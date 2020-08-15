Непобедимая, но инородная. «Зенит» лидирует, но не влюбляет

«Зенит» который год претендует на признание за ним статуса народной команды, чего когда-то добился «Спартак» - ныне главный моральный противник сине-бело-голубых. Этого очень хотят боссы питерского клуба, пиар-служба которого постоянно внушает футбольной общественности, что их команда — самая популярная во всем и повсюду. Вот только отношение к «Зениту» на просторах родины, мягко скажем, недружественное. Чтобы понять это, достаточно залезть на сайт любой болельщицкой тусовки.

Кто-то полагает, что слишком снисходительны к питерцам наши судьи, а также чиновники РФС и РПЛ, и что благодаря такой «всенародной» поддержке и рождается миф о непобедимости команды на просторах премьер-лиги. Об этом постоянно напоминает нам владелец красно-белых Леонид Федун, назвавший по итогам предыдущего сезона чемпиона страны — дутым. Хотя вряд ли можно к этим словам относиться без юмора.

Кому-то не нравится то, что клуб с берегов Невы самый богатый, а таких всегда недолюбливают. Тем более что нет у него достижений на международной арене в последнее время, а именно успехи в еврокубках вызывают всенародную гордость. Напротив, еврокампания-2019/20 завершилась для команды Сергея Семака провалом. Так что похвастаться питерцы могут лишь своим доминированием на внутренней арене, да статусом клуба, который регулярно поставлял игроков в российскую сборную. Это хоть какая-то отмазка за громадные траты на футбол национального достояния - «Газпрома», главного спонсора клуба.

Однако 15 августа в Ростове-на-Дону это достояние предстало «инородным». В старте на гостевой матч против «Ростова» у «Зенита» оказалось восемь легионеров. Напомним, что с нового сезона квота находящихся одновременно на поле иностранцев в команде была увеличена до восьми вместо шести, как было ранее, но ограничено их общее число в заявке клуба. То есть на игру с дончанами вышел весь зарубежный актив чемпионов России.

А помнится, те, кто лоббировал схему «8+17», убеждали нас, что это все на пользу российскому футболу. В Ростове у гостей отсутствовал Артем Дзюба, который пропускал матч из-за повреждения спины, полученного в стартовом матче турнира с «Ротором». Он бы наверняка был в составе, но общая тенденция очевидна — «Зенит»-2020/21 сделал ставку на легион.