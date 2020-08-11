«Швы наложили везде». Судья заговорил после избиения Широковым, за которое того могут посадить

«Всем доброго времени суток! Время 4:00 (мск), и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, после этого минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что вроде со мной все нормально. Как говорится, что не убьет тебя — сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать. Это тяжелый момент для меня и моих близких. Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и удачи!» - написал Данченков в сторис своего инстаграма.

Постарадавший - игрок любительской команды «Амкал», которого 10 августа привлекли в качестве арбитра к матчу «Московского кубка селебрити» между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Примерно на 20-й минуте игры Данте (прозвище Данченкова на футбольном поле) имел неосторожность потянуться за красной карточкой после того, как выступавший за «телевизионщиков» Широков накричал на него матом. Надо сказать, что обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе «Зенита» заранее предупредил о возможной расправе. «Покажешь красную - ... (нецензурное)!» - крикнул, по словам очевидцев, Широков, бросаясь на судью. В этот момент Данте оттолкнул другой звездный футболист «Матч ТВ», экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов. Однако арбитр красную все-таки показал - и тут же получил удары в бровь и челюсть. А когда он повалился на газон, Широков еще и добавил ногой в живот...

Учитывая, что в послужном списке футболиста-агрессора значатся выступления за «Краснодар», можно сказать, что он отреагировал на красный цвет как настоящий «бык».

Чем может грозить Широкову дикая выходка? Если повреждения Данченкова будут квалифицированы как «средние или тяжкие», то это уголовная ответственность. Но судя по всему, эксперт «Матч ТВ» отделается административным штрафом.