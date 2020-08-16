Сергей Герасимец: Дзюба для «Зенита» важнее, чем Роналду для «Ювентуса»

Ловрену предстоит доказать, что он достоин сравнений с Ивановичем

– Артем Дзюба плавно переносит свои голы из прошлого сезона в нынешний. Во время вашей игровой карьеры была у кого-нибудь такая же роль, как сейчас у Дзюбы в «Зените»?

– Не припомню. В «Зените» точно такого лидера не было. Когда я сюда приехал, здесь создавалась новая команда. Чтобы в таких условиях стать ведущим игроком, нужно время. И Дзюба ведь не сразу к нынешнему статусу пришел. А сегодня значимость Артема для «Зенита» выше, чем у Криштиану Роналду в «Ювентусе».

– Вот так сравнение!

– Стоит Артему не выйти на поле, и «Зенит» становится совсем другим! Часто ли можно встретить такое влияние одного игрока на команду? Дзюба рос вместе с командой, доказывая свои уникальные способности. Артем – большой, но координированный, техничный, в зрелом возрасте разнообразил игру – к голам добавил активное участие в комбинациях и голевые передачи. За пять лет в Петербурге Дзюба многое прошел: ссылку в «Арсенал» пережил (смеется).

– От частного к общему. «Зенит» выглядит сейчас таким фаворитом, который способен уже после нескольких туров уйти в заметный отрыв?

– Сейчас эти рассуждения бессмысленны. Уверен, и в «Зените» никто ни о каком очковом заделе не задумывается. Команда же меняется. Ушел Иванович, оплот обороны, капитан и авторитетнейший игрок. Найдется ли столь значимой фигуре равноценная замена – пока мы этого не знаем. Ловрену потребуется гораздо больше двух матчей, чтобы в этом убедить. Ушли Шатов и Смольников. Нет сейчас в «Зените» Кузяева – его будущее под вопросом.

– Какой из всего этого вывод?

– Нет у «Зенита» сейчас большой глубины состава. Место покинувших команду заняли молодые футболисты. Но смогут ли они быстро заменить ушедших – большой вопрос. Возвращаясь к вопросу о фаворитах. Даже пройти без потерь отрезок до старта еврокубков скорее всего невозможно. Потери очков будут. «Зенит» и в матче с «Ротором» их мог потерять.

Зачем отпускать Азмуна?

– На каких позициях требуется усиление?

– Это такой популярный журналистский штамп – «усиление». Скажу по-другому – некоторым игрокам требуется альтернатива. Сезон длинный, календарь насыщенный – Малком, Дзюба, Азмун и Дриусси все матчи провести не смогут. Где-то им потребуется отдых. Но если эти футболисты на своих позициях явно первые номера, как же им замену найти? Вот и посмотрим.

– Если Азмун в ближайшее время покинет «Зенит»… Как фразу продолжить?

– Думаю, для этих предположений время ушло. Допускаю, что разговоры об интересе к Азмуну из Европы возникали летом. Верю, что предложения будут зимой. Но не верю, что «Зенит» отпустит основного нападающего уже после старта сезона, и когда на носу групповой турнир Лиги чемпионов. Поэтому ваш вопрос из области виртуального.

– Малком полностью провел весеннее-летний отрезок прошлого сезона. Убедил, что может стать фигурой калибра Халка?

– Опять журналистский штамп (смеется). Любите вы такие сравнения. Но почему в оценке Малкома надо ориентироваться на Халка?

– Как почему? Тоже левша, тоже бразилец. За которого тоже заплатили огромные деньги. Это и формирует ориентир ожиданий.

– Надеюсь, Малком проявит себя в «Зените» так, что заставит говорить исключительно о себе, а не давать поводы для сравнений. И об ожиданиях говорить сейчас неуместно. Время прошло много – бразилец в «Зените» уже год. Возможности для реализации потенциала ему здесь предоставлены отличные – Малком постоянно выходит в стартовом составе, ему разрешается творить, брать игру на себя. Поэтому тренеры и болельщики вправе требовать с нападающего. А не надеяться и ожидать.

– И как Малком с требованиями справляется?

– Пока он проявляет себя эпизодически и чаще – индивидуальными действиями. А хотелось бы видеть более активное участие Малкома в командой игре, чтобы он чаще играл на партнеров, создавал моменты для них. Раз уж вы стали сравнивать, то Малкому до результативности Халка пока далеко. До количества голов и передач Азмуна с Дзюбой, кстати, тоже. Бразилец очень быстрый футболист, с уникальной техникой, у него есть качества, чтоб стать в «Зените» большой фигурой. Но пока выданные ему авансы превосходят показанное Малкомом.

Для более зрелищного футбола «Зениту» требуется новый Аршавин

– У «Зенита» полностью заполнены все восемь иностранных вакансий. Чьи-нибудь позиции выглядят шатко?

– Наоборот – все восемь зенитовских иностранцев смотрятся в команде органично. Если выходят не в стартовом составе, то хорошо помогают после выхода на замену. Думаю, при новой формуле лимита Дриусси будет играть с первых минут постоянно. Допускаю, что и восемь легионеров на поле как-нибудь выйдут. Но все-таки маловероятно. Чтобы Ригони, Азмун и Дриусси вышли в стартовом составе одновременно, надо Дзюбу посадить на скамейку (смеется).

– Дриусси может быть альтернативой Азмуну в центре атаки?

– Нет. У Дриусси нет качеств, которые выделяют Азмуна. Аргентинец не столь хорош в игре головой, не столь резок в штрафной и техничен. Себастьян больше подходит для игры крайнего нападающего или даже полузащитника.

– Весной вы отмечали проблемы «Зенита» в позиционной атаке. С тех пор прогресс наметился?

– Не уверен, что этот вопрос перед Сергеем Семаком стоит остро. Семак выстроил игру «Зенита» настолько практично, что проявляются сильные стороны почти всех футболистов. Да, порой «Зенит» атакует предсказуемо, но зато очень эффективно! Конечно, сильная позиционная атака тоже нужна, хочется и больше зрелищных комбинаций. Но для этого «Зениту» нужен в средней линии футболист с конкретными качествами, который мог бы связать командную игру. Какими были Аршавин и Данни, например.

– А из тех, кто играет в РПЛ сейчас?

– Не вижу таких. Да и вообще виртуально примерять игроков из других команд сложно.

– И все-таки. «Зенит» одно время интересовался Алексеем Миранчуком…

– О нем применительно к «Зениту» я вообще не хочу говорить. Я против покупки Миранчука, был против покупки Фернандеса. На мой взгляд, таких мастеров надо растить у себя. Тогда и посмотрим, найдется ли у «Зенита» в своих резервах сильный игрок-организатор.

Новый сезон дарит зенитовской молодежи уникальный шанс в основном составе

– Новый сезон начали с основным составом шестеро молодых футболистов (вратарь Даниил Одоевский, защитники Данил Круговой и Данила Прохин, полузащитники Андрей Мостовой, Леон Мусаев и Даниил Шамкин). Это добавляет оптимизма?

– Надо учитывать, что такое количество молодых стало следствием новой формулы лимита. В заявке должно быть четверо доморощенных игроков. Но пока я сомневаюсь, что Семак всерьез рассчитывает на них. В Суперкубке он выпустил Мостового и Мусаева на решающие минуты, но это все-таки выставочный матч.

– Кто из пятерки молодых выглядит наиболее подготовленным к игре в основном составе?

– Данил Круговой. Знаю его лично. Это – универсальный крайний защитник, полезный и при обороне, и при атаке. Парень доказал в «Уфе», что готов подтверждать свои амбиции. Круговой сыграл с «Ротором», надеюсь, ему и дальше будут доверять. Если это случится, он сможет претендовать на место в стартовом составе.

– На края защиты плотно закрыты Каравевым и Сантосом.

– Ну и что? Почему бы с ними не поконкурировать? Все в руках молодежи. Воспользуются своим шансом, убедят, что конкуренцию выдерживают – значит, смогут в «Зените» закрепиться. Этот сезон дарит ребятам уникальную возможность себя проявить. К новой формуле лимита добавились правила пяти замен, которые могут делать тренеры. Это пошире приоткрывает двери для молодежи.

Слуцкому стоит больше говорить о футболе. А он превращается в шоумена

– Напоследок о самой горячей теме этой недели. Судейский скандал после матча «Спартак» – «Сочи» на несколько дней затмил сам футбол, о котором почти не вспоминали. Обоснованно?

– Конечно, нет. Это ненормально, когда педалируется только одна тема. Я и раньше был противником видеопросмотров, а сейчас в этом убеждаюсь после каждого тура. Спорных моментов разве стало меньше? Нет, их стало больше! И футбол при этом уже теряет свою уникальность, становясь больше похожим на хоккей. С постоянными паузами и ожиданиями.

– Возмущение тренеров разделяете?

– Скорее – нет. К сожалению, некоторые тренеры, которых я уважал, все чаще оказываются в центре скандалов и превращаются в шоуменов. Например, Леонид Викторович Слуцкий, который устроил представление во время и после матча «Рубина» с «Локомотивом».

– Разве не по делу?

– А разве кто-то подтвердил, что судья Иванов в обсуждаемом эпизоде ошибся? Мнение о нем разделились не только на поле, но и за его пределами. Среди болельщиков, тренеров, игроков и специалистов. А Слуцкий же говорил после матча только об этом.

– Он посетовал, что Иванов «убил» его команду. Но тогда возникает вопрос – если после спорного эпизода в середине первого тайма команда оказывается «убитой», то что ж это за команда?

– Воздержусь от комментариев этого. Слуцкого я всегда уважал. За интеллигентность, ум, профессионализм. Но сейчас он во время матчей все больше превращается в шоумена, уводя внимание в сторону от футбола. Надеюсь, Леонид Викторович воспримет эту ситуацию разумно и направит наконец всю свою энергию на тренерскую работу.