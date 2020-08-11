«Швы наложили везде». Судья заговорил после избиения Широковым, за которое того могут посадить
Никита Данченков ранним утром 11 августа рассказал о своем самочувствии после случившегося накануне инцидента с участием бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
«Всем доброго времени суток! Время 4:00 (мск), и я только час назад вернулся домой. Жив, здоров — самое главное. Я проторчал 4-4,5 часа в больнице, после этого минут 15-20 в травмпункте. Мне наложили везде швы, сделали кучу обследований. Самое главное, что вроде со мной все нормально. Как говорится, что не убьет тебя — сделает сильнее. Поэтому продолжаем идти дальше и продолжаем работать. Это тяжелый момент для меня и моих близких. Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку и удачи!» - написал Данченков в сторис своего инстаграма.
Постарадавший - игрок любительской команды «Амкал», которого 10 августа привлекли в качестве арбитра к матчу «Московского кубка селебрити» между командами «Матч ТВ» и «Ничего необычного». Примерно на 20-й минуте игры Данте (прозвище Данченкова на футбольном поле) имел неосторожность потянуться за красной карточкой после того, как выступавший за «телевизионщиков» Широков накричал на него матом. Надо сказать, что обладатель Кубка УЕФА-2008 в составе «Зенита» заранее предупредил о возможной расправе. «Покажешь красную - ... (нецензурное)!» - крикнул, по словам очевидцев, Широков, бросаясь на судью. В этот момент Данте оттолкнул другой звездный футболист «Матч ТВ», экс-капитан «Спартака» Андрей Тихонов. Однако арбитр красную все-таки показал - и тут же получил удары в бровь и челюсть. А когда он повалился на газон, Широков еще и добавил ногой в живот...
Учитывая, что в послужном списке футболиста-агрессора значатся выступления за «Краснодар», можно сказать, что он отреагировал на красный цвет как настоящий «бык».
Слева направо: игроки команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин, Андрей Тихонов и Роман Широков.
Чем может грозить Широкову дикая выходка? Если повреждения Данченкова будут квалифицированы как «средние или тяжкие», то это уголовная ответственность. Но судя по всему, эксперт «Матч ТВ» отделается административным штрафом.
Организаторы турнира сразу заявили о намерении довести дело до полиции. «Это неприемлемо, отвратительно и ужасно. Куча людей видели это в прямом эфире, и все это с миллиона ракурсов. Причем произошло все на пустом месте», - отметил Герман Попков по прозвищу Эль Класико, руководитель проекта «Амкал» и глава оргкомитета «Московского кубка селебрити». Помочь с адвокатами Данченкову обещал брат нападающего ЦСКА Федора Чалова Даниил, основатель команды «Ничего необычного».
Сам Широков, который после инцидента не только не извинился перед пострадавшим, но и продолжал его подначивать (дескать, ну, что, получил, чего хотел?), ушел «в подполье» и до сих пор не дал официальных комментариев. Понятно, что после такого ему вряд ли суждено появиться на ТВ в роли эксперта. Имиджу «Матч ТВ» нанесен серьезный урон. За своего коллегу по команде селебрити пока отдувается комментатор Дмитрий Шнякин: «Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд. Такого не должно происходить в спорте (да и в жизни). Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно... Мне стыдно и мне безумно жаль, что такое произошло на классном турнире, придуманном Германом и его окружением. Приношу извинения хорошему судье, футболисту Данте. Наша команда готова ему помочь с медицинскими моментами».
Теперь слово - за правоохранительными органами. Напомним, что осенью 2018 года куда менее жестокая драка в московской кафетерии стоила футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву почти года нахождения за решеткой. Правда, они ударили стулом чиновника, а Широков нанес побои не самому известному футболисту-любителю. Посмотрим, насколько будут отличаться наказания.
«Швы наложили везде». Судья заговорил после избиения Широковым, за которое того могут посадить
Никита Данченков ранним утром 11 августа рассказал о своем самочувствии после случившегося накануне инцидента с участием бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
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