Дмитрий Рыбчинский: На месте Миранчука пошел бы в «Аталанту», а не «Ювентус»

«БЕЗ ПРОБЛЕМ ПРИМУ ДАЖЕ САМЫЙ НЕУДОБНЫЙ ПАС, Я ЖЕ ФРИСТАЙЛЕР»

- «Локомотив» набрал шесть очков в матчах с «Рубином» в гостях и «Краснодаром» дома. Ожидаемое начало?

- Мы качественно подготовились к началу сезона. Много тренировались и разбирали ближайших соперников. Отсюда такой результат.

- При этом вы закрепились в стартовом составе. В Казани сделали две голевые передачи и были признаны MVP. Тот матч с «Рубином» - лучший во взрослой карьере?

- На данный момент – да. Я выполнил большой объем работы как в атаке, так и в обороне. Ну и, как вы сказали, дважды ассистировал партнерам (голевой пас Рыбчинского на Миранчука на видео - прим. ред.). Так сложилось.

- В концовке прошлого сезона вы тоже удачно сыграли в Казани: пас и заработанный пенальти…

- В обоих матчах сопутствовала удача. Но моя игра против «Рубина» в новом сезоне мне понравилась больше.

- Кстати, что доставляет большее удовольствие – забивать или отдавать?

- Честно говоря, нет большой разницы. И то, и другое приятно.

- Экспертов впечатлили дриблинг в вашем исполнении, техника ведения мяча, скоростная работа. А что считаете своим главным оружием?

- Мой козырь - дриблинг. В детстве уделял много внимания этому компоненту: старался обыгрывать соперников один в один. Серьезно занимался футбольным фристайлом. Мне нравились финты, и я очень хотел быть техничным футболистом, чтобы не иметь проблем с мячом. Сейчас эти навыки очень помогают. Без проблем принимаю любую передачу, даже самую неудобную. Спокойно обрабатываю и отдаю мяч дальше. И всегда могу пойти в обводку.

- Вы говорили, что в технике равняетесь на Криштиану Роналду и Неймара. Почему не Лионеля Месси?

- Да я много на кого смотрю, разбираю. Мне много кто нравится. И Месси в том числе. А еще – Эден Азар. У всех стараюсь что-то подсмотреть.

«ПЕРЕЖИВАЮ ЗА «ПСЖ», НО ВЫИГРАЕТ ЛИГУ ЧЕМПИОНОВ «БАВАРИЯ»

- Как реагируете на то, что вас называют восходящей звездой «Локомотива»?

- Стараюсь не обращать внимания, чтобы эти разговоры мне не мешали. Не надо забивать подобным голову. Моя цель - каждый день совершенствоваться. Для этого нужно много работать.

- Тем временем вы вытеснили из стартового состава Антона Миранчука…

- Не сказал бы, что прямо вытеснил Антона. Просто сейчас матчи идут каждые три дня, и тренер ротирует состав. Кому-то дает отдохнуть, ведь концовка прошлого сезона получилась насыщенной. Думаю, сейчас у «Локомотива» нет четкого разделения на основу и запасных. Идет конкуренция. Состав будет регулярно меняться.

- Сейчас все обсуждают возможный переход Алексея Миранчука в «Аталанту». Как в команде воспринимают эти разговоры?

- Сам Алексей ничего не говорил на счет этого, поэтому никто ничего не знает. Может, он скрывает, я не в курсе.

- Ранее Алексей говорил, что хочет в «Ювентус» или «Милан». Какой вариант ему больше подошел бы?

- Попасть в «Ювентус» было бы круто. Но мне кажется, сейчас лучше пойти в «Аталанту», чем в «Юве». В туринском клубе сумасшедшая конкуренция. «Аталанта» тоже не слабая команда, но я бы, если бы пришлось выбирать, предпочел Бергамо. А как думает Алексей, не знаю, надо у него спрашивать.

- Сами в какой европейский чемпионат предпочли бы поехать?

- Мне всегда нравился чемпионат Испании. Можно в Англию или Италию. Это три топ-лиги, и я мечтаю когда-нибудь туда попасть. Даже не важно, в какую именно.

- Однако в нынешней Лиге чемпионов в полуфиналы вышли команды Франции и Германии. Удивительный результат?

- Да, были сенсации. Но это Лига чемпионов, здесь все возможно. Тем более, сейчас, когда на каждой стадии все решает один матч.

- «Барселона» проиграла «Баварии» - 2:8. Это конец эпохи Месси?

- Наверное, да. Футбол меняется, приходят новые герои. Сам я сейчас переживаю в Лиге чемпионов за «ПСЖ». Мне нравятся Неймар и Килиан Мбапе. А выиграет турнир «Бавария».

«НИКОЛИЧ ВЕДЕТ «ЛОКО» ПРАВИЛЬНЫМ ПУТЕМ»

- Наверняка вы расспрашивали Федора Смолова об Испании. Что он рассказывал?

- Что там космический уровень. Очень интересно играть. Все предпочитают техничный, открытый футбол. В Испании нет команд, которые закрываются, как у нас, играя в пять защитников.

- Вы пробились в состав «Локо» как раз перед короновирусной паузой. Не было тогда сожаления, что наступил перерыв?

- Особо нет. Случилось - и случилось. Во время пандемии я каждый день тренировался, даже форму не растерял. Очень упорно занимался.

- В состав вас вводил еще Юрий Семин, а Марко Николич сейчас делает на вас ставку. Чувствуете, что растете и прибавляете под руководством нового главного тренера?

- Да, Николич мне доверяет, за что я ему благодарен. Чувствую прогресс в своей игре.

- «Локо» уже стал командой Николича?

- Сложный вопрос. Конечно, что-то и от Юрия Палыча еще осталось. Но Николич добавил какие-то свои наработки. У Семина тренировки больше были направлены на физику, было много тренажерного зала, много бегали на выносливость. А у Николича уделяем основное внимание работе с мячом, квадратам, тактике и теории. Пока все складывается для нас хорошо. Мы не проиграли ни одного матча в чемпионате при нем, поэтому можно сказать, что находимся на правильном пути. Думаю, в этом сезоне «Локомотив» составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за первое место. Главное - каждый день выкладываться по полной программе.

«СТАЛ ФУТБОЛИСТОМ ИЗ-ЗА РОНАЛДУ»

- Клуб взял курс на омоложение состава. Чувствуете себя частью этой программы?

- Конечно. Хотя не сказал бы, что я молодой игрок. Все-таки 21 год. В Европе в таком возрасте люди уже в сборной играют.

- Расскажите немного о себе. Вы чуть ли не случайно попали в футбол. Это правда?

- Дело было так. Однажды зашел в интернет и увидел нарезки игры Криштиану Роналду. Тоже захотел заниматься футболом. У нас рядом был клуб «Ника». В принципе из-за Роналду и пошел в футбол. Потом из «Ники» перешел в «Торпедо», а оттуда меня пригласили в «Локомотив». Я тогда не знал, что «Торпедо» и «Локомотив» принципиальные соперники (улыбается).

- У вас же дедушка - ярый болельщик «Локо». Это сыграло какую-то роль в вашем выборе?

- Да нет. Меня просто пригласили в «Локомотив». Но дедушка, конечно, был рад (смеется).