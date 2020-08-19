Валерий Карпин: Наверное, 11-метровый был, раз смотрели VAR

- Претензий предъявить некому и не к чему, - сказал Карпин. - До перерыва мы полностью контролировали игру. Однако пропустили контратаку и получили пенальти. Наверное, он был, потому что смотрели VAR. Вторую игру подряд нам забивают с пенальти и после стандарта... Во втором тайме мы неправильно располагались на поле, неправильно вскрывали оборону.

- Ваш визави Кирилл Новиков сказал, что ожидал от «Ростова» такой агрессивной игры, поэтому в первые полчаса сел глубоко в оборону. Стало ли это неожиданностью, что дома «Динамо» будет настолько осторожно?

- Я, мягко говоря, не уверен, что они сами сели глубоко.Это мы заставили их сесть. Говорить о том, что они это готовили заранее, не совсем правдоподобно.

- Что с Ивелином Поповым?

- Все объявим, не переживайте.

- Оцените старт сезона для «Ростова». Ожидали большего?

- С одной стороны,рассчитывали набрать больше трех очков. С другой - два матча провели на выезде. Сейчас у нас опять будет игра на выезде. Календарь вносит коррективы. Но что уж есть. Будем продолжать работать.

- Хороший матч, хороший результат, - сказал главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков. - Победа на родном стадионе. Мы искупили вину перед болельщиками за домашнюю ничью с «Ротором». Я могу ошибаться, но, по-моему, соперник нанес всего один удар в створ наших ворот. Мы хорошо убегали в контратаки и надежно сыграли в обороне.