Федун не снял «Спартак» с чемпионата. Чтобы не сняли его самого?

После судейского беспредела в воскресном матче «Спартак» - «Сочи» (2:2) и заявлений босса красно-белых Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата понедельник вся футбольная общественность ждала в предвкушении развития событий. Главный вопрос формулировался так: пойдет ли Леонид Арнольдович до конца в борьбе с «заказчиками», которые устроили настоящую травлю его команды в последние месяцы, или же сдаст назад, ограничившись тем, что добьется серьезных наказаний для арбитров, которые приводили «приговор» в исполнение?
Советов Федуну кто только и каких не давал. Самые радикальные сторонники версии о заговоре против «Спартака» призывали его проявить принципиальность и, опираясь на всеобщую поддержку, пойти до конца, выполнив данные накануне обещания. Хотя с самого начала было очевидно, что никто «Спартак» с чемпионата не снимет.
Причин думать так было множество. Во-первых, ничего необычного в воскресенье в Тушине не произошло. Таких «заказных убийств» в нашем футболе пруд пруди каждый год. Как правило, все разбирательства после очередного скандала завершаются дисквалификацией набедокурившего рефери, а когда волна стихает и про проштрафившегося судью забывают, он благополучно всплывает, продолжая свою деятельность на благо курирующих его начальников.
Во-вторых, снятие с турнира означает серьезный коммерческий удар по самому клубу. Разборки с УЕФА и ФИФА, проблемы с игроками, которые хотят играть, а не воевать, недовольство спонсоров. Наконец, «Спартак» слишком популярный клуб в России, и его уход из чемпионата страны даже на время переводит скандал из футбольной плоскости в политическую. Совсем высокие начальники скорее снимут Федуна, чем позволят ему снять с премьер-лиги «Спартак».
Оставалось только узнать, как Федун будет выходить из ситуации, чтобы самому не стать предметом насмешек. Помощь пришла от главы РФС Александра Дюкова. В прессе было объявлено, что именно он уговорил спартаковского владельца не сниматься с чемпионата. Опровержений таким вестям не последовало при полном согласии обеих сторон.
Бывший президент ОКР Александр Жуков выступил с инициативой переиграть матч, однако сам Федун такую возможность отверг. Прецедентов с переигровками в мировом футболе действительно было очень мало. Да и не это нужно сегодня москвичам. Для босса красно-белых жизненно необходимо добиться для своего клуба нормального судейства. И показать, что «Спартак» нельзя безнаказанно унижать.
То, что не уйдут от футбольного правосудия главный арбитр воскресного матча Василий Казарцев и ответственный за VAR Алексей Еськов, очевидно. Слишком сильной оказалась реакция общественности на случай футбольного произвола. Каким именно это правосудие будет — другой вопрос. Большинство спикеров призывает гнать обоих судей из футбола навсегда. Вполне вероятно, что так и сделают — чтобы сбить хотя бы на время волну негатива, все больше накрывающего РПЛ.
Со временем никто не мешает пересмотреть решение, провести амнистию и снова запустить арбитров в обойму. Таких финтов кукловоды нашего футбола совершили множество. Если Федун ограничиться этим и не станет настаивать на открытом расследовании всех обстоятельств произошедшего — грош цена всем его громким заявлениям.
По-хорошему, крайне важно в ближайшие дни по горячим следам добиться увольнения главы судейского департамента РФС Виктора Кашшаи, раз сам он не посчитал правильным уйти после такого позора незамедлительно. Венгра звали в Россию, чтобы он наладил дела. Однако скандалов с его приходом стало еще больше. Особенно это касается работы VAR. Так зачем держать варяга, с каждым туром все более компрометирующего себя и весь судейский корпус.
Федун в понедельник внес предложение допускать к работе с VAR иностранных специалистов. «Советский спорт» предлагал РФС ввести такую практику еще три недели назад — сразу после полуфинального матча на Кубок России между «Зенитом» и «Спартаком» (2:1). Та игра, напомним, завершилась очередным судейским проколом, когда видеоассистенты почему-то решили не заметить очевидный фол со стороны полузащитника питерской команды Юрия Жиркова в своей штрафной. Памятуя о постоянном нытье о низкой квалификации наших рефери, работающих с VAR, предложение отдать видеоповторы на зарубежный аутсорсинг просто напрашивается.
С учетом сегодняшних технологий обслуживать матчи РПЛ в качестве видео-ассистентов могут представители любых стран. Другой вопрос, что и в Европе сегодня VAR вызывает множество нареканий. Как бы не вляпаться снова с приглашением специалистов, чья работа окажется такой же «профессиональной», как видим мы сегодня у Кашшаи.
Так или иначе, кардинальные перемены нашему футболу жизненно нужны. Бездействие куда хуже, чем возможная ошибка. Если ничего не менять и ограничиться просто баном Казарцева с Еськовым, через пару туров мы получим продолжение сериала «Как убивали «Спартак». Тем более, что выявлять заказчиков воскресного безобразия никто, похоже, так и не собирается.