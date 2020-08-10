Матч «Спартака» уже предлагали переиграть 33 года назад. Тогда Черенков забил выдуманный пенальти

На эту заметку сподвиг комментатор Александр Шмурнов, предложивший в твиттере переиграть воскресный матч 1-го тура РПЛ «Спартак» – «Сочи», завершившийся вничью 2:2. 33 года назад точно с таким же предложением выступил знаменитый начальник красно-белых Николай Старостин. 13 июля 1987 года в Москве претенденты на золотые медали «Спартак» и «Днепр» разошлись миром 2:2 в 17-м туре. На поле, а потом за его пределами бушевали страсти. Виновником скандала, который по градусу не уступал нынешнему, стал судья из Омска Виктор Кузнецов.

Уже на десятой минуте форвард-бомбардир гостей Олег Протасов обокрал защитника Альмира Каюмова и открыл счет. Время шло, атаки красно-белых теряли остроту. Создалось ощущение, что днепропетровцы сохранят зыбкое преимущество. Но на 52-й минуте рефери не без помощи своего ассистента Виктора Ярыгина из Волгограда показал на центр. Атаку спартаковцев ударом головой завершал Вагиз Хидиятуллин. Мяч угодил в перекладину, спикировал в линию ворот, подняв столбик белой пыли, и вылетел в поле. Махала включил Тофика Бахрамова (антигероя финала ЧМ-1966, из которого у нас и в Англии сделали героя) и побежал к центральной линии. Рефери засчитал гол, несмотря на протесты гостей. 1:1.

Через 20 минут Кузнецов поставил в ворота «Днепра» пенальти. Никто не мог понять, в чем был криминал, кто и против кого нарушил правила. К мячу подошел Федор Черенков. Его нога не дрогнула. Этот гол стал для него пропуском в почетный Клуб Григория Федотова для отечественных бомбардиров. Впоследствии «народный футболист» признался, что забивать ему было стыдно: «Такое впечатление, будто нас поймали с поличным». Впрочем, турнирная задача и личная выгода перевесили моральную сторону вопроса.

Едва начав с центра, гости запустили мячом в судью. Промах составил сантиметры – мяч просвистел рядом с ухом арбитра. Кузнецов находился спиной и не мог видеть эпизода. Через пять минут после стычки с Хидиятуллиным был удален фактурный полузащитник «Днепра» Вадим Тищенко.

Но сохранить победу красно-белые не сумели. За три минуты до финального свистка Антон Шох сочным ударом метров с 16-ти метров сравнял счет. Ничья 2:2 не позволила соперникам переступить грань. «Спартак» сохранил дистанцию в четыре очка и досрочно отпраздновал чемпионство, которое сомнению не подлежит.