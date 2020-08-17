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Шамиль Газизов: Тедеско пока болеет, Кокорин уже в кондициях, Урунов вышел из «красной зоны»
17 августа 16:43
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Спартак"

Шамиль Газизов: Тедеско пока болеет, Кокорин уже в кондициях, Урунов вышел из «красной зоны»

Генеральный директор «Спартака» рассказал о подготовке команды к ближайшим матчам и представил нового спонсора клуба.

Новым партнером «Спартака» стала компания «Арнест». Контракт заключен на один год.

- Это помощь для клуба, - подчеркнул Газизов. - И мы должны вместе друг друга продвигать. Чем больше у «Спартака» будет партнеров, тем лучше. Мы открыты к сотрудничеству.

- У ЦСКА в последнее время тоже появляется все больше спонсоров. Многим не нравится, что игровая форма армейцев перегружена логотипами...
- Я не обсуждаю другие команды. Что касается нас, то мы в этом вопросе будем находить золотую середину.

- Вы говорили, что «Спартак» стремится к самоокупаемости. Сейчас коммерческие доходы клуба составляют 3,7 миллиарда рублей. А каков ориентир?
- Потенциал для роста огромный. Не буду говорить в цифрах, но мы не перешли даже экватор.

- Каково состояние здоровья Доменико Тедеско, который не мог руководить командой в победном матче с «Ахматом»?
- Состояние нормальное. У главного тренера «Спартака» ангина. Неприятная заразная болезнь, она не позволяет участвовать в тренировочном процессе. Тедеско сейчас лечится. Надеемся, в ближайшее время он вернется.

- В Уфу он не поедет?
- С высокой вероятностью вряд ли.

- А к игре с «Локомотивом» успеет выздороветь?
- Загадывать на шесть дней вперед я бы не хотел.

- После матча с «Ахматом» вы говорили, что команда сдаст повторный тест на коронавирус. Результаты у всех отрицательные?
- Мы все сдали этот тест. У команды и сотрудников ни одного подозрительного анализа. Сегодня вечером опять будет тест. Это обычная процедура для получения QR-кодов в соответствии с регламентом РПЛ.

- Когда за «Спартак» смогут дебютировать Александр Кокорин и Остон Урунов?
- Урунов набирает кондиции, после болезни его показатели были в «красной зоне». Сейчас они уже нормальные. Тренерский штаб будет решать, заявлять его на игру в Уфе или нет. Что касается Саши Кокорина, то у него было маленькое повреждение. Он тоже приходит в норму. Надеемся, что уже против «Уфы» Кокорин получит шанс выйти на поле.

- Кто сейчас в отсутствие Тедеско определяет состав?
- Андреас Хинкель, который будет выводить команду на поле. Но Тедеско в обсуждении тоже участвует. Он же остается главным тренером.

- Тедеско контактировал с командой перед тем, как заболел? Есть ли у кого-то еще симптомы ангины?
- Нет. Все себя чувствуют хорошо.

- Роспотребнадзор в связи с этим проявил какую-то заинтересованность?
- Мы сдаем все официальные тесты, поэтому никаких вопросов у контролирующих органов к нам нет.

- Вы говорили, что в клуб поступило предложение по одному из игроков. Это будет аренда или трансфер?
- Имя игрока я не раскрою. Но скажу, что речь о полноценном трансфере.

- Разговаривал ли Леонид Федун с Тедеско? Как владелец клуба отреагировал на болезнь главного тренера?
- Нормально отреагировал. Это обычная история. Любой человек может заболеть ангиной, гриппом. Просто сейчас любое заболевание воспринимают с каким-то уклоном. Но не надо здесь ничего искать. У Доменико обычная ангина.

...Напомним, что ближайшие матчи «Спартак» проведет 19 и 23 августа - соответственно против «Уфы» (в гостях) и «Локомотива» (дома). После двух туров РПЛ у красно-белых четыре очка (ничья 2:2 с «Сочи» и победа 2:0 над «Ахматом»).

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