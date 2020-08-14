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«Лейпциг» выбил «Атлетико», Свечников - первая звезда, Серена обыграла Винус
14 августа 09:01
автор: Олег Чикирис

«Лейпциг» выбил «Атлетико», Свечников - первая звезда, Серена обыграла Винус

В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.

«ЛЕЙПЦИГ» - В ПОЛУФИНАЛЕ

В ночи «Лейпциг» выбил «Атлетико» из футбольной Лиги чемпионов, обыграв испанцев 2:1. Примечательно, что весь путь от появления команды до выхода в полуфинал главного еврокубка немцы благодаря деньгам «Ред Булла», организованности и везению прошли всего за 11 лет - «РБ Лейпциг» появился лишь в 2009 году.

В полуфинале немецкий клуб сыграет с ПСЖ, накануне одолевшим «Аталанту». Сегодня - главный матч 1/4 финала, в котором «Барселона» встретится с «Баварией», завтра - «Лион» попытается дать бой «Манчестер Сити». Если французы смогут взять верх, можно будет утверждать, что группа «Зенита», в которой играли «Лион», «Лейпциг» и «Бенфика», была не только самой ровной, но и самой сильной.

СВЕЧНИКОВ - ПЕРВАЯ ЗВЕЗДА МАТЧА

Несмотря на гол Никиты Кучерова, его «Тампа» уступила во втором матче стартового раунда плей-офф НХЛ «Коламбусу» - 1:3. Три шайбы в ворота Андрея Василевского - на счету Райана Мюррея, Оливера Бьоркстранда и Александра Веннберга. Наш голкипер провел не лучший матч, отразив всего 19 бросков из 22, а вот его финский визави Юнас Корписало был в ударе, парировав 36 бросков из 37. Счет в серии стал равным - 1-1.

Шайба и передача Андрея Свечникова пришлись весьма кстати «Каролине», которая одолела «Бостон» 2:3 и тоже сравняла счет в серии. Российский легионер был признан главной звездой матча.

ЛИЛЛАРД - В ОГНЕ

В НБА прошли матч предпоследнего игрового дня регулярного чемпионата. Звездный разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард продолжил выдающуюся серию результативных игр. В матче против «Бруклина» (134:133) он набрал 42 очка. Учитывая, что до этого он выбивал 51 и 61 против «Далласа» и «Филадельфии», в среднем в последних трех матчах на его счету - 51,3 очка. Это лучший показатель для любых отдельно взятых трех игр в истории НБА.

«Сан-Антонио» уступил «Юте», но этот матч уже ничего не решал для «Сперс»: после побед «Мемфиса» и «Финикса» команда потеряла шансы выступить в плей-офф в этом сезоне. «Сан-Антонио» не сыграет в играх на вылет впервые с 1997-го года.

СЕРЕНА ОБЫГРАЛА ВИНУС

Во втором круге теннисного турнира в Лексингтоне (США) жребий свел сестер Уильямс. На старте старшая из сестер, Винус, которой в июне исполнилось 40, обыграла Викторию Азаренко. Дала она бой и первой ракетке турнира Серене, которая все же победила - 3:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Серены станет еще одна американка Шелби Роджерс.

источник: «Советский спорт»
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