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В футболе началась новая эра. Впервые за 15 лет полуфиналы Лиги чемпионов – без Месси и Роналду
15 августа 11:18
автор: Иван Сергеев

В футболе началась новая эра. Впервые за 15 лет полуфиналы Лиги чемпионов – без Месси и Роналду

Четвертьфинал «Барселона» – «Бавария» (2:8) переписал книги рекордов клубов и турнира.

Очевидно, что после такого фиаско в отставку подадут главный тренер и президент «Барселоны» - Кике Сетьен и Жозеп Бартомеу, работой которых и так все были недовольны. Скорее всего, следующим рулевым каталонцев станет Хави, который в бытность футболистом четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Чтобы снова претендовать на европейскую корону, «Барсе» придется полностью перестроиться. Останется ли в команде Лионель Месси? Наверняка да. Однако Хави нужно искать новых партнеров для аргентинца. В нынешнем виде сине-гранатовые - не ровня той же «Баварии».

Другое дело, а способен ли сам Месси вернуться на прежний, чемпионский уровень? Время идет, Лео стареет - и это необратимый процесс. То же самое касается и Криштиану Роналду, который покинул плей-офф Лиги чемпионов со своим «Ювентусом» еще раньше, после 1/8 финала. Таким образом, полуфиналы ЛЧ обойдутся без присутствия хотя бы одного из двух «футбольных гигантов» впервые за 15 лет. Очевидно, мы становимся свидетелями наступления новой эры. Эры после Месси и Криштиану.

14 сезонов Лиги чемпионов, когда в полуфиналах участвовали Месси и/или Роналду

  • 2005/06: Месси («Барселона», титул)
  • 2006/07: Роналду («МЮ», поражение в 1/2 финала от «Милана»)
  • 2007/08: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «МЮ»), Роналду («МЮ», титул)
  • 2008/09: Месси («Барселона», титул), Роналду («МЮ», поражение в финале от «Барсы»)
  • 2009/10: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Интера»)
  • 2010/11: Месси («Барселона», титул), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Барсы»)
  • 2011/12: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Челси»), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Баварии»)
  • 2012/13: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Баварии»), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Боруссии» Д)
  • 2013/14: Роналду («Реал», титул)
  • 2014/15: Месси («Барселона», титул), Роналду («Реал», поражение в 1/2 финала от «Ювентуса»)
  • 2015/16: Роналду («Реал», титул)
  • 2016/17: Роналду («Реал», титул)
  • 2017/18: Роналду («Реал», титул)
  • 2018/19: Месси («Барселона», поражение в 1/2 финала от «Ливерпуля»)

Понятно, что «Барселона» никогда прежде не пропускала восемь мячей в Лиге чемпионов, да и еврокубках в целом. А в плей-офф ЛЧ в принципе никто не пропускал так много. Это антирекорд не только клуба, но и всего турнира.

С разностью в шесть мячей каталонцы последний раз проигрывали в каком-либо соревновании в 1951 году, когда уступили 0:6 «Эспаньолу» в дерби. Отгружал ли кто-нибудь в сетку их ворот восемь мячей? Да, отгружал. В 1946-м это сделала «Севилья». Прошло 74 года!

Из восьми голов «Баварии» два записал на свой счет Томас Мюллер. Таким образом, он стал главным европейским специалистом по «Барселоне». Мюллер огорчал каталонцев в Лиге чемпионов шесть раз. На это ему потребовалось всего пять игр. Он обошел Андрея Шевченко, который забил «Барсе» пять мячей (за киевское «Динамо» и «Милан»). А в списке лучших бомбардиров плей-офф ЛЧ Мюллер поднялся на третье место. У него 23 гола. Больше только у Месси (47) и Роналду (67).

Партнер Мюллера по «Баварии» Роберт Левандовски забил в восьмом матче Лиги чемпионов подряд. Это повторение результатов Луиса Арагонеса (1970) и Роналду (2014). Более продолжительные результативные серии удавались только Руду ван Нистелрою (9 матчей) в 2013 году и все тому же Криштиану (11) в 2018-м. И Левандовски, похоже, не думает останавливаться. Если бы не новый формат плей-офф (в «Финале восьми» соперники проводят только по одному матчу на каждой стадии), поляк мог догнать и перегнать португальца уже в нынешнем сезоне.

Голевая серия Левандовски в Лиге чемпионов

  • Группа: «Црвена Звезда» (д) - 3:0, 1 гол
  • Группа: «Тоттенхэм» (г) - 7:2, 2 гола
  • Группа: «Олимпиакос» (г) - 3:2, 2 гола
  • Группа: «Олимпиакос» (д) - 2:0, 1 гол
  • Группа: «Црвена Звезда» (г) - 6:0, 4 гола
  • 1/8 финала: «Челси» (г) - 3:0, 1 гол
  • 1/8 финала: «Челси» (д) - 4:1, 2 гола
  • 1/4 финала: «Барселона» (н) - 8:2, 1 гол
  • Всего: 8 матчей, 14 голов

Всего «Бавария» забила в турнирах сезона-2019/20 155 (!) мячей. Это клубный рекорд. Предыдущий составлял 152 гола и был установлен в 1970-х, когда за команду выступал легендарный Герд Мюллер.

26 голов были забиты «Баварией» в Лиге чемпионов при Хансе-Дитере Флике. Ни один другой тренер не добивался такой результативности своей команды в первых шести матчах ЛЧ. Впрочем, немецкая тренерская школа может гордиться не только Фликом. Напомним, в полуфинал ранее вышли «ПСЖ» и «Лейпциг», которыми руководят Томас Тухель и Юлиан Нагельсманн. Это первый случай в истории, когда сразу трех полуфиналистов ЛЧ возглавляют специалисты из одной страны. Сегодня к ним может присоедниться экс-рулевой «Баварии» Пеп Гвардиола, если его «Ман Сити» победит в Лиссабоне «Лион» Руди Гарсии.

Так что один тренер-немец уже точно в финале. А возможно, их будет два. Как может получиться и чисто немецкий финал - впервые с 2013 года, когда самый ценный клубный трофей Старого света оспаривали «Бавария» и дортмундская «Боруссия».

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