Непобедимая, но инородная. «Зенит» лидирует, но не влюбляет

«Зенит» который год претендует на признание за ним статуса народной команды, чего когда-то добился «Спартак» - ныне главный моральный противник сине-бело-голубых. Этого очень хотят боссы питерского клуба, пиар-служба которого постоянно внушает футбольной общественности, что их команда — самая популярная во всем и повсюду. Вот только отношение к «Зениту» на просторах родины, мягко скажем, недружественное. Чтобы понять это, достаточно залезть на сайт любой болельщицкой тусовки.
Кто-то полагает, что слишком снисходительны к питерцам наши судьи, а также чиновники РФС и РПЛ, и что благодаря такой «всенародной» поддержке и рождается миф о непобедимости команды на просторах премьер-лиги. Об этом постоянно напоминает нам владелец красно-белых Леонид Федун, назвавший по итогам предыдущего сезона чемпиона страны — дутым. Хотя вряд ли можно к этим словам относиться без юмора.
Кому-то не нравится то, что клуб с берегов Невы самый богатый, а таких всегда недолюбливают. Тем более что нет у него достижений на международной арене в последнее время, а именно успехи в еврокубках вызывают всенародную гордость. Напротив, еврокампания-2019/20 завершилась для команды Сергея Семака провалом. Так что похвастаться питерцы могут лишь своим доминированием на внутренней арене, да статусом клуба, который регулярно поставлял игроков в российскую сборную. Это хоть какая-то отмазка за громадные траты на футбол национального достояния - «Газпрома», главного спонсора клуба.
Однако 15 августа в Ростове-на-Дону это достояние предстало «инородным». В старте на гостевой матч против «Ростова» у «Зенита» оказалось восемь легионеров. Напомним, что с нового сезона квота находящихся одновременно на поле иностранцев в команде была увеличена до восьми вместо шести, как было ранее, но ограничено их общее число в заявке клуба. То есть на игру с дончанами вышел весь зарубежный актив чемпионов России.
А помнится, те, кто лоббировал схему «8+17», убеждали нас, что это все на пользу российскому футболу. В Ростове у гостей отсутствовал Артем Дзюба, который пропускал матч из-за повреждения спины, полученного в стартовом матче турнира с «Ротором». Он бы наверняка был в составе, но общая тенденция очевидна — «Зенит»-2020/21 сделал ставку на легион.
Питерцы потеряли после сезона троих россиян — Александра Кокорина, Игоря Смольникова и Олега Шатова. Столько же оказалось теперь в старте — вратарь Михаил Кержаков, защитник Вячеслав Караваев и полузащитник Магомед Оздоев. Двое последние — сборники, но маловато будет для клуба, который не так давно поставлял в национальную команду по 5-6 игроков, скупая все лучшее на просторах РПЛ с российскими паспортами. Непонятна ситуация с Далером Кузяевым, который вроде как мечтает уехать в Европу и пока не играет без контракта. Выпал из старта Александр Ерохин. Стабильно выходит только на замену Юрий Жирков. Так что удар по игровому времени футболистов сборной России нанесен очень существенный.
Возможно, руководители «Зенита» разочаровались нашими футболистами на фоне еврокубковых неудач. А потому наигрывают легионерский костяк под матчи Лиги чемпионов в надежде хотя бы на этот раз дожить до евровесны. Хотя нельзя исключать и того, что ряд иностранцев просто готовят к продаже, а потому не мешает их лишний раз засветить.
Тем более что запас прочности у чемпионов двух последних лет такой, что отсутствие лучшего бомбардира никак на их игре не отражается в худшую сторону. Напротив, без Дзюбы гости вынужденно отказались от своей излюбленной тактики - бесконечных забросов на своего гренадера и опустили мяч на газон. Знаете, смотрелось это куда как предпочтительнее «навесной» игры. И как-то поинтереснее стал выглядеть Малком.
В первом тайме он тащил «Зенит» вперед. И счет в матче был открыт после того, как бразилец заработал пенальти. Правда, не без помощи игрока хозяев. Мяч после удара полузащитника гостей угодил в руку защитнику дончан Евгению Чернову. Но 11-метровый был утвержден только с помощью VAR.
В начале матча арбитры отменили гол Алексея Ионова, усмотрев офсайд у игрока «Ростова». Казалось бы, придраться к действиям рефери в двух результативных эпизодах (с учетом пенальти) невозможно. Тем более что в конце матча они оставили гостей в меньшинстве после удаления на 78-й минуте Ярослава Ракицкого за вторую желтую. Но так уж получается, что образцово-показательно у нас судят «Зенит». Вот бы так же было с остальными участниками премьер-лиги. Тогда бы доля народной любви к зенитовцам вероятно резко пошла вверх.
В концовке первый свой мяч в РПЛ забил новичок питерцев Деян Ловрен. Экс-защитник «Ливерпуля» после навеса в прыжке головой послал мяч в верхний угол ворот Сергея Песьякова. «Зенит» не проигрывает в премьер-лиге почти 10 с половиной месяцев. Последнее поражение в чемпионате России подопечные Семака потерпели 28 сентября 2019 года. Уступив «Локомотиву» - 0:1.
Но до статуса народной команды «Зенит» пока все равно не дотягивает. На него сегодня скорее претендует другая команда. ЦСКА в первом туре вышел на поле без легионеров, а в игре с «Тамбовом» (2:1) в старте у армейцев был один иностранец — Арнор Сигурдссон. После двух туров красно-синие с сине-бело-голубыми возглавляют таблицу РПЛ — по 6 очков, но у «Зенита» разница мячей 4-0, а у москвичей — 4-1. В следующем туре они встречаются в Питере. Вот и посмотрим, сумеют ли «наши» остановить неприличную беспроигрышную серию команды бывшего кумира красно-синей торсиды.
РПЛ. 2-й тур
«Ростов» - «Зенит» - 0:2 (0:1)
Голы: Азмун, 23 - 0:1. Ловрен, 87 - 0:2.
Турнирная таблица