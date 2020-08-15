В футболе началась новая эра. Впервые за 15 лет полуфиналы Лиги чемпионов – без Месси и Роналду

Очевидно, что после такого фиаско в отставку подадут главный тренер и президент «Барселоны» - Кике Сетьен и Жозеп Бартомеу, работой которых и так все были недовольны. Скорее всего, следующим рулевым каталонцев станет Хави, который в бытность футболистом четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Чтобы снова претендовать на европейскую корону, «Барсе» придется полностью перестроиться. Останется ли в команде Лионель Месси? Наверняка да. Однако Хави нужно искать новых партнеров для аргентинца. В нынешнем виде сине-гранатовые - не ровня той же «Баварии».

Другое дело, а способен ли сам Месси вернуться на прежний, чемпионский уровень? Время идет, Лео стареет - и это необратимый процесс. То же самое касается и Криштиану Роналду, который покинул плей-офф Лиги чемпионов со своим «Ювентусом» еще раньше, после 1/8 финала. Таким образом, полуфиналы ЛЧ обойдутся без присутствия хотя бы одного из двух «футбольных гигантов» впервые за 15 лет. Очевидно, мы становимся свидетелями наступления новой эры. Эры после Месси и Криштиану.

14 сезонов Лиги чемпионов, когда в полуфиналах участвовали Месси и/или Роналду

2005/06: Месси ( « Барселона», титул)

Барселона», титул) 2006/07: Роналду ( « МЮ», поражение в 1/2 финала от «Милана»)

МЮ», поражение в 1/2 финала от «Милана») 2007/08: Месси ( « Барселона», поражение в 1/2 финала от «МЮ»), Роналду ( « МЮ», титул)

Барселона», поражение в 1/2 финала от «МЮ»), Роналду ( МЮ», титул) 2008/09: Месси ( « Барселона», титул), Роналду ( « МЮ», поражение в финале от «Барсы»)

Барселона», титул), Роналду ( МЮ», поражение в финале от «Барсы») 2009/10: Месси ( « Барселона», поражение в 1/2 финала от «Интера»)

Барселона», поражение в 1/2 финала от «Интера») 2010/11: Месси ( « Барселона», титул), Роналду ( « Реал», поражение в 1/2 финала от «Барсы»)

Барселона», титул), Роналду ( Реал», поражение в 1/2 финала от «Барсы») 2011/12: Месси ( « Барселона», поражение в 1/2 финала от «Челси»), Роналду ( « Реал», поражение в 1/2 финала от «Баварии»)

Барселона», поражение в 1/2 финала от «Челси»), Роналду ( Реал», поражение в 1/2 финала от «Баварии») 2012/13: Месси ( « Барселона», поражение в 1/2 финала от «Баварии»), Роналду ( « Реал», поражение в 1/2 финала от «Боруссии» Д)

Барселона», поражение в 1/2 финала от «Баварии»), Роналду ( Реал», поражение в 1/2 финала от «Боруссии» Д) 2013/14: Роналду ( « Реал», титул)

Реал», титул) 2014/15: Месси ( « Барселона», титул), Роналду ( « Реал», поражение в 1/2 финала от «Ювентуса»)

Барселона», титул), Роналду ( Реал», поражение в 1/2 финала от «Ювентуса») 2015/16: Роналду ( « Реал», титул)

Реал», титул) 2016/17: Роналду ( « Реал», титул)

Реал», титул) 2017/18: Роналду ( « Реал», титул)

Реал», титул) 2018/19: Месси ( « Барселона», поражение в 1/2 финала от «Ливерпуля»)

Понятно, что «Барселона» никогда прежде не пропускала восемь мячей в Лиге чемпионов, да и еврокубках в целом. А в плей-офф ЛЧ в принципе никто не пропускал так много. Это антирекорд не только клуба, но и всего турнира.

С разностью в шесть мячей каталонцы последний раз проигрывали в каком-либо соревновании в 1951 году, когда уступили 0:6 «Эспаньолу» в дерби. Отгружал ли кто-нибудь в сетку их ворот восемь мячей? Да, отгружал. В 1946-м это сделала «Севилья». Прошло 74 года!