Кто заказал «Спартак»?

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что работа Еськова на этой встрече не соответствовала уровню ФИФА, а врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что вынужден обратиться к Мутко с просьбой дать оценку ходу матча и судейству.

«22 апреля 2017 года состоялся первый официальный матч на «Санкт-Петербург Арене». В 24-м туре чемпионата России «Зенит» со счетом 2:0 победил «Урал». В первом тайме команды друг другу не забили. После перерыва Алексей Еськов удалил одновременно двух игроков «Урала». На 60-й минуте матча он показал вторую желтую карточку Эрику Бикфалви за нарушение при подкате. Как отметили после игры спортивные журналисты, нарушения не было — Бикфалви сыграл в мяч. В момент спора по этому эпизоду игроков «Урала» с Еськовым на 61-й минуте он показал прямую красную карточку второму игроку «Урала», нападающему Роману Павлюченко. Несмотря на отсутствие двух игроков, «Зениту» не удавалось забить. Сделали это хозяева лишь на 86-й минуте после подачи углового. Сразу после этого, на 87-й минуте матча Еськов удалил третьего игрока «Урала», Романа Емельянова, за борьбу в штрафной. Уже в добавленное время Молло забил второй гол «Зенита». Оба гола и все три удаления вызвали многочисленные вопросы у многих спортивных экспертов.

Для начала неплохо посмотреть на биографию «киллеров». Вот небольшой отрывок из «Википедии» об арбитре Еськове, усмотревшего пенальти там, где его нельзя увидеть в принципе. Не поленитесь прочитать до конца.

Все это очень напоминает заказное убийство, только не человека, а команды. В таких случаях следователи начинают копать, кому это могло быть выгодно. Попробуем и мы разобраться в том, кто мог получить дивиденды от произошедшего и какого мотивы людей, целенаправленно в последнее время играющих против «Спартака».

Это заявление Федун сделал в воскресенье вечером на эмоциях после матча с «Сочи» (2:2), и Леонида Арнольдовича в его порыве остается только поддержать. Какой смысл играть в одну игру с теми, у кого в колоде все карты крапленые. Вся футбольная Россия видела вчера, что пенальти в ворота красно-белых на 90-й минуте при счете 2:1 не было в помине, однако судья Василий Казарцев вместе с ассистентом по VAR Алексеем Еськовым постановили – 11-метровому быть. Что в итоге обернулось для москвичей потерей двух важных очков в домашнем матче на старте чемпионата.

«Беспредел! Ну что же творит этот Еськов? Не умеешь судить, но зачем так внаглую делать?! Я бы на месте Тарханова увел бы команду с поля. Ребята, что вы делаете?! Сразу было видно, что Бикфалви сыграл сначала в мяч. Смольников опоздал к мячу, убери ногу и не получил бы повреждения. Это не нарушение со стороны игрока «Урала». А Еськов стал вторым Кашшаи!» - сказал после той игры арбитр Сергей Хусаинов. А известный тренер Анатолий Бышрвец заявил: «Всегда говорил, что проблемы наших и зарубежных арбитров не в квалификации, а в предвзятости».

Забавно, правда. Три года назад разве не было ясно, что судье Еськову делать в большом футболе нечего. Однако нашлись ведь люди, которые не просто оставили его в профессии после того беспредела, но и по-прежнему ценят нужного для обслуживания чьих-то интересов товарища, назначая его на ответственные матчи.

Что такого сотворил Еськов в воскресенье по сравнению с тем питерским скандалом? Да ничего нового. Просто три с лишним года назад он «выстрелил» в того, кто априори не должен был вызвать большой резонанс. Хотя и тогда шум вышел громким - в дело пришлось вмешиваться главе большого региона. Что же говорить о «Спартаке», самой популярной команде страны.

Но самое поразительное, что уже тогда Еськова сравнивали с нынешним главой департамента судейства РФС Виктором Кашшаи. Такие ассоциации наверняка вызвала работа венгерского арбитра в знаменитом судейским скандалом полуфинале Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной» (4:0). Давайте опять обратимся к истории.

«23 апреля 2013 года бригада арбитров, возглавляемая Кашшаи, судила полуфинал Лиги чемпионов между «Баварией» и «Барселоной». Вначале игры он не заметил игру рукой у Жерара Пике. Десять минут спустя не засчитал гол, забитый при нарушении, совершенном мюнхенским игроком Данте на Дани Алвесе. На 49 минуте Марио Гомес забил мяч, находясь в офсайде. На 72-й минуте Кашшаи не отреагировал на толчок Томасом Мюллером Жорди Альбы и засчитал очередной немецкий гол. Бывший футбольный арбитр Андухар Оливер заявил, что три из четырех голов «Баварии» были забиты с нарушениями правил».

Как видим, Еськову, Казарцеву и компании есть с кого брать пример. Остается выяснить, с чьей подачи департамент российского футбола возглавил специалист с такими скелетами в шкафу. Более того, неплохо бы используя общественную поддержку (а она наверняка будет после такого ужаса, в который погрузили наш футбол), начать расследование воскресного избиения «Спартака» с нанесением тяжких моральных повреждений. С привлечением соответствующих силовых структур. Оставлять без ответа этот вызов обществу недопустимо.

То, что Федуна целенаправленно пытаются публично унизить, – уже не вызывает сомнений. Вполне вероятно, что отчасти владелец красно-белой команды сам спровоцировал атаку на себя. Слишком часто в последнее время раздавал он нелицеприятные оценки многим нашим футбольным деятелям. Нельзя сказать, что Леонид Арнольдович всегда был на сто процентов прав, но большинство его наездов были все же по делу.

Кому конкретно мог помешать Федун? Первое, что многим после случившегося пришло на ум – увидеть в этом питерский заговор. Отношение «Зенита» и «Спартака» в последнее время действительно больше напоминают военные действия, чем обычную конкурентную борьбу. Чего стоят только оскорбительные публичные выражения гендира чемпионов России Александра Медведева в адрес спартаковцев. Назначение на этом фоне на матч красно-белых арбитра из Санкт-Петербурга Казарцева уже выглядит неприличным. А его видео-ассистент Еськов не петербуржец, но самый «звездный» эпизод его карьеры пришелся почему-то на открытие питерской арены.

Версия, что таким образом кто-то решил на старте турнира притормозить «Спартак», открыто заявивший о чемпионских притязаниях в новом сезоне, наверное, имеет право на жизнь. Хотя почему это не могло быть просто личной местью конкретного арбитра ненавистной ему команде или конкретному человеку? Или же кто-то таким образом решил подзаработать на тотализаторе, поставив на ничью или два пенальти в ворота хозяев? А может, кто-то копает против главы РПЛ Сергея Прядкина, слухи о возможной отставке которого в последние недели все усиливаются? Как еще надо опустить нашу лигу, чтобы в ней произошли наконец кадровые оргвыводы?

Как видим, даже поверхностная оценка способна обнаружить целый ряд вероятных «заказчиков» на отстрел взбунтовавшегося гладиатора. Во что точно не верится, так это просто в ошибку, о которой по горячим следам говорил Кашшаи, присутствовавший лично на игре. Глава судейского департамента заявил об отстранении Казарцева, неправомерно назначившего второй пенальти в ворота Александра Максименко. Одного профессионала теоретически, конечно, могло и переклинить. Но поверить в то, что помутнение рассудка случилось сразу у нескольких специалистов, использовавших к тому же видеоповторы, как-то не выходит.

В отношении Еськова будет проведено разбирательство. При этом всем арбитрам, работавшим на игре, предложат пройти проверку на детекторе лжи. Хотя на самом деле неплохо бы после такого теракта в отношении российского футбола отправить на полиграф всех, кто мог быть к этому причастен: от принимавших решение о назначении данных судей на игру до руководства лиги, кураторов Кашшаи и самого венгра, который независимо от итогов проверок должен пойти на все четыре стороны. Удивительно, что сам он вчера о своей отставке только задумывался.

Показательно, что в соцсетях вчера многие армейцы, динамовцы и болельщики немосковских команд выражали слова поддержки спартаковцам – своим многолетним противникам (Казарцев, кстати, свою страницу в инстаграм удалил). Потому что все отчетливо понимают: наш футбол давно двигался к краю пропасти, а воскресным вечером сорвался с обрыва и полетел вниз. Настал момент, когда все здоровые силы должны отложить в сторону клубные пристрастия и старые обиды. Терпеть дальше в нашем футболе кукловодов, дергающих за ниточки людей со свистком в нужном месте и нужное время, невыносимо.

Главное, чтобы проявил выдержку и был последовательным сам Федун. Не поменял первоначальное решение и пошел до конца. Правда сегодня на его стороне. Как и многочисленная армия обманутых любителей футбола, посвятивших воскресный вечер просмотру матча с участием «Спартака» и «Сочи». В независимости от того, за кого они болеют.

Я/Мы Леонид Федун. Я/Мы «Спартак».