «Наполи», а очередной чемпионский титул в серии А взял, опередив «Интер» на одно очко. Это худшее выступление «Юве» за последние годы. Проработав один сезон, Сарри покидает Турин с 11 миллионами евро в кармане в качестве неустойки. И футболисты не сильно этому огорчились: многие «лайкнули» новость об отставке главного тренера.

Последний клуб: «Лацио» (действующий контракт)

Достижения: обладатель Кубка Италии (2019) и Суперкубка Италии (2017, 2019)

Кто сообщает: Sky Sport Italia

На протяжении большей части сезона именно «Лацио» был главным преследователем «Ювентуса». Римляне показывали отменную игру, а нападающий Чиро Иммобиле записал на свой счет 36 голов, став самым результативным футболистом сезона в Европе. В итоге римский клуб завершил сезон на четвертом месте из-за летнего провала (пять поражений в девяти матчах). Но учитывая, что «Лацио» до начала сезона никто не воспринимал как претендента на чемпионство, итоговым результатом никто не должен быть расстроен. Тем более что клуб не располагает внушительным составом в отличие от «Юве» или «Интера».

Андреа Пирло

Возраст: 41 год

Последний клуб: «Ювентус» U 23 (действующий контракт)

Достижения: –

Кто сообщает: Sky Sport Italia

А это уже вариант в стиле Леонида Федуна – взять тренера без серьезного опыта самостоятельной работы. Сейчас бывшая легенда «Юве» и «Милана» тренирует одну из молодежных команд туринского клуба, что делает Андреа Пирло »котом в мешке». В «Спартак» в таком же статусе в разное время приходило несколько специалистов. И приятных воспоминаний о них осталось немало. Правда, именно так Федун вытащил «золотой билет» в лице Массимо Карреры. Возможно, на что-то похожее рассчитывают и в Турине.

Маурисио Почеттино

Возраст: 48 лет

Последний клуб: «Тоттенхэм»

Достижения: финалист Кубка английской лиги (2015), финалист Лиги чемпионов (2019)

Кто сообщает: La Gazzetta dello Sport

С виду самый оптимальный вариант. Маурисио Почеттино отметился изумительной работой в «Тоттенхэме». Аргентинскому специалисту удалось сделать из середняка стабильного призера чемпионата Англии – самого конкурентного национального первенства. При нем клуб занял второе место в АПЛ в 2017 году, а через два года играл в финале Лиги чемпионов. Правда, никаких трофеев Почеттино завоевать не смог. Отпугнуть может и нехилый ценник аргентинца. Он затребовал зарплату в размере 10-12 миллионов евро.

Сержиу Консейсау

Возраст: 45 лет

Последний клуб: «Порту» (действующий контракт)

Достижения: чемпион Португалии (2018, 2020), обладатель Кубка Португалии (2020), обладатель Суперкубка Португалии (2018)

Кто сообщает: RaiRadio1

Об интересе «Юве» к Сержиу Консейсау сообщалось еще в мае 2018-го, когда туринцы решили прекратить сотрудничество с Массимилиано Аллегри. И сейчас кандидатуру португальца многие воспринимают как «вариант-сюрприз». А зря. За два года Консейсау обзавелся россыпью тренерских трофеев. А в бытность футболистом он прошел отличную школу итальянского чемпионата в «Лацио», «Парме» и «Интере».

Массимилиано Аллегри

Возраст: 52 года

Последний клуб: «Ювентус»

Достижения: чемпион Италии (2011, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), обладатель Кубка Италии (2015, 2016, 2017, 2018), обладатель Суперкубка Италии (2015, 2018)

Кто сообщает: Sky Sport Italia

По данным СМИ, именно Массимилиано Аллегри – главный кандидат на освободившийся пост. Аллегри успешно руководил «Юве», дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов, а уволен был исключительно из-за отстуствия европейского титула. Возможно, взглянув на чудовищные результаты при Сарри, руководство клуба пришло к выводу, что годом ранее поторопилось с увольнением Аллегри. Теперь президент туринцев Андреа Аньелли постарается его вернуть.

Зинедин Зидан

Возраст: 48 лет

Последний клуб: «Реал» (действующий контракт)

Достижения: чемпион Испании (2017, 2020), обладатель Суперкубка Испании (2017, 2020), победитель Лиги чемпионов (2016, 2017, 2018), обладатель Суперкубка УЕФА (2016, 2017), победитель клубного чемпионата мира (2016, 2017)

Кто сообщает: журналист Танкреди Пальмери

С одной стороны – безумие, а с другой – идеальный вариант. Все-таки Зинедин Зидан выступал за «Ювентус» в качестве игрока. Да, покорить Лигу чемпионов с туринцами он не смог, дважды проиграв в финале (в 1997-м и 1998-м). Зато он трижды подряд приводил к победам в турнире «Реал», в составе которого блистал нынешний лидер «Юве» Криштиану Роналду. Воссоединение Криштиану с Зиданом – вопрос больших денег, в виде зарплаты французскому тренеру и неустойки королевскому клубу. И если эти деньги в Турине найдутся, то возможно все.

Впрочем, портал Sport Mediaset уже сообщил, что Зидан вроде бы ответил туринцам отказом. Но кто знает, что будет завтра?

Мы не стали добавлять в список Антонио Конте, судьба которого во многом зависит от исхода выступления «Интера» в Лиге Европы. Если миланцы выиграют предстоящий в Германии «Финал восьми», то никто Конте в Турин, конечно, не отпустит. А вот еще менее вероятные кандидаты в преемники Сарри: Роберто Ди Маттео, Карло Анчелотти, Лучано Спаллетти, Лоран Блан, Винченцо Монтелла и Вальтер Маццари.