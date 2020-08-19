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Валерий Карпин: Наверное, 11-метровый был, раз смотрели VAR
19 августа 22:30
автор: Юлия Григорьевская

Валерий Карпин: Наверное, 11-метровый был, раз смотрели VAR

Главный тренер «Ростова» прокомментировал гостевое поражение своей команды в 3-м туре РПЛ от «Динамо» (0:2).

- Претензий предъявить некому и не к чему, - сказал Карпин. - До перерыва мы полностью контролировали игру. Однако пропустили контратаку и получили пенальти. Наверное, он был, потому что смотрели VAR. Вторую игру подряд нам забивают с пенальти и после стандарта... Во втором тайме мы неправильно располагались на поле, неправильно вскрывали оборону.

- Ваш визави Кирилл Новиков сказал, что ожидал от «Ростова» такой агрессивной игры, поэтому в первые полчаса сел глубоко в оборону. Стало ли это неожиданностью, что дома «Динамо» будет настолько осторожно?
- Я, мягко говоря, не уверен, что они сами сели глубоко.Это мы заставили их сесть. Говорить о том, что они это готовили заранее, не совсем правдоподобно.

- Что с Ивелином Поповым?
- Все объявим, не переживайте.

- Оцените старт сезона для «Ростова». Ожидали большего?
- С одной стороны,рассчитывали набрать больше трех очков. С другой - два матча провели на выезде. Сейчас у нас опять будет игра на выезде. Календарь вносит коррективы. Но что уж есть. Будем продолжать работать.

- Хороший матч, хороший результат, - сказал главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков. - Победа на родном стадионе. Мы искупили вину перед болельщиками за домашнюю ничью с «Ротором». Я могу ошибаться, но, по-моему, соперник нанес всего один удар в створ наших ворот. Мы хорошо убегали в контратаки и надежно сыграли в обороне.

- Оцените игру новичка «Динамо» Николы Моро.
- Мы рисковали, выпуская его во втором тайме. Очень тяжело выходить в матчах с такими соперниками, потому что «Ростов» - один из лидеров нашего футбола. Но сейчас игры идут через два дня на третий, а тренировочного процесса немного, упор идет на восстановление. Поэтому Моро будет набирать форму через игры. Для дебюта он выглядел уверенно.

- Результат был сделан в последние минуты первого тайма. Планировали усилить натиск перед перерывом, учитывая, что до этого «Ростов» владел мячом 70 процентов времени?
- Тут надо отметить Николая Комличенко. Он проявил качества настоящего нападающего, зацепился за мячи. Николай постепенно обретает себя после тяжелой болезни, воспаления легких. Сейчас забил, сделал пенальти. Работа на команду вылилась в индивидуальные показатели.

- Три матча «на ноль» - то, что нужно?
- Мы стараемся компактно обороняться всей командой. Если посчитать количество ударов по воротам «Динамо», хватит пальцев одной руки. По игре в защите меня все устраивает. Но надо добавлять в нападении против команд, которые обороняются большими силами.

- У «Динамо» еще будут новички?
- Работа ведется. Усиление, надеемся, еще будет, но не в ближайшие две недели. Переговоры складываются тяжело. Но новички под Лигу Европы нам нужны.

источник: «Советский спорт»
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