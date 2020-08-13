Полиграфы Полиграфовичи победили «Спартак»

Возможно, не хватило у Леонида Арнольдовича для этого ресурса или же он просто испугался своей первоначальной прыти. Но спустя пять дней все провинившиеся на своих местах. Разве что временно отстранен от обслуживания матчей Казарцев. Но на какой срок – непонятно. Похоже, РФС просто решил убрать из поля зрения раздражающую всех фигуру, чтобы он благополучно всплыл, когда волна негатива начнет сходить на нет. Да и в целом все идет по сценарию РФС: Кашшаи производит новые назначения на ответственные матчи, вместо того чтобы быть отправленным в отставку, а народу подбрасывают новости о проверке Казарцева с Еськовым на полиграфе. Мол, бдим, проводим расследование.

Девятый вал критики судейского департамента РФС должен был поглотить как минимум его главу Виктора Кашшаи вместе с теми, кто принимал участие в издевательствах над «Спартаком» прошлым воскресным вечером. После заявления босса красно-белых Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата в набат забили не только спартаковские ветераны, авторитетные футбольные люди и просто известные граждане, неравнодушные к великой игре, но даже в неспортивных СМИ новости об «убийстве» «Спартака» были главными. Резонанс был сумасшедшим - шанс добиться на этом фоне реальных перемен был уникальный. Тем более что за большими руководителями «народной» команды была правда. Однако Федун повел себя настолько непоследовательно, что не смог возглавить движение за кардинальную перстройку нашего футбола.

Недели не прошло, как в Тушине главный арбитр Василий Казарцев и его видеопомощник Алексей Еськов прибили «Спартак» в матче с «Сочи» (2:2), дав на 90-й минуте липовый пенальти в ворота хозяев и лишив их двух очков, вызвав в обществе взрыв негодования. Тем не менее красно-белые уже умудрились почти проиграть выигрышную партию, позволив своим оппонентам из РФС вести игру по их правилам.

КТО ТУТ «НА VAR»?

В четверг Казарцева шесть часов «пытали» вопросами о том, как он докатился до такой жизни, что прославился на всю страну, а следом настала очередь Еськова. Но возникает вопрос по этому поводу: что должен Полиграф Полиграфович рассказать нам такого, чего мы не увидели сами в матче «Спартак» - «Сочи»? Доказать, что у судей не было злого умысла против столичного клуба? Ну так это же не отменяет профнепригодности специалистов. Да и к детектору на фоне всего произошедшего веры, честно говоря, нет.

Кто сидит «на VAR» у проверки? Свой Еськов, который может интерпретировать показания так же двусмысленно, как изложила свои невразумительные объяснения набедокурившая парочка арбитров в эфире «Матч ТВ»? РФС пока не сообщает подробности процедуры, а из просочившейся в свет информации следует, что сотрудницу проводившей проверку компании, нанял футбольный союз, кровно заинтересованный в результатах теста. Вообще-то «Спартаку» следовало настоять на том, чтобы экспертизу проводили независимые специалисты, привлеченные как минимум нейтральной стороной.

Однако Федун после бурного начала, когда пообещал сняться с чемпионата, все больше сдает назад, проигрывая сражения питерскому лобби, руководящему нашим футболом. Показательно, что и Кашшаи, которого надо было выпроваживать из России уже после сезона-2019/20, до сих пор прекрасно себя чувствует. Венгра не раз призывали паковать чемоданы. Но он остался, чтобы стать соучастником все более глубокого погружения в бездну судейского произвола в РПЛ. Вслед за спартаковским случаем в первом туре была же еще история в Казани, где главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после игры разнес – и по делу – судью Сергея Иванова, не захотевшего рассмотреть пенальти в ворота «Локомотива» там, где 11-метровый, скорее всего, был. И снова от РФС никаких экстренных мер реагирования по горячим следам.

ЕДИНЫЙ ФРОНТ ПРОТИВ СУДЕЙ НЕ СЛОЖИЛСЯ

Слуцкий, как и ранее спартаковский гендир Шамиль Газизов, настаивают на пожизненной дисквалификации соответственно Иванова и Казарцева с Еськовым, однако должной реакции со стороны организации, возглавляемой Александром Дюковым, нет. Главе РФС написали большое открытое письмо даже знаменитые спартаковские ветераны, среди которых два бывших гендира клуба Сергей Шавло и Сергей Родионов, а также Олег Романцев. Их требование – навсегда запретить судить Казарцеву с Еськовым и навести порядок в судейском департаменте – сегодня, по сути, пытаются спустить на тормозах. Иначе для чего нам устраивают весь этот цирк с детектором лжи? Как видится, объяснение одно – это попытка переквалифицировать ситуацию из заведомо скандальной в обычную рядовую. Ну да, мол, ошиблись судьи, с кем не бывает. Главное, что ошибались не по заказу.

Спартаковский случай, тем не менее, не рядовой. Возмущение же вызвал не сам факт ошибки Казарцева. А то, что и VAR, который четко видел отсутствие нарушения, не повлиял на вердикт главного. Через день нам еще и объяснили, почему не мог повлиять. После чего слушать дальнейшие рассказы горе-специалистов из департамента судейства больше не хочется. Хочется увидеть конкретные изменения, в том числе и кадровые. А их нет.

Как не видно и совместного желания клубов положить конец беспределу в нашем футболе. Недавняя история с голосованием 11 участников РПЛ против насаждения «фарм-клубов» в лиге доказала, что нет ничего невозможного, когда выступаешь единым фронтом. Но на войну с судейством клубы не пришли. Бьются за справедливость в одиночку Федун и Слуцкий, пострадавшие в первом туре от судейских ошибок. Это их сражение. Все остальные являются сторонними наблюдателями.

С таким подходом шансов на изменения нет. Очевидно, понимая всю тщетность борьбы в одиночку против устоявшейся системы, отступает потихоньку и спартаковский босс. Федун, правда, говорит о грядущих изменениях в судействе, которое станет «более объективным и свободным от всяческих влияний». Вот только на чем эти уверения основаны, одному владельцу красно-белых и известно.

Сняться с чемпионата «Спартак» больше не хочет. А его главный теперь грозится увести команду с поля, если травля красно-белых со стороны арбитров не прекратится. Интересно, многие еще верят, что Федун способен пойти до конца и не прослыть окончательно человеком, к обещаниям которого надо относиться с изрядной долей юмора?