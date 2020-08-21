Кого Черчесов пригласит в сборную на Лигу наций? Кержаков, Кучаев и Луценко заслужили первый вызов

При формировании списка вызванных на сборы Черчесов, как правило, придерживается двух прямо противоположных принципов – не менять состав команды резко, но при этом по возможности вызывать всех лучших на данный момент. Где-то на стыке двух этих философий и стоит искать кандидатов на осенние матчи сборной. Отталкиваясь от увиденного в РПЛ.

Так что в ближайших матчах с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября) на старте Лиги наций мы можем не узнать команду Черчесова . За прошедшие восемь месяцев кто-то растерял форму (как Зелимхан Бакаев ), остался без клуба ( Роман Нойштедтер ) или не столь удачно сменил команду ( Игорь Смольников ). А, например, Федор Смолов успел совершить испанский вояж и забить «Реалу» с «Барселоной», а теперь открыл счет голам за «Локо»-2020.

Чтобы понять, что значит такая пауза для национальных команд, достаточно сравнить составы сборной России в двух матчах против Бельгии в 2019 году, которые разделили около восьми месяцев. Так вот лишь пятеро футболистов, выходивших в старте в Брюсселе, оказались затем в основе и на «Газпром Арене»: вратарь Гилерме , защитники Георгий Джикия и Марио Фернане с, полузащитник Юрий Жирков и нападающий Дзюба. На других позициях Дениса Черышева, Далера Кузяева, Александра Головина, Ильзата Ахметова, Кирилла Набабкина и Федора Кудряшова по тем или иным причинам заменили Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Сергей Петров и Андрей Семенов . То есть команда поменялась на 55 процентов!

Последний раз подопечные Станислава Черчесова выходили на поле 19 ноября. В тот день российская сборная покуражилась в Сан-Марино (5:0), а ее капитан Артем Дзюба был освистан собственными болельщиками и обиделся на аплодировавших тем после матча партнеров. Потом были нецензурные скандирования в его адрес с трибун уже в РПЛ, полицейские гонения спартаковских фанатов, всероссийский протест против действий правоохранителей. Кажется, что все это было в прошлой жизни, ведь началось девять (!) месяцев назад. Беспрецедентный перерыв для сборных. Такого не было, наверное, со Второй мировой войны...

Пандемия коронавируса жестко перекроила календарь мирового футбола. Национальные чемпионаты и еврокубки ушли на столь длительную паузу, что чемпионов мы узнали относительно недавно, а победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы только предстоит определить. Все это повлекло серьезные финансовые трудности для клубов и профессиональные – для тренеров, но особенно пострадали специалисты, работающие с национальными командами, ведь к середине августа сборные не провели в 2020 году еще ни одного матча.

ВРАТАРИ

Вызывались в сборную в 2019 году: Лунев («Зенит»), Гилерме («Локомотив), Шунин («Динамо»), Джанаев («Сочи»), Песьяков («Ростов»)

Лунев («Зенит»), Гилерме («Локомотив), Шунин («Динамо»), Джанаев («Сочи»), Песьяков («Ростов») Другие кандидаты: Кержаков («Зенит»), Максименко («Спартак»), Сафонов («Краснодар»), Беленов («Уфа»), Дюпин («Рубин»)

С кем у Черчесова нет проблем, так это с вратарями. С ходу даже трудно найти в РПЛ команду, страж ворот которой категорически не подходил бы в качестве вполне достойного кандидата в сборную – почти все имеют квалифицированных киперов. Поэтому Станислав Саламович сразу определился с кругом основных претендентов и меняет их лишь по необходимости. Все они опытные ребята – только Андрей Лунев моложе 30 лет.

Вот именно его в заявке точно не будет – зенитовец травмирован. Даже если успеет восстановиться, явно не успеет набрать необходимую форму и игровую практику. Вместо него ворота «Зенита» защищает Михаил Кержаков. И надо сказать, что делает это великолепно – в пяти сыгранных с начала лета матчах он пропустил только два мяча при 17 отраженных ударах. Это лучшая статистика среди всех рассматриваемых вратарей. Для сравнения, вторым идет Гилерме, у которого на гол приходится 6,5 сейва. В новом сезоне Кержаков-младший имеет стабильную игровую практику, демонстрирует уверенность и хладнокровие. Было бы очень интересно увидеть его в тройке вызванных.

Ну, а двое других, без сомнения, Гилерме и Антон Шунин. Динамовец, кстати, в новом сезоне оформил уже три «сухаря» из трех возможных. А в конце прошлого чемпионата Шунину пришлось изрядно потрудиться, чтобы помочь бело-голубым взлететь в еврокубковую зону.

Сослану Джанаеву и Сергею Песьякову трудно конкурировать, поскольку они не обладают столь надежными товарищами по обороне. Что же касается стучащихся в ворота первой сборной Александра Максименко и Матвея Сафонова, то летом и они много пропускали: у спартаковца 11 голов в 11 матчах РПЛ, у краснодарца – 7 в 9. К тому же Максименко катастрофически мало выручает и, как показал матч с ЦСКА, пока не застрахован от фатальных ошибок. Сафонов на его фоне выглядит лучше, особенно в августе. Чего только стоит игра против «Локо», когда Матвей отразил 8 (!) ударов. Винить его в голе Алексея Миранчука невозможно. Если бы он мог выручить и в такой ситуации, давно играл бы в европейском топ-клубе. Но Сафонову, чтобы все-таки пробиться в сборную, надо прибавлять в стабильности – в концовке прошлого сезона у него был целый ряд невзрачных матчей против «Ростова», «Зенита» и особенно «Динамо», где он на 17-й минуте неудачно пошел на выход, оставив команду в меньшинстве и без очков.

ЗАЩИТНИКИ

Вызывались в сборную в 2019 году: Щенников, Фернандес, Набабкин (все – ЦСКА), Набиуллин («Сочи»), Рауш («Динамо»), Е. Чернов, Чистяков («Ростов»), Кудряшов («Антальяспор»), Жирков, Караваев («Зенит»), Смольников, Петров, Стоцкий, Сорокин («Краснодар»), Игнатьев («Локомотив»), Джикия («Спартак»), Беляев («Арсенал»), Семенов («Ахмат»)

Щенников, Фернандес, Набабкин (все – ЦСКА), Набиуллин («Сочи»), Рауш («Динамо»), Е. Чернов, Чистяков («Ростов»), Кудряшов («Антальяспор»), Жирков, Караваев («Зенит»), Смольников, Петров, Стоцкий, Сорокин («Краснодар»), Игнатьев («Локомотив»), Джикия («Спартак»), Беляев («Арсенал»), Семенов («Ахмат») Другие кандидаты: Заика, Новосельцев («Сочи»), Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»)

Куда сложнее Черчесову набрать качественных защитников. За год он рассматривал 18 футболистов (на четыре-то позиции), но лишь Георгий Джикия и Марио Фернандес могут считать себя полноценными игроками основы. Остальные выходят на поле в зависимости от обстоятельств.

Сразу отбросим травмированных Дмитрия Стоцкого и его тезку Чистякова, а также не имеющих постоянного места в основе своих команд Константина Рауша, Игоря Смольникова и Егора Сорокина. Смольников в августе провел на поле 37 минут, остальные не появлялись вовсе.

Более других на левом фланге обороны Черчесов доверяет Федору Кудряшову и Юрию Жиркову, но первый не играл уже месяц (чемпионат Турции завершился 25 июля), а второй редко выходит на поле – за лето в шести матчах провел в РПЛ 307 минут (из них в августе – только 109). Но среди их конкурентов хороший футбол показывает только Георгий Щенников, пропустивший лишь один матч ЦСКА – тот самый с «Зенитом» в июне (0:4). С тех пор он стабильно в основе, провел серию классных матчей, забил по мячу в ворота «Оренбурга» и «Тамбова» (победный).

Остальные же не блещут. Эльмир Набиуллин играет слабо и нестабильно, Евгений Чернов провалил матч с «Зенитом» и в целом не слишком надежен в обороне, Кирилл Заика пока сыроват. Зато преимущество сочинца в том, что он хорошо поддерживает атаки (4 результативные передачи, правда, три из них – в матче с ростовской молодежью) и может сыграть на обоих флангах.

Так что на месте Черчесова было бы логично вызвать армейца и выбрать между Жирковым и Кудряшовым в зависимости от своих представлений. Зенитовец выглядит предпочтительнее – все-таки сезон в РПЛ стартовал, да и арсенал у Юрия более разносторонний (может выйти в обороне или полузащите, где тоже наблюдается кадровый дефицит). Только что отметивший 37-летие ветеран не подкачал, когда пришлось начать с первых минут матч с ЦСКА (2:1).

На противоположном краю в дополнение к Фернандесу справедливо было бы вызвать Вячеслава Караваева или Сергея Петрова. Оба играют достойно, в минувшем туре отметились соответственно голевой передачей и голом, хотя зенитовец видится более надежным вариантом. Тогда как Кирилл Набабкин чередует достойные матчи с провальными (последний гол имени Дзюбы и Сердара Азмуна - на его совести), а Владислав Игнатьев последний раз полный матч сыграл 16 июля, после чего проиграл конкуренцию в «Локо» Дмитрию Живоглядову.

Самая тяжелая ситуация в центре обороны, поскольку никто из кандадидатов не может занести себе лето-2020 в актив. Джикия собрал в десяти матчах РПЛ пять желтых карточек, а его «Спартак» только две игры провел на ноль. Андрей Семенов хорошо смотрится в новом сезоне, но в июле провел несколько неудачных матчей и отметился автоголом в игре с ЦСКА, Максим Беляев тоже не в лучшей форме. То же можно сказать об Иване Новосельцеве и катастрофически играющем Максиме Осипенко. Пожалуй, действильно достойно смотрятся только Роман Евгеньев и Игорь Дивеев, но оба они очень молоды и неопытны. Ставить их в основу большой риск. К тому же динамовец только в пяти последних матчах закрепился в старте. Может быть, опытный универсальный Кудряшов пригодится и здесь?

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Вызывались в сборную в 2019 году: Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук («Локомотив»), Камболов, Газинский («Краснодар») Швец («Ахмат»), Нойштедтер, Кузяев (оба – без клуба), Фомин («Динамо»), Зобнин, Мирзов, З. Бакаев (все – «Спартак»), Ахметов, Дзагоев, Обляков (все – ЦСКА), Оздоев, Ерохин («Зенит»), Могилевец («Рубин»), Головин («Монако»), Черышев («Валенсия»), Ионов («Ростов»)

Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук («Локомотив»), Камболов, Газинский («Краснодар») Швец («Ахмат»), Нойштедтер, Кузяев (оба – без клуба), Фомин («Динамо»), Зобнин, Мирзов, З. Бакаев (все – «Спартак»), Ахметов, Дзагоев, Обляков (все – ЦСКА), Оздоев, Ерохин («Зенит»), Могилевец («Рубин»), Головин («Монако»), Черышев («Валенсия»), Ионов («Ростов») Другие кандидаты: Мамаев («Ростов»), Уткин (оба – «Краснодар»), Зиньковский («Крылья Советов»), Кучаев (ЦСКА)

Обилие выбора в средней линии тоже мнимое. Сразу отбросим травмированных армейцев Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова, редко выходящих на поле Руслана Камболова, Александра Ерохина, Павла Могилевца, Антона Миранчука и Резиуана Мирзова, а также не определившихся со своим будущим Далера Кузяева и Романа Нойштедтера. Это сразу минус девять игроков из 21 вызывавшегося в прошлом году – почти половина. Добавим сюда находящихся в плохой форме Антона Швеца и Зелимхана Бакаева, и вот у нас на пять позиций 10 кандидатов, оставшихся с 2019 года.

И это не говоря о том, что никому не известно, в каком состоянии подойдут к сентябрьским матчам Александр Головин и Денис Черышев, находящиеся со своими командами на сборах. Более того, валенсиец в понедельник из-за травмы пропустил тренировку. Но понятно, что если они будут готовы играть, Черчесов наверняка их вызовет.

Несомненно, заслужил вызова и проводящий фантастическое лето Алексей Миранчук, на счету которого 9 голов в 11 матчах РПЛ. У железнодорожника будет очень высокая мотивация, ведь хорошее выступление за национальную команду станет очередным плюсом в резюме при попытке уехать в серию А.

Наверняка ему придется выйти на одном из флангов, поскольку здесь у нас большие кадровые трудности. Кроме него, Жиркова и Черышева вариантов просматривается минимум, поскольку Алексей Ионов, как и весь «Ростов», провел лето очень блекло. В качестве альтернативы ему было бы интересно рассмотреть Константина Кучаева и Антона Зиньковского. Обе кандидатуры неоднозначные, но армеец в последних пяти матчах закрепился в основе и забил два мяча в новом сезоне (правда, в клубе он играет только слева), а самарец ярко провел концовку прошлого сезона в РПЛ. Тот факт, что теперь он выступает под руководством любимого тренера Игоря Осинькина в ФНЛ, не добавляет ему вистов, зато в двух последних играх он трижды вписывал свою фамилию на табло. И со стороны Черчесова было бы красивым ходом вызвать игрока из подэлитного дивизиона.

В центральной зоне выбор намного выше. В последних матчах очень прилично смотрятся Магомед Оздоев и Роман Зобнин (голы «Сочи» и «Ахмату» и одна передача), на уровне Дмитрий Баринов, Юрий Газинский и Иван Обляков. Кроме того, отлично играют перешедший из «Уфы» в «Динамо» Даниил Фомин (летом 3 гола и 1 передача) и Даниил Уткин, отметившийся дублем в матче с чемпионом. Да и Павел Мамаев выглядит не хуже остальных. Его вызов тоже не стал бы большим сюрпризом, но уж больно велика конкуренция для игрока с сомнительным бэкграундом.

НАПАДАЮЩИЕ

Вызывались в сборную в 2019 году: Дзюба («Зенит»), Смолов («Локомотив»), Чалов (ЦСКА), Полоз, А. Заболотный (оба – «Сочи»), Комличенко («Динамо»), Ари («Краснодар»), Соболев («Спартак»)

Дзюба («Зенит»), Смолов («Локомотив»), Чалов (ЦСКА), Полоз, А. Заболотный (оба – «Сочи»), Комличенко («Динамо»), Ари («Краснодар»), Соболев («Спартак») Другие кандидаты: Луценко («Арсенал»)

Придется Черчесову поломать голову и над выбором нападающих. Позиции Артема Дзюбы бесспорны, но под ним нет почти никого. Смолов плохо проявил себя во время испанского вояжа. Дмитрий Полоз, не считая голов молодежке «Ростова», забил только с пенальти «Спартаку». Николай Комличенко только-только начал набирать обороты в «Динамо» (гол и заработанный пенальти в матче с «Ростовом»), Ари травмирован, а Антон Заболотный уже давно более ценен как «интернет-мем».

Очень хороший отрезок на финише провел Александр Кокорин. Было бы весело, если бы они с Мамаевым вернулись в сборную одновременно. Но после перехода в «Спартак» нападающий из-за травмы не сыграл пока ни разу, и не очень понятно, когда дебютирует в новой команде.

Среди вызывавшихся ранее хоть что-то в атаке показали Федор Чалов и Александр Соболев (у них по три гола). Но армеец сейчас травмирован (пусть и несерьезно). Так что остается спартаковец, забивший «Сочи» и отдавший передачу в игре с «Ахматом». А наиболее интересным кандидатом стал бы Евгений Луценко, выдавший летом небывалую результативность – в 11 матчах у него 7 голов, больше чем у Чалова и Соболева вместе взятых. Луценко уже 33 года, но если нужен результат здесь и сейчас, он мог бы стать отличной подменой Дзюбе. По фактуре форвард «Арсенала» похож – высокий, мощный, отлично играет головой.

Таким образом, наш вариант списка футболистов, которых можно было бы вызвать на ближайшие матчи сборной России, выглядит следующим образом:

ВРАТАРИ: Гилерме, Шунин, Кержаков

Гилерме, Шунин, Кержаков ЗАЩИТНИКИ: Фернандес, Караваев, Джикия, Кудряшов, Семенов, Дивеев, Жирков, Щенников

Фернандес, Караваев, Джикия, Кудряшов, Семенов, Дивеев, Жирков, Щенников ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Ал. Миранчук, Головин, Оздоев, Зобнин, Баринов, Газинский, Фомин, Черышев, Кучаев

Ал. Миранчук, Головин, Оздоев, Зобнин, Баринов, Газинский, Фомин, Черышев, Кучаев НАПАДАЮЩИЕ: Дзюба, Луценко, Соболев

Ждем выбора Черчесова. Он должен объявить заявку сборной 25 августа.