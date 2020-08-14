Дмитрий Баринов: Если бы не пандемия, возможно, был бы сейчас в Европе

О СЕМИНЕ

- Есть ощущение, что Юрий Палыч выйдет сейчас из-за угла и разгонит нас с этим интервью. Он всегда был против общения с журналистами на базе перед матчами. Только в недельном цикле разрешал... Семин - легенда. И всегда будет незримо присутствовать в Баковке. Но знаете, в чем на него похож наш нынешний главный тренер Марко Николич? У него тоже характер победителя. Он, как и Палыч, требует борьбы на каждом участке поля. Если команда выигрывает большинство единоборств, значит, она побеждает.

О ТОМ, КОГДА ПОЧУВСТВОВАЛ ТВЕРДЫМ ИГРОКОМ ОСНОВЫ

- Это был матч в Питере, когда мы проиграли 3:5. Гжегож Крыховяк игру пропускал. Семин назвал меня в старте. Сказал: «Баринов, вот тебе шанс, и ты должен им воспользоваться». Мы проиграли, но я забил и провел неплохой матч. Это был переломный момент. После этого я начал почти постоянно играть.

ОБ АЛКОГОЛЕ

- Все думают, что я дома сижу, никуда не хожу. Но это не так. Могу позволить себе и ресторан, и бокал вина. Но понимаю, когда это можно, а когда нет. Перед матчами это невозможно. Могу позволить себе алкоголь только в отпуске. Кальян могу покурить во время сезона, но не алкоголь.

О ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ДРУГИХ КЛУБОВ

- У меня было предложение от «Зенита», я даже разговаривал с Семаком. Он мне позвонил в день продления контракта с «Локо». Мы минут пять разговаривали и я сказал, что никуда не перейду. Здесь мой дом, семья рядом... В то же время мотивирую себя тем, что хотел бы попробовать себя в Европе. Интерес оттуда есть. Более того, если бы не пандемия, возможно, уже уехал бы. Но я настойчиво прошу людей, которые занимаются этим вопросом, не афишировать варпианты. Чтобы слухи меня не отвлекали.

О ВОЗМУЩЕНИИ «РУБИНА» СУДЕЙСТВОМ МАТЧА В КАЗАНИ

- Не зацикливаюсь на таких моментах. На поле все решает судья. По моему мнению – пенальти там не было. Гиля выставлял руку, и игрок «Рубина» сам врезался нашему вратарю в колено. При этом Гиля зацепил мяч. Но каждый останется при своем мнении. Мнения могут быть разные. Пусть люди высказываются. Но это не наше, футболистов, дело.