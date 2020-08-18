Андрей Ещенко: Стараюсь сделать из Айртона топового защитника

«РАЗГОВОРЫ ПРО ФАРМ-КЛУБЫ «СПАРТАКА» МОЖНО ВЕСТИ ТОЛЬКО В ШУТЛИВОЙ ФОРМЕ»

- Доменико Тедеско заболел ангиной и не может сейчас непосредственно участвовать в тренировочном процессе. Как строится работа в отсутствие главного тренера?

- Андреас Хинкель и другие помощники постоянно советуются с Тедеско. Так что, по большому счету, ничего не изменилось. Мы следуем той программе, которую разработал главный тренер. Доменико в курсе всего, что происходит в команде. Я последний раз общался с ним накануне матча с «Ахматом».

- Тогда Тедеско увидел по телевизору домашнюю победу 2:0. А в среду он будет смотреть ваш выездной матч против «Уфы». Эту команду в последнее время многие СМИ подозревают в слишком тесных связях со «Спартаком». Уфимцев называют чуть ли не вашим фарм-клубом, который будет дарить вам очки. Подобные разговоры не отвлекают?

- Журналисты, которые это пишут, преследуют единственную цель – подлить масла в огонь, создать скандал на пустом месте. Фактов-то никаких нет. Ну, работал Шамиль Газизов в «Уфе», а теперь руководит «Спартаком». И что тут такого? Игроки, тренеры, функционеры постоянно меняют клубы. Что ж, везде искать какую-то подоплеку? Это все смешно. Давайте теперь будем подозревать, что Леонид Слуцкий попросит игроков «Рубина» сдать игру ЦСКА, который он долгие годы тренировал. Звучит как бред. Вот и разговоры о наших так называемых «фарм-клубах» из той же категории. Кто-то пытается раскачать лодку. Ну и пусть. Вокруг «Спартака» всегда много разговоров. Мы, ветераны, стараемся объяснить молодежи, что не надо на все реагировать. Чтобы не отвлекаться от того, что действительно имеет значение.

- Кстати, у вас есть знакомые в «Уфе» и «Химках»? С ними тему «спартаковских фарм-клубов» обсуждали?

- В «Химках» знаю Александра Трошечкина, других ребят. Часто общаюсь с Сосланом Джанаевым из «Сочи», который некоторые журналисты называют фарм-клубом «Зенита». Если мы и затрагиваем эту тему, то только в шутливой форме. Серьезно об этом говорить невозможно. Все же понимают, что полная ерунда.

«ХОРОШО ВЫУЧИЛ ВСЕ МАТЕРНЫЕ СЛОВА ПО-ПОРТУГАЛЬСКИ»

- Оставим теории заговоров и перейдем к футболу. Часто приходится слышать, что позиция правого защитника – самая проблемная в «Спартаке». Именно поэтому Тедеско перевел на фланг Романа Зобнина. Однако в матче с «Ахматом» вы вышли на заключительные 15 минут и выглядели уверенно. Готовы отыграть справа в обороне полный матч?

- Если потребуется, я это сделаю. А так, не считаю эту позицию такой уж проблемной. Зобнин – универсал, и на правом фланге ему так же комфортно, как и в центре. В чемпионском сезоне-2016/17 Зобнин иногда играл на бровке. Так что все нормально. Но я, конечно, слышал, что клуб ищет на рынке еще одного крайнего защитника. Если придет новичок, будем конкурировать.

- Но в этом случае шансов регулярно играть у вас будет еще меньше. Согласны доиграть сезон в роли запасного или предпочтете зимой уйти до конца истекающего в 2021 году контракта в аренду?

- Во-первых, приносить пользу команде можно, и не выходя на поле. Есть же тренировочный процесс. Во-вторых, из «Спартака» я никуда не рвусь. Хотел бы и дальше помогать клубу всем, чем могу.

- На правах одного из двух наряду с Артемом Ребровым ветеранов берете шефство над молодыми футболистами? Часто к вам подходят за советом?

- Сами молодые редко что-то спрашивают. Но мы следим за дисциплиной. Когда-то можем пошутить, а иногда и прикрикнуть, чтобы человек не расслаблялся. Постоянно напоминаем, что в «Спартаке» у каждого должна быть максимальная самоотдача. Проводим работу не только с россиянами, но и с иностранцами. Я вот сейчас плотно занялся Айртоном.

- А что с бразильцем не так? Филонит на тренировках?

- Да нет. Просто при его скорости ему надо прибавить в жесткости. Если Айртон сумеет совместить два этих качества – природную скорость и навыки ведения силовой борьбы, которые можно наработать на тренировках, то станет топовым крайним защитником. Постоянно твержу ему об этом.

- Айртон бегает быстрее всех в «Спартаке»?

- Да, он самый быстрый. После Ещенко, разумеется (смеется).

- А на каком языке вы с ним общаетесь?

- Бывает, подключаем переводчика, бывает, при помощи жестов. А иногда – на смеси русского и португальского. Я хорошо выучил все матерные слова по-португальски, а Айртон – по-русски. Так что мы друг друга понимаем.

«СУДЬЯМ НАДО СНИСХОДИТЕЛЬНЕЕ ОТНОСИТЬСЯ К ЭМОЦИЯМ ТЕДЕСКО»

- Остон Урунов нуждается в воспитательной работе после того, как едва подписав контракт со «Спартаком», он выложил в инстаграме фото с покупками, сделанными в дорогих московских бутиках?

- Когда мы все это увидели, конечно, начали его подкалывать. Говорили: «Остон, кроме ЦУМа есть еще и ГУМ. Что ж ты туда не сходил?» А потом еще Айртон выложил свое шуточное фото с сумками Louis Vuitton. Все по-доброму посмеялись… Думаю, Остон осознал, что не с того начал в «Спартаке». Сначала надо показать класс на поле, а потом хвастаться дорогими покупками. Это ж клуб с огромной армией болельщиков… Впрочем, большой проблемы я здесь не вижу. Может, он подарки родным накупил? Остон до этого играл в Узбекистане, потом в Уфе, понятно, что московские масштабы его сразу впечатлили.

- Видео с Георгием Джикией на самокате тоже выстрелило. Что это было?

- Просто наш капитан взял электробайк и поехал. Наверное, ему показалось, что он ездит на настоящем байке. Получилось весело.

- Многие обратили внимание, что этим летом «Спартак» побеждает, только когда Тедеско отсутствует на скамейке – по причине дисквалификации или болезни. На эту тему в команде шутят?

- Да не особо. Основная часть работы проделывается до игры. Каждый футболист получает огромный объем информации, нам все показывает, разжевывают настолько подробно, что можно спокойно играть. Мы заранее знаем, что от нас требуется в той или иной ситуации. Как нужно перестроиться при заменах.

- Но примета-то все равно действует. Может, Тедеско до конца сезона на фарт смотреть футбол с трибуны или по телевизору?

- На мой взгляд, с Тедеско на скамейке лучше. Он дает эмоции, энергию. Я только не понимаю, почему арбитры так часто показывают ему карточки. Он же никого не оскорбляет. Просто Доменико весь в игре, хочет быть с командой единым целым. Судьям надо относиться к его эмоциям снисходительнее.

«ГОТОВИТ ЛИ «СПАРТАК» СХЕМУ С ДВУМЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМИ ЗАЩИТНИКАМИ? ПУСТЬ ЭТО ОСТАНЕТСЯ СЕКРЕТОМ»

- Тедеско успел за почти год работы в «Спартаке» русифицироваться?

- Конечно. Русский он знает уже лучше, чем Лоренсо Мельгарехо, который пять лет в нашей стране провел. Доменико почти все понимает, может что-то сам объяснить по-русски. И в быту наш тренерский штаб обрусел. Немцы полюбили супы. Борщ идет вообще на ура. По две тарелки могут съесть. Хотя в прошлом году такая еда была для них в новинку.

- Каррера – немец по паспорту. Но этнически он итальянец. У него много общего с Массимо Каррерой?

- Все итальянцы эмоциональны, говорят то, что видят. Много жестикулируют. Каррера тоже полюбил русскую еду. И был таким же улыбчивым, всегда готовым поддержать ребят после неудачной игры. Только вот Массимо, в отличие от Тедеско, язык не выучил. Доменико вообще, более разговорчивый. А так, по темпераменту они, конечно, похожи.

- Тактически Тедеско приверженец схемы с тремя центральными защитниками и двумя активными краями. А модель с двумя игроками в центре обороны на тренировках «Спартака» отрабатывается?

- Это секретная информация. Пусть это останется тайной.

«СУДЬИ ДАЛИ МАССУ ПОВОДОВ ДЛЯ ТАКОЙ РЕАКЦИИ ФЕДУНА»

- Игра с «Ахматом» обошлась без судейских ошибок против «Спартака», но до этого их было много. Как думаете, проблема решена? Или опасаетесь новых странных решений арбитров?

- Не знаю, что говорить по судейству. Правильно сказал Леонид Слуцкий: пусть арбитры всем объяснят единые принципы, которыми руководствуются. Чтобы не получалось так, что один и тот же эпизод для разных команд трактуется по-разному. В любом случае, нам, футболистам, остается играть, не обращая внимание на то, поставил ли судья пенальти, поднял ли флажок, посмотрел ли видеоповтор. Нужно создавать больше моментов, чаще забивать – в этом путь к успеху.

- Но работа системы VAR вам сейчас не до конца понятна?

- Не до конца. Какие-то двойные стандарты. Слушаю потом разборы эпизодов и остаются вопросы. Говорят одно, делают другое, потом переводят стрелки друг на друга. Полная неразбериха.

- Когда Леонид Федун после ничьей с «Сочи» сказал, что «Спартак» снимется с чемпионата, как это восприняли?

- Всем в команде было понятно, что Федун говорил на эмоциях. Но в первый момент заволновались: елки-палки, сейчас всех распустят, что делать-то будем? Но вообще, я не представляю чемпионат России без «Спартака». Это же главный бренд нашего футбола.

- То есть, полностью исключаете вариант со снятием в будущем, если произойдет очередной громкий судейский скандал?

- Полностью я ничего не исключаю. Решение – за президентом клуба. Он же вкладывает огромные деньги. И когда видит несправедливость, имеет право реагировать, как считает нужным. Судьи для такой реакции давали массу поводов. Даже болельщики других команд выражали возмущение, говорили: «Что происходит, черт возьми?» Никто не понимал, почему со «Спартаком» делают такие вещи.

«ЛАРССОН ГОТОВ БЫТЬ ЛИДЕРОМ. А ЧТО ВЫ ХОТИТЕ? У НЕГО ЖЕ ТАКИЕ ГЕНЫ!»

- Однако одним судейством не объяснишь то, что по итогам прошлого сезона «Спартак» отстал от «Зенита» на 33 очка. Сейчас Газизов говорит, что в новом чемпионате команда готова включиться в борьбу за титул. А за счет чего? Неужели «Спартак» стал настолько сильнее?

- Слушайте, «Спартак» в принципе не может ставить перед собой никакой другой задачи кроме борьбы за чемпионство. Это философия клуба. Игрокам с детства прививают такой подход. А насчет сравнений с прошлым сезоном… Тогда мы столкнулись с объективными трудностями, в составе было много изменений, начинали чемпионат с одним тренером, осенью пришел другой, весной некстати наступила пауза из-за коронавируса. Все это не могло не отразиться на результате. Тем не менее, «Спартак» почти попал в Лигу Европы, вышел в полуфинал Кубка России, где мы на равных играли с «Зенитом». Так что хороший фундамент заложен. Состав стабилизировался, тренерский штаб сохранился, добавились новички. У нас молодая команда, которая будет прогрессировать. И я согласен с нашим генеральным директором: в этом сезоне «Спартак» уже готов бороться за самые высокие места.

- Александр Кокорин заметно повысил потенциал «Спартака»?

- Безусловно. И с чисто футбольной точки зрения, и с имиджевой. «Спартак» получил одного из сильнейших игроков российского чемпионата. Это статусный переход. Главное теперь, чтобы Саша набрал идеальную форму. Когда это произойдет, он начнет приносить массу пользы.

- То, что, в отличие от других фаворитов сезона, вы не участвуете в еврокубках, - плюс?

- Пока график и так плотный. Летом играем каждые три-четыре дня, будто участвуем в еврокубках. Вот осенью календарь разгрузится. Посмотрим, как это скажется. Может, действительно в положительную сторону. Все-таки не придется летать в Европу. Это отнимает силы.

- Пока Кокорин не дебютировал в «Спартаке», на старте сезона очень ярко раскрывается Джордан Ларссон. Многие уже сравнивают его с Квинси Промесом. Оправданно?

- Погодите, Промес – ярко выраженный правша, а Ларссон – левша. Это существенная разница. Но, согласен, они оба очень техничные, причем работают с мячом на скорости. Оба отрабатывают сзади, не жалуются, когда их бьют по ногам. И ребята позитивные. С ними можно пошутить, сходить вместе пообедать, они всегда готовы поддержать беседу. Так что сходство есть. И я буду рад, если из Джордана вырастит такой же топовый футболист, каким в «Спартаке» стал Промес.

- Пихать Ларссону, судя по всему, не приходится?

- Да, он трудяга, пахарь, сам даст кому угодно фору. И у него есть задатки лидера, парень не тушуется, может что-то подсказать другим молодым. Ну а что вы хотите? Это гены. Хенрик Ларссон был супернападающим, лидером во всех командах. Джордан берет со своего отца пример.

- А что происходит с Зелимханом Бакаевым? Почему он не столь ярок, как в прошлом сезоне, когда был лидером «Спартака»?

- Перезагружается пацан. Иногда нужно взять паузу, переосмыслить свою игру и после одного шага назад сделать два вперед. Зелимхан порой слишком горяч. Желания много, хочется показать на поле все и сразу. Это хорошо – но нужен баланс. И он обязательно его сейчас нащупает. Тогда заиграет еще сильнее, чем раньше. Звездняка у него нет, он правильно воспринимает советы. Мы, ветераны, будем ему помогать. Так что не переживайте: все у Бакаева в «Спартаке» будет хорошо. Он продолжит забивать и раздавать передачи.

«У «БАВАРИИ» СЕЙЧАС НЕТ КОНКУРЕНТОВ В ЕВРОПЕ»

- Параллельно с РПЛ проходит плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. Смотрите трансляции?

- Да. Смотрим на пустые трибуны.

- Кто выиграет Лигу чемпионов?

- «Бавария». Там на каждой позиции такие футболисты, что я даже не знаю, кто с этой командой может конкурировать. На данный момент – никто.

- То есть, разгром «Барселоны» со счетом 8:2 вас не шокировал?

- Ну, счет, конечно, необычный. Но «Бавария» на данный момент действительно намного превосходит «Барсу». А когда еще и все залетает, получается такой вот разгром. Помните, как мы «Ливерпулю» 0:7 уступили? А «Севилью» в том же сезоне вынесли 5:1. Сейчас эта команда будет опять играть в финале Лиги Европы. Это футбол.

- Верите в то, что Лионель Месси уйдет из «Барселоны»? Хосеп Гварлиола зовет его в «Ман Сити», а этот клуб готов заплатить очень дорого…

- Даже не знаю. Думаю, это все слухи. Вряд ли Месси уйдет из «Барселоны» даже ради Гвардиолы. Он в Каталонии – идол. Зачем ему уходить в «Сити», который в Лиге чемпионов играет еще хуже? А деньги для него точно не решающий фактор. Месси достаточно заработал.

- То, что в полуфиналы Лиги чемпионов вышли две команды из группы «Зенита» - «Лион» и «Лейпциг», доказывает силу питерского клуба? У лионцев наш чемпион отобрал 5 очков…

- «Спартак», как я уже сказал, тоже играл в группе с «Ливерпулем» и «Севильей», которые потом дошли до финала и четвертьфинала. И у нас, считаю, было больше шансов выйти в плей-офф, чем прошлой осенью – у «Зенита». Упустили две победы над «Марибором» на последних минутах. Так что ничего это не доказывает. Просто тебе самому приятно, если команда, которой ты уступил, потом далеко проходит по сетке.

- Уже задумывались о том, чем займетесь по окончании игровой карьеры?

- А с чего вы решили, что я собрался заканчивать? (Cмеется.) Может, еще несколько лет поиграю и помучаю футбол… Если же серьезно, то, конечно, предпочел бы остаться в каком-нибудь новом качестве в «Спартаке». Допустим, пойти вторым тренером в дубль. Есть желание развиваться в этом направлении, передавать опыт молодежи. Но пока это все фантазии. Поживем – увидим.