Федун не снял «Спартак» с чемпионата. Чтобы не сняли его самого?

После судейского беспредела в воскресном матче «Спартак» - «Сочи» (2:2) и заявлений босса красно-белых Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата понедельник вся футбольная общественность ждала в предвкушении развития событий. Главный вопрос формулировался так: пойдет ли Леонид Арнольдович до конца в борьбе с «заказчиками», которые устроили настоящую травлю его команды в последние месяцы, или же сдаст назад, ограничившись тем, что добьется серьезных наказаний для арбитров, которые приводили «приговор» в исполнение?

Советов Федуну кто только и каких не давал. Самые радикальные сторонники версии о заговоре против «Спартака» призывали его проявить принципиальность и, опираясь на всеобщую поддержку, пойти до конца, выполнив данные накануне обещания. Хотя с самого начала было очевидно, что никто «Спартак» с чемпионата не снимет.

Причин думать так было множество. Во-первых, ничего необычного в воскресенье в Тушине не произошло. Таких «заказных убийств» в нашем футболе пруд пруди каждый год. Как правило, все разбирательства после очередного скандала завершаются дисквалификацией набедокурившего рефери, а когда волна стихает и про проштрафившегося судью забывают, он благополучно всплывает, продолжая свою деятельность на благо курирующих его начальников.

Во-вторых, снятие с турнира означает серьезный коммерческий удар по самому клубу. Разборки с УЕФА и ФИФА, проблемы с игроками, которые хотят играть, а не воевать, недовольство спонсоров. Наконец, «Спартак» слишком популярный клуб в России, и его уход из чемпионата страны даже на время переводит скандал из футбольной плоскости в политическую. Совсем высокие начальники скорее снимут Федуна, чем позволят ему снять с премьер-лиги «Спартак».

Оставалось только узнать, как Федун будет выходить из ситуации, чтобы самому не стать предметом насмешек. Помощь пришла от главы РФС Александра Дюкова. В прессе было объявлено, что именно он уговорил спартаковского владельца не сниматься с чемпионата. Опровержений таким вестям не последовало при полном согласии обеих сторон.