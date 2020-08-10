Андрей Червиченко: Теперь Федуна будут травить: «Чего ж не снялся, раз обещал?»

«ЕСЬКОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ УБИЛ «РОСТОВ»

- Что это было за судейство в матче «Спартак» - «Сочи»? У вас есть объяснение?

- Мне в этой ситуации не нравится только одно: почему вселенский визг поднимается, только если судейский произвол творят в отношении «Спартака». Почему не было такого же визга, когда в прошлом году «Уфа», где руководителем был нынешний гендир красно-белых Шамиль Газизов, так же при помощи ошибок арбитров выиграла в Ростове? Тогда Алексей Еськов засчитал совершенно левый гол уфимцев, а затем поставил еще и левый пенальти. И «Ростов» проиграл. И это тот самый Еськов, который вчера отвечал за VAR на «Открытие Арене»...

А ведь год назад РПЛ официально признала ошибки арбитра. Почему же Еськов не был сурово наказан?

- Чем руководствовался арбитр в поле Василий Казарцев, назначив второй пенальти в ворота «Спартака»? Нашло затмение?

- Вообще не понял. Очень хочется услышать его мотивировку и интерпретацию момента.

- Понятно, что никакой мотивировки мы не услышим. Допустим, Казарцеву показалось, что было нарушение. Решение он должен принимать мгновенно. Но за VAR отвечал Еськов. Он-то почему не подсказал?

- В том-то и дело, что Еськов подтвердил правоту этого пенальти. Вот с ним и нужно разбираться. Считаю, что Казарцев должен вину за эту ошибку делить пополам с Еськовым. Как минимум. На мой взгляд, к Казарцеву по этому моменту вопросов меньше, чем к Еськову.