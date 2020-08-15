В футболе началась новая эра. Впервые за 15 лет полуфиналы Лиги чемпионов – без Месси и Роналду

Очевидно, что после такого фиаско в отставку подадут главный тренер и президент «Барселоны» - Кике Сетьен и Жозеп Бартомеу, работой которых и так все были недовольны. Скорее всего, следующим рулевым каталонцев станет Хави, который в бытность футболистом четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Чтобы снова претендовать на европейскую корону, «Барсе» придется полностью перестроиться. Останется ли в команде Лионель Месси? Наверняка да. Однако Хави нужно искать новых партнеров для аргентинца. В нынешнем виде сине-гранатовые - не ровня той же «Баварии».
Другое дело, а способен ли сам Месси вернуться на прежний, чемпионский уровень? Время идет, Лео стареет - и это необратимый процесс. То же самое касается и Криштиану Роналду, который покинул плей-офф Лиги чемпионов со своим «Ювентусом» еще раньше, после 1/8 финала. Таким образом, полуфиналы ЛЧ обойдутся без присутствия хотя бы одного из двух «футбольных гигантов» впервые за 15 лет. Очевидно, мы становимся свидетелями наступления новой эры. Эры после Месси и Криштиану.
14 сезонов Лиги чемпионов, когда в полуфиналах участвовали Месси и/или Роналду
- 2005/06: Месси («Барселона», титул)
- 2006/07: Роналду («МЮ», поражение в 1/2 финала от «Милана»)
- 2007/08: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «МЮ»), Роналду («МЮ», титул)
- 2008/09: Месси («Барселона», титул), Роналду («МЮ», поражение в финале от «Барсы»)
- 2009/10: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Интера»)
- 2010/11: Месси («Барселона», титул), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Барсы»)
- 2011/12: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Челси»), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Баварии»)
- 2012/13: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Баварии»), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Боруссии» Д)
- 2013/14: Роналду («Реал», титул)
- 2014/15: Месси («Барселона», титул), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Ювентуса»)
- 2015/16: Роналду («Реал», титул)
- 2016/17: Роналду («Реал», титул)
- 2017/18: Роналду («Реал», титул)
- 2018/19: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Ливерпуля»)
Понятно, что «Барселона» никогда прежде не пропускала восемь мячей в Лиге чемпионов, да и еврокубках в целом. А в плей-офф ЛЧ в принципе никто не пропускал так много. Это антирекорд не только клуба, но и всего турнира.
С разностью в шесть мячей каталонцы последний раз проигрывали в каком-либо соревновании в 1951 году, когда уступили 0:6 «Эспаньолу» в дерби. Отгружал ли кто-нибудь в сетку их ворот восемь мячей? Да, отгружал. В 1946-м это сделала «Севилья». Прошло 74 года!