Андрей Червиченко: Теперь Федуна будут травить: «Чего ж не снялся, раз обещал?»

«ЕСЬКОВ В ПРОШЛОМ ГОДУ УБИЛ «РОСТОВ»
- Что это было за судейство в матче «Спартак» - «Сочи»? У вас есть объяснение?
- Мне в этой ситуации не нравится только одно: почему вселенский визг поднимается, только если судейский произвол творят в отношении «Спартака». Почему не было такого же визга, когда в прошлом году «Уфа», где руководителем был нынешний гендир красно-белых Шамиль Газизов, так же при помощи ошибок арбитров выиграла в Ростове? Тогда Алексей Еськов засчитал совершенно левый гол уфимцев, а затем поставил еще и левый пенальти. И «Ростов» проиграл. И это тот самый Еськов, который вчера отвечал за VAR на «Открытие Арене»...
А ведь год назад РПЛ официально признала ошибки арбитра. Почему же Еськов не был сурово наказан?
- Чем руководствовался арбитр в поле Василий Казарцев, назначив второй пенальти в ворота «Спартака»? Нашло затмение?
- Вообще не понял. Очень хочется услышать его мотивировку и интерпретацию момента.
- Понятно, что никакой мотивировки мы не услышим. Допустим, Казарцеву показалось, что было нарушение. Решение он должен принимать мгновенно. Но за VAR отвечал Еськов. Он-то почему не подсказал?Андрей Червиченко
- В том-то и дело, что Еськов подтвердил правоту этого пенальти. Вот с ним и нужно разбираться. Считаю, что Казарцев должен вину за эту ошибку делить пополам с Еськовым. Как минимум. На мой взгляд, к Казарцеву по этому моменту вопросов меньше, чем к Еськову.
«РУКОВОДИТЕЛЬ ТАКОГО КЛУБА НЕ ДОЛЖЕН ВПАДАТЬ В ИСТЕРИКУ»
- Получается, «Спартак» опять убили?
- Считаю, что убили и отобрали два очка. Но мне в этой ситуации очень понравился Доменико Тедеско. Про гол Александра Соболева главный тренер «Сочи» Владимир Федотов сказал, что он с душком. Соболев там защитника немного поддергивал. Но считаю, что гол засчитали правильно, хотя была борьба, можно было трактовать по-разному. Потом был первый сомнительный пенальти в ворота «Спартака». То есть, можно было не назначать. Тогда - 1:1 по спорным моментам. А Тедеско сказал, что не надо сетовать на судейство, мы должны были забивать три-четыре и пять. Тренер ищет проблемы в игре своей команды, а не в судействе. Молодец.
- Какой еще вывод из этого матча можно сделать?
- Все нарушения игроков «Спартака», которые тянули на желтую карточку, были этой карточкой и наказаны. Чего не было раньше. Это говорит о том, что все истерики в прошлом сезоне по поводу засуживания «Спартака», возымели обратное действие. Федун раздраконил судей за предвзятое судейство, и они решили ему показать, что такое предвзятое судейство.
- Федун пригрозил снятием команды с чемпионата. Теперь говорят, что президент РФС Александр Дюков вроде бы уговорил босса «Спартака» этого не делать. Как вам такие метания?
- Как бы поточнее выразиться… Насколько разумно ведет себя Тедеско, настолько же недальновидны истерики руководителя клуба. Это никуда не годится. Человек такого уровня не должен делать подобные заявления. Все понимают, что «Спартак» он не снимет. Да, эмоции захлестывали, но в истерику впадать нельзя! Федун загнал себя в угол. Его теперь будут весь сезон травить: «Вы же обещали сняться. А чего ж не снялись?»