ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Реакция Акинфеева и железнодорожная бригада Рыбчинского. Символическая сборная 1-го тура РПЛ
12 августа 10:03
автор: Иван Сергеев

Реакция Акинфеева и железнодорожная бригада Рыбчинского. Символическая сборная 1-го тура РПЛ

«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов стартового тура российской премьер-лиги.

ВРАТАРЬ

Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА)
В стартовом туре сразу семь голкиперов гостевых команд оформили «сухари» (уникальный случай). Первым на ноль отыграл ветеран армейцев. Своими четкими действиями он вселил уверенность в не самую надежную по прошлому сезону оборону ЦСКА. А когда понадобилось, выручил команду, чудом зацепив мяч, который стукнулся о штангу.

ЗАЩИТНИКИ

Игорь ДИВЕЕВ (ЦСКА)
20-летний гренадер убедительно вживается в роль столпа армейской обороны. Против «Химок» Дивеев был хорош и в верховой борьбе, и на подстраховке, и при подключениях на стандарты.

Александр МАРТЫНОВИЧ (»Краснодар»)
Тревожные новости из родной Белоруссии не вывели центрального защитника «быков» из равновесия. В матче с «Уфой» он снял весь верх и не допустил ни одной позиционной ошибки.

МУРИЛО (»Локомотив»)
Был самым надежным элементом в обороне своей команды в Казани. К эпизоду с падением Ивана Игнатьева в штрафной Гилерме непричастен - за форвардом «Рубина» не успел Мацей Рыбус.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий БАРИНОВ (»Локомотив»)
Проделал огромный объем работы и забил классный гол ударом под перекладину.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

ВАНДЕРСОН (»Краснодар»)
Отутюжил всю бровку и завершил два прохода голевыми передачами - в центр на Реми Кабелля и на дальнюю штангу Маркусу Бергу.

АТАКУЮЩИЕ ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Себастьян ШИМАНЬСКИ (»Динамо»)
Провел, пожалуй, лучший матч за бело-голубых. В первом тайме в Екатеринбурге вывел Клинтона Нжи один на один в быстрой контратаке, а во втором исполнил результативный навес с углового на голову Сильвестру Игбуну.

Алексей МИРАНЧУК (»Локомотив»)
Лучший наряду с Сердаром Азмуном бомбардир летнего отрезка РПЛ-2019/20 продолжил забивать и в новом чемпионате. На счету Миранчука-старшего - победный мяч в ворота «Рубина». В Казани он нынешним летом отличился уже трижды.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ (»Локомотив»)
Голы Миранчука и Баринова стали плодом усилий 21-летнего полузащитника, который замучил казанскую оборону замысловатым дриблингом и постоянным стремлением обострить ситуацию из любого положения. Рыбчинский - яркое доказательство молодежного вектора развития «Локо». При Марко Николиче он уже четырежды ассистировал партнерам.

НАПАДАЮЩИЕ

Константин КУЧАЕВ (ЦСКА)
Стал автором первого гола этого сезона и первой голевой перадачи, выведя на удар Алана Дзагоева, не забивавшего с весны 2018-го.

Реми КАБЕЛЛЯ (»Краснодар»)
Выдал зажигательную десятиминутку во втором тайме против «Уфы», дважды продемонстрировав свой поставленный удар. Особенно хорошо был второй гол француза, когда он засадил мяч в девятку после поперечной передачи Кристоффера Олссона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

✌🏻 Дубль Реми Кабелла. ⠀ 📺 #УфаКраснодар на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Символическая сборная 1-го тура

Акинфеев - Дивеев, Мартынович, Мурило - Баринов - Вандерсон, Шиманьски, Ал. Миранчук, Рыбчинский - Кучаев, Кабелля

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Светлые ожидания и суровая реальность. Чемпионат РПЛ начался с судейского скандалаИтальянская Ferrari отложила выпуск мощнейшего суперкараКриштиану Роналду не хватило дубля, чтобы спасти «Ювентус» - фотоКарпин — об игре с «Сочи»: они поступили мерзкоЦСКА посмеялся над арбитром матча "Спартак" - "Сочи" КазарцевымРусская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верха
Реакция Акинфеева и железнодорожная бригада Рыбчинского. Символическая сборная 1-го тура РПЛ
Реакция Акинфеева и железнодорожная бригада Рыбчинского. Символическая сборная 1-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов стартового тура российской премьер-лиги.
12.08.2020 10:03
Футбол
автор: Иван Сергеев
Сергей Хусаинов: Надо проверять банковские счета российских судей на предмет крупных поступлений
Сергей Хусаинов: Надо проверять банковские счета российских судей на предмет крупных поступлений
«Спартак» призывает пожизненно отстранить арбитра Василия Казарцева, Леонид Слуцкий – Сергея Иванова... Для понимания системных проблем судейского корпуса «Советский спорт» обратился за комментариями к бывшему арбитру ФИФА.
12.08.2020 08:44
Футбол
автор: Артем Зибрак
Слуцкий разнес судей, на Широкова подали в полицию, «Тампа» с «Коламбусом» играли шесть часов
Слуцкий разнес судей, на Широкова подали в полицию, «Тампа» с «Коламбусом» играли шесть часов
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
12.08.2020 07:32
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Дзюба и «Зенит» начали новый сезон по-чемпионски (видео)
Дзюба и «Зенит» начали новый сезон по-чемпионски (видео)
В первом туре РПЛ-2020/21 питерский клуб победил в гостях «Ротор», вернувшийся в элитный дивизион после длительного перерыва.
11.08.2020 20:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
Дзюба забивает после офсайда. Видео всех голов 1-го тура РПЛ
Дзюба забивает после офсайда. Видео всех голов 1-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал видео всех голов 1-го тура РПЛ.
11.08.2020 19:00
Футбол
«Иногда хотелось задушить судью. А ударить? Никогда». Мостовой оценил эпизод с Широковым
«Иногда хотелось задушить судью. А ударить? Никогда». Мостовой оценил эпизод с Широковым
Бывший полузащитник сборной России и коллега Романа Широкова по работе экспертом на «Матч ТВ» Александр Мостовой прокомментировал «Советскому спорту» случившееся 10 августа.
11.08.2020 14:13
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Незаслуженный мастер спорта. Как наказать Романа Широкова
Незаслуженный мастер спорта. Как наказать Романа Широкова
Бывший полузащитник сборной России не должен выйти сухим из воды после своего безобразного поступка в матче любительских команд, когда он избил ни в чем не повинного судью.
11.08.2020 13:29
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Швы наложили везде». Судья заговорил после избиения Широковым, за которое того могут посадить
«Швы наложили везде». Судья заговорил после избиения Широковым, за которое того могут посадить
Никита Данченков ранним утром 11 августа рассказал о своем самочувствии после случившегося накануне инцидента с участием бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.
11.08.2020 08:51
Футбол
автор: Иван Сергеев
Еськов и Казарцев объяснили, как убили «Спартак», Широков избил судью, «Рейнджерс» первый на драфте
Еськов и Казарцев объяснили, как убили «Спартак», Широков избил судью, «Рейнджерс» первый на драфте
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
11.08.2020 08:05
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)
Лукаку побил рекорд Ширера и оставил «Финал восьми» Лиги Европы без хозяев (видео)
«Интер» вышел в полуфинал второго по значимости еврокубка, победив в Дюссельдорфе «Байер» (2:1).
11.08.2020 00:42
Футбол
автор: Артем Зибрак
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика