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Матч «Спартака» уже предлагали переиграть 33 года назад. Тогда Черенков забил выдуманный пенальти
10 августа 16:45
автор: Владислав Домрачев,

Матч «Спартака» уже предлагали переиграть 33 года назад. Тогда Черенков забил выдуманный пенальти

В июле 1987-го на стадионе «Динамо» в Петровском парке судья испоганил встречу лидеров чемпионата СССР между «Спартаком» и «Днепром» (2:2). Скандал был похлеще, чем сейчас после игры «Спартака» и «Сочи».

На эту заметку сподвиг комментатор Александр Шмурнов, предложивший в твиттере переиграть воскресный матч 1-го тура РПЛ «Спартак» «Сочи», завершившийся вничью 2:2. 33 года назад точно с таким же предложением выступил знаменитый начальник красно-белых Николай Старостин. 13 июля 1987 года в Москве претенденты на золотые медали «Спартак» и «Днепр» разошлись миром 2:2 в 17-м туре. На поле, а потом за его пределами бушевали страсти. Виновником скандала, который по градусу не уступал нынешнему, стал судья из Омска Виктор Кузнецов.

Уже на десятой минуте форвард-бомбардир гостей Олег Протасов обокрал защитника Альмира Каюмова и открыл счет. Время шло, атаки красно-белых теряли остроту. Создалось ощущение, что днепропетровцы сохранят зыбкое преимущество. Но на 52-й минуте рефери не без помощи своего ассистента Виктора Ярыгина из Волгограда показал на центр. Атаку спартаковцев ударом головой завершал Вагиз Хидиятуллин. Мяч угодил в перекладину, спикировал в линию ворот, подняв столбик белой пыли, и вылетел в поле. Махала включил Тофика Бахрамова (антигероя финала ЧМ-1966, из которого у нас и в Англии сделали героя) и побежал к центральной линии. Рефери засчитал гол, несмотря на протесты гостей. 1:1.

Через 20 минут Кузнецов поставил в ворота «Днепра» пенальти. Никто не мог понять, в чем был криминал, кто и против кого нарушил правила. К мячу подошел Федор Черенков. Его нога не дрогнула. Этот гол стал для него пропуском в почетный Клуб Григория Федотова для отечественных бомбардиров. Впоследствии «народный футболист» признался, что забивать ему было стыдно: «Такое впечатление, будто нас поймали с поличным». Впрочем, турнирная задача и личная выгода перевесили моральную сторону вопроса.

Едва начав с центра, гости запустили мячом в судью. Промах составил сантиметры – мяч просвистел рядом с ухом арбитра. Кузнецов находился спиной и не мог видеть эпизода. Через пять минут после стычки с Хидиятуллиным был удален фактурный полузащитник «Днепра» Вадим Тищенко.

Но сохранить победу красно-белые не сумели. За три минуты до финального свистка Антон Шох сочным ударом метров с 16-ти метров сравнял счет. Ничья 2:2 не позволила соперникам переступить грань. «Спартак» сохранил дистанцию в четыре очка и досрочно отпраздновал чемпионство, которое сомнению не подлежит.

Судейские проделки разбирали в популярной программе «Футбольное обозрение».

Почему вы засчитали гол, когда мяч от перекладины попал в линию ворот? – поинтересовались у Кузнецова, представшего перед телекамерой с фонарем под глазом.
Мяч полетел по дуге, рефери начертил рукой параболу, и в воздухе влетел в ворота.

А против кого были нарушены правила, когда вы назначили пенальти?
Против Шмарова.

На повторе четко видно, что в момент «нарушения» в радиусе пяти метров от Валерия Шмарова соперников не было.

Разговоры о судейской помощи «Спартаку» ходили давно, а это судейство выглядело как гербовая печать в этом обвинении, констатировал болельщик, который смотрел матч по телевизору.

Журналист Юлий Сегеневич «Советском спорте» отметил, что «игра вышла из-под контроля арбитра» и назвал судейство «нечетким». Кузнецова дисквалифицировали пожизненно. Но он продолжил судить хоккей с мячом, а потом инспектировал футбольные матчи в высшей лиге.

Василий Казарцев по сравнению с ним отдыхает. Поклонники ЦСКА вспомнили, как 7 декабря прошлого года в Краснодаре Казарцев «убил» красно-синих, не назначив пенальти за явный фол на Федоре Чалове. Рефери даже не воспользовался VAR. К тому моменту армейцы вели 1:0, хозяева ушли от поражения – 1:1. Если приплюсовать ЦСКА потерянные два очка и вычесть одно у «Краснодара», то соперники поменялись бы местами. Бронза, а вместе с ней путевка в квалификацию в Лигу чемпионов достались бы армейцам.

А в 1987-м «Спартак» заслуженно завоевал золото, «Днепр» серебро. В межсезонье из команды Евгения Кучеревского забрали в Киев на армейскую службу лидеров Протасова и Геннадия Литовченко. И чемпионом в 1988-м стал… «Днепр». Но это уже другая история.

А тот самый лайнсмен Ярыгин, переквалифицировавшись в рефери, в мае 1995 года засудил в Тюмени ЦСКА (хозяева выиграли 2:0). Его дисквалифицировали на пять матчей, главный тренер армейцев Александр Тарханов требовал переигровки, пригрозив выйти из ПФЛ. В июне Совет лиги постановил аннулировать результат и переиграть матч. Но после вмешательства генсека ФИФА Йозефа Блаттера это беспрецедентное решение отменили. Ярыгину же влепили пожизненную дисквалификацию, но в начале следующего сезона амнистировали и допустили к судейству. Впрочем, в 1998-м после очередного прокола он все-таки повесил свисток на гвоздь.

Андрей Червиченко: Теперь Федуна будут травить: «Чего ж не снялся, раз обещал?»

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В июле 1987-го на стадионе «Динамо» в Петровском парке судья испоганил встречу лидеров чемпионата СССР между «Спартаком» и «Днепром» (2:2). Скандал был похлеще, чем сейчас после игры «Спартака» и «Сочи».
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