Реакция Акинфеева и железнодорожная бригада Рыбчинского. Символическая сборная 1-го тура РПЛ

Александр МАРТЫНОВИЧ (»Краснодар») Тревожные новости из родной Белоруссии не вывели центрального защитника «быков» из равновесия. В матче с «Уфой» он снял весь верх и не допустил ни одной позиционной ошибки.

Игорь ДИВЕЕВ (ЦСКА) 20-летний гренадер убедительно вживается в роль столпа армейской обороны. Против «Химок» Дивеев был хорош и в верховой борьбе, и на подстраховке, и при подключениях на стандарты.

Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА) В стартовом туре сразу семь голкиперов гостевых команд оформили «сухари» (уникальный случай). Первым на ноль отыграл ветеран армейцев. Своими четкими действиями он вселил уверенность в не самую надежную по прошлому сезону оборону ЦСКА. А когда понадобилось, выручил команду, чудом зацепив мяч, который стукнулся о штангу.

МУРИЛО (»Локомотив»)

Был самым надежным элементом в обороне своей команды в Казани. К эпизоду с падением Ивана Игнатьева в штрафной Гилерме непричастен - за форвардом «Рубина» не успел Мацей Рыбус.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий БАРИНОВ (»Локомотив»)

Проделал огромный объем работы и забил классный гол ударом под перекладину.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

ВАНДЕРСОН (»Краснодар»)

Отутюжил всю бровку и завершил два прохода голевыми передачами - в центр на Реми Кабелля и на дальнюю штангу Маркусу Бергу.

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Себастьян ШИМАНЬСКИ (»Динамо»)

Провел, пожалуй, лучший матч за бело-голубых. В первом тайме в Екатеринбурге вывел Клинтона Нжи один на один в быстрой контратаке, а во втором исполнил результативный навес с углового на голову Сильвестру Игбуну.

Алексей МИРАНЧУК (»Локомотив»)

Лучший наряду с Сердаром Азмуном бомбардир летнего отрезка РПЛ-2019/20 продолжил забивать и в новом чемпионате. На счету Миранчука-старшего - победный мяч в ворота «Рубина». В Казани он нынешним летом отличился уже трижды.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ (»Локомотив»)

Голы Миранчука и Баринова стали плодом усилий 21-летнего полузащитника, который замучил казанскую оборону замысловатым дриблингом и постоянным стремлением обострить ситуацию из любого положения. Рыбчинский - яркое доказательство молодежного вектора развития «Локо». При Марко Николиче он уже четырежды ассистировал партнерам.

НАПАДАЮЩИЕ

Константин КУЧАЕВ (ЦСКА)

Стал автором первого гола этого сезона и первой голевой перадачи, выведя на удар Алана Дзагоева, не забивавшего с весны 2018-го.

Реми КАБЕЛЛЯ (»Краснодар»)

Выдал зажигательную десятиминутку во втором тайме против «Уфы», дважды продемонстрировав свой поставленный удар. Особенно хорошо был второй гол француза, когда он засадил мяч в девятку после поперечной передачи Кристоффера Олссона.

Символическая сборная 1-го тура

Акинфеев - Дивеев, Мартынович, Мурило - Баринов - Вандерсон, Шиманьски, Ал. Миранчук, Рыбчинский - Кучаев, Кабелля