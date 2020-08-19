Тимур Жамалетдинов: «Уфа» сделает все, чтобы «Спартак» не набрал три очка

- Футбол Евсеева ориентирован на защиту, поэтому счет 3:2 в пользу «Уфы» в Туле удивил. - Второй тайм нам удался лучше первого. Хотя и до перерыва мы установку выполнили. А после – использовали свои моменты. В конце играли уже на результат. Пропустили необязательный гол. Но там соперник удачно попал с дальней дистанции. Такие мячи редко залетают… Главное, что добыли три очка.

- На игру с «Краснодаром» вас не заявили, зато победный матч в Туле против «Арсенала» вы начали в стартовом составе и сыграли 75 минут. Евсеев вроде бы остался доволен. - Для первого раза сыграл неплохо, но пока все же взаимопонимания с партнерами не хватает. Так что собираюсь добавлять.

- Вы присоединились к «Уфе» три недели назад. Перед подписанием контракта был разговор с Вадимом Евсеевым? - Да. Как только приехал в Уфу, сразу пообщался с главным тренером. Евсеев сказал, что рассчитывает на меня. Если буду на сто процентов выполнять весь тренировочный объем, то буду играть. Евсеев произвел впечатление очень требовательного специалиста. За пределами поля он может и пошутить, и обстановку разрядить. А во время тренировки готов взять игрока за руку, поводить по полю, показать в мелочах, что и как нужно делать в той или иной ситуации. Таким, считаю, и должен быть тренер.

«ШАНСОВ ОСТАТЬСЯ В ЦСКА НЕ БЫЛО»

- До ухода из ЦСКА рассматривали другие варианты? И могли ли остаться в армейском клубе?

- Предложения поступали, но конкретики не было. Да, трансферное окно открыто до октября, тем не менее, я решил не терять эти два месяца и приступил к тренировкам в Уфе за неделю до старта сезона. Потом подписал контракт. С ЦСКА обсуждали как аренду, так и полноценный трансфер. В итоге выбрали второй вариант. А остаться в ЦСКА шансов не было.

- Есть обида на армейцев?

- Нет, никаких обид.

- Впереди у «Уфы» – матч против «Спартака». Для вас, как бывшего игрока ЦСКА, это особо принципиальный соперник?

- Мне кажется, на «Спартак» все по-особому настраиваются. Все-таки десятикратный чемпион России. Подготовка идет полным ходом. Понятно, что красно-белые приедут в Уфу за тремя очками, но мы сделаем все, чтобы их сопернику не отдать. Надо же еще реабилитироваться перед болельщиками за крупное домашнее поражение от «Краснодара» в первом туре.

- А многие перед сезоном говорили, что «Спартаку» в матчах с «Уфой» чуть ли не гарантированы шесть очков, так как нынешний генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов еще недавно занимал аналогичный пост в башкирском клубе…

- В команде на подобные разговоры никто не обращает внимания. А мне лично нечего сказать о Газизове. Я с ним не знаком. Когда подписывал контракт, в руководстве «Уфы» его не было. И не понимаю, когда кто-то называет «Уфу» спартаковским фарм-клубом. Какой еще фарм-клуб? У нас в составе нет ни одного игрока из «Спартака». Кто-то что-то напутал.

«ДАЖЕ ЕСЛИ БЫ КОКОРИН СЫГРАЛ, НЕ СТАЛИ БЫ ПОД НЕГО ПОДСТРАИВАТЬСЯ»

- Смотрели два матча «Спартака» на старте чемпионата?

- Разумеется. Понравилась спартаковская группа атаки: Александр Соболев, Джордан Ларссон, Эсекиэль Понсе – каждый уже успел отличиться. Думаю, от них и будет исходить основная угроза.

- Газизов заявил, что против «Уфы» за «Спартак» может дебютировать Александр Кокорин, то в итоге тот не полетел на матч.

- Кокорин – игрок высокого уровня, но я не знаю, в какой он сейчас форме. Вообще-то, у нас была информация, что против нас он точно не сыграет. Однако это не столь важно. Даже если бы Кокорин вышел, подстраиваться конкретно под него «Уфа» не стала бы.

- Прошлый сезон вы начинали в аренде в польском «Лехе». Какие впечатления?

- В России сложнее чемпионат. Деление на лидеров и середняков условно. В отдельном матче каждый может победить каждого. А в Польше первая пятерка не встречает особого сопротивления со стороны тех, кто ниже. Медали разыгрываются в нескольких матчах. Так что РПЛ выше уровнем.

«ХОЧУ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ ЗА ПОЛТОРА НЕУДАЧНЫХ ГОДА В ПОЛЬШЕ»

- Вам опыт выступлений за «Лех» что-то дал?

- Я в общей сложности провел в Польше полтора года. Конечно, какая-то польза в этом была. Познакомился с европейским футболом. Но своими показателями, понятное дело, не доволен. Играл мало, почти не забивал. Впрочем, это уже пройденный этап. Я смотрю в будущее.

- На вашем игровом времени в «Лехе» сказалась травма?

- В конце первого сезона – да. А потом перестал попадать в состав. Наверное, если бы заранее знал, что так все получится, отказался бы от польского варианта. Но сейчас какой смысл говорить? Мне, кстати, предлагали остаться в «Лехе» в аренде. Я отказался. Хочу реабилитироваться за неудачный отрезок. Для этого и вернулся в Россию. Здесь обо мне уже начали забывать. Надо напомнить о себе.

- Польша вас закалила?

- Да. И в футбольном плане, и в бытовом. Я же попал в чужую страну, без знания языка. В первое время было очень тяжело, потом постепенно привык. После того, что прошел в «Лехе», быстро освоиться на очередном новом месте – теперь в Уфе, для меня не проблема. И мне здесь очень нравится. Хороший город, интересная команда, классные болельщики.

- В Польше вы были совсем один?

- Практически. Там был украинец в команде. Если было что-то нужно – я к нему обращался. Он помогал.

«НИКАКОЙ ГЕГЕМОНИИ «ЗЕНИТА» В РПЛ НЕТ»

- Сейчас обсуждают возможный переход Алексея Миранчука в «Аталанту». Как думаете, у него в Бергамо получится лучше, чем у вас в Польше?

- Тут все индивидуально. Но мне кажется, начинать с грандов вроде «Ювентуса или «Милана» сложновато. А «Аталанта», хотя и четвертьфиналист Лиги чемпионов, команда пониже статусом. Так что Миранчуку там будет проще освоиться, в Бергамо не будет такого давления. Я верю в то, что он сможет себя проявить.

- У Федора Смолова в еще более скромной «Сельте» проявить себя не получилось…

- Слушайте, а у нас часто люди голы «Реалу» и «Барселоне» забивают? Так что нельзя сказать, что Смолов себя не проявил. О нем заговорили в Испании. Так что не зря он в «Сельту» съездил. И не удивлюсь, если Федор еще вернется в Европу. За его игрой в «Локомотиве» будут следить.

- Вернемся к РПЛ. Кто-нибудь способен бросить вызов «Зениту» в этом сезоне?

- Да кто угодно. «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар» имеют основания бороться за чемпионство. Осталось 28 туров. В них может все, что угодно, произойти. Никакой гегемонии «Зенита» в РПЛ нет. А бой питерцам в состоянии дать любая команда. В том числе и «Уфа».

- Кстати, ваш клуб какую цель поставил на этот сезон?

- Улучшить прошлогодний результат. Тогда мы отстали на три очка от еврокубковой зоны. Так что вполне реально и за Лигу Европы побороться. Ничего невозможного в этом не вижу.

Турнирная таблица РПЛ