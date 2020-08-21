Кого Черчесов пригласит в сборную на Лигу наций? Кержаков, Кучаев и Луценко заслужили первый вызов

Пандемия коронавируса жестко перекроила календарь мирового футбола. Национальные чемпионаты и еврокубки ушли на столь длительную паузу, что чемпионов мы узнали относительно недавно, а победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы только предстоит определить. Все это повлекло серьезные финансовые трудности для клубов и профессиональные – для тренеров, но особенно пострадали специалисты, работающие с национальными командами, ведь к середине августа сборные не провели в 2020 году еще ни одного матча.
Последний раз подопечные Станислава Черчесова выходили на поле 19 ноября. В тот день российская сборная покуражилась в Сан-Марино (5:0), а ее капитан Артем Дзюба был освистан собственными болельщиками и обиделся на аплодировавших тем после матча партнеров. Потом были нецензурные скандирования в его адрес с трибун уже в РПЛ, полицейские гонения спартаковских фанатов, всероссийский протест против действий правоохранителей. Кажется, что все это было в прошлой жизни, ведь началось девять (!) месяцев назад. Беспрецедентный перерыв для сборных. Такого не было, наверное, со Второй мировой войны...
Чтобы понять, что значит такая пауза для национальных команд, достаточно сравнить составы сборной России в двух матчах против Бельгии в 2019 году, которые разделили около восьми месяцев. Так вот лишь пятеро футболистов, выходивших в старте в Брюсселе, оказались затем в основе и на «Газпром Арене»: вратарь Гилерме, защитники Георгий Джикия и Марио Фернанес, полузащитник Юрий Жирков и нападающий Дзюба. На других позициях Дениса Черышева, Далера Кузяева, Александра Головина, Ильзата Ахметова, Кирилла Набабкина и Федора Кудряшова по тем или иным причинам заменили Алексей Миранчук, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Магомед Оздоев, Сергей Петров и Андрей Семенов. То есть команда поменялась на 55 процентов!
Так что в ближайших матчах с Сербией (3 сентября) и Венгрией (6 сентября) на старте Лиги наций мы можем не узнать команду Черчесова . За прошедшие восемь месяцев кто-то растерял форму (как Зелимхан Бакаев), остался без клуба (Роман Нойштедтер) или не столь удачно сменил команду (Игорь Смольников). А, например, Федор Смолов успел совершить испанский вояж и забить «Реалу» с «Барселоной», а теперь открыл счет голам за «Локо»-2020.
При формировании списка вызванных на сборы Черчесов, как правило, придерживается двух прямо противоположных принципов – не менять состав команды резко, но при этом по возможности вызывать всех лучших на данный момент. Где-то на стыке двух этих философий и стоит искать кандидатов на осенние матчи сборной. Отталкиваясь от увиденного в РПЛ.
ВРАТАРИ
- Вызывались в сборную в 2019 году: Лунев («Зенит»), Гилерме («Локомотив), Шунин («Динамо»), Джанаев («Сочи»), Песьяков («Ростов»)
- Другие кандидаты: Кержаков («Зенит»), Максименко («Спартак»), Сафонов («Краснодар»), Беленов («Уфа»), Дюпин («Рубин»)
С кем у Черчесова нет проблем, так это с вратарями. С ходу даже трудно найти в РПЛ команду, страж ворот которой категорически не подходил бы в качестве вполне достойного кандидата в сборную – почти все имеют квалифицированных киперов. Поэтому Станислав Саламович сразу определился с кругом основных претендентов и меняет их лишь по необходимости. Все они опытные ребята – только Андрей Лунев моложе 30 лет.
Вот именно его в заявке точно не будет – зенитовец травмирован. Даже если успеет восстановиться, явно не успеет набрать необходимую форму и игровую практику. Вместо него ворота «Зенита» защищает Михаил Кержаков. И надо сказать, что делает это великолепно – в пяти сыгранных с начала лета матчах он пропустил только два мяча при 17 отраженных ударах. Это лучшая статистика среди всех рассматриваемых вратарей. Для сравнения, вторым идет Гилерме, у которого на гол приходится 6,5 сейва. В новом сезоне Кержаков-младший имеет стабильную игровую практику, демонстрирует уверенность и хладнокровие. Было бы очень интересно увидеть его в тройке вызванных.
Ну, а двое других, без сомнения, Гилерме и Антон Шунин. Динамовец, кстати, в новом сезоне оформил уже три «сухаря» из трех возможных. А в конце прошлого чемпионата Шунину пришлось изрядно потрудиться, чтобы помочь бело-голубым взлететь в еврокубковую зону.
Сослану Джанаеву и Сергею Песьякову трудно конкурировать, поскольку они не обладают столь надежными товарищами по обороне. Что же касается стучащихся в ворота первой сборной Александра Максименко и Матвея Сафонова, то летом и они много пропускали: у спартаковца 11 голов в 11 матчах РПЛ, у краснодарца – 7 в 9. К тому же Максименко катастрофически мало выручает и, как показал матч с ЦСКА, пока не застрахован от фатальных ошибок. Сафонов на его фоне выглядит лучше, особенно в августе. Чего только стоит игра против «Локо», когда Матвей отразил 8 (!) ударов. Винить его в голе Алексея Миранчука невозможно. Если бы он мог выручить и в такой ситуации, давно играл бы в европейском топ-клубе. Но Сафонову, чтобы все-таки пробиться в сборную, надо прибавлять в стабильности – в концовке прошлого сезона у него был целый ряд невзрачных матчей против «Ростова», «Зенита» и особенно «Динамо», где он на 17-й минуте неудачно пошел на выход, оставив команду в меньшинстве и без очков.Михаил Кержаков
ЗАЩИТНИКИ
- Вызывались в сборную в 2019 году: Щенников, Фернандес, Набабкин (все – ЦСКА), Набиуллин («Сочи»), Рауш («Динамо»), Е. Чернов, Чистяков («Ростов»), Кудряшов («Антальяспор»), Жирков, Караваев («Зенит»), Смольников, Петров, Стоцкий, Сорокин («Краснодар»), Игнатьев («Локомотив»), Джикия («Спартак»), Беляев («Арсенал»), Семенов («Ахмат»)
- Другие кандидаты: Заика, Новосельцев («Сочи»), Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»)
Куда сложнее Черчесову набрать качественных защитников. За год он рассматривал 18 футболистов (на четыре-то позиции), но лишь Георгий Джикия и Марио Фернандес могут считать себя полноценными игроками основы. Остальные выходят на поле в зависимости от обстоятельств.
Сразу отбросим травмированных Дмитрия Стоцкого и его тезку Чистякова, а также не имеющих постоянного места в основе своих команд Константина Рауша, Игоря Смольникова и Егора Сорокина. Смольников в августе провел на поле 37 минут, остальные не появлялись вовсе.
Более других на левом фланге обороны Черчесов доверяет Федору Кудряшову и Юрию Жиркову, но первый не играл уже месяц (чемпионат Турции завершился 25 июля), а второй редко выходит на поле – за лето в шести матчах провел в РПЛ 307 минут (из них в августе – только 109). Но среди их конкурентов хороший футбол показывает только Георгий Щенников, пропустивший лишь один матч ЦСКА – тот самый с «Зенитом» в июне (0:4). С тех пор он стабильно в основе, провел серию классных матчей, забил по мячу в ворота «Оренбурга» и «Тамбова» (победный).
Остальные же не блещут. Эльмир Набиуллин играет слабо и нестабильно, Евгений Чернов провалил матч с «Зенитом» и в целом не слишком надежен в обороне, Кирилл Заика пока сыроват. Зато преимущество сочинца в том, что он хорошо поддерживает атаки (4 результативные передачи, правда, три из них – в матче с ростовской молодежью) и может сыграть на обоих флангах.
Так что на месте Черчесова было бы логично вызвать армейца и выбрать между Жирковым и Кудряшовым в зависимости от своих представлений. Зенитовец выглядит предпочтительнее – все-таки сезон в РПЛ стартовал, да и арсенал у Юрия более разносторонний (может выйти в обороне или полузащите, где тоже наблюдается кадровый дефицит). Только что отметивший 37-летие ветеран не подкачал, когда пришлось начать с первых минут матч с ЦСКА (2:1).
На противоположном краю в дополнение к Фернандесу справедливо было бы вызвать Вячеслава Караваева или Сергея Петрова. Оба играют достойно, в минувшем туре отметились соответственно голевой передачей и голом, хотя зенитовец видится более надежным вариантом. Тогда как Кирилл Набабкин чередует достойные матчи с провальными (последний гол имени Дзюбы и Сердара Азмуна - на его совести), а Владислав Игнатьев последний раз полный матч сыграл 16 июля, после чего проиграл конкуренцию в «Локо» Дмитрию Живоглядову.
Самая тяжелая ситуация в центре обороны, поскольку никто из кандадидатов не может занести себе лето-2020 в актив. Джикия собрал в десяти матчах РПЛ пять желтых карточек, а его «Спартак» только две игры провел на ноль. Андрей Семенов хорошо смотрится в новом сезоне, но в июле провел несколько неудачных матчей и отметился автоголом в игре с ЦСКА, Максим Беляев тоже не в лучшей форме. То же можно сказать об Иване Новосельцеве и катастрофически играющем Максиме Осипенко. Пожалуй, действильно достойно смотрятся только Роман Евгеньев и Игорь Дивеев, но оба они очень молоды и неопытны. Ставить их в основу большой риск. К тому же динамовец только в пяти последних матчах закрепился в старте. Может быть, опытный универсальный Кудряшов пригодится и здесь?
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
- Вызывались в сборную в 2019 году: Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук («Локомотив»), Камболов, Газинский («Краснодар») Швец («Ахмат»), Нойштедтер, Кузяев (оба – без клуба), Фомин («Динамо»), Зобнин, Мирзов, З. Бакаев (все – «Спартак»), Ахметов, Дзагоев, Обляков (все – ЦСКА), Оздоев, Ерохин («Зенит»), Могилевец («Рубин»), Головин («Монако»), Черышев («Валенсия»), Ионов («Ростов»)
- Другие кандидаты: Мамаев («Ростов»), Уткин (оба – «Краснодар»), Зиньковский («Крылья Советов»), Кучаев (ЦСКА)
Обилие выбора в средней линии тоже мнимое. Сразу отбросим травмированных армейцев Алана Дзагоева и Ильзата Ахметова, редко выходящих на поле Руслана Камболова, Александра Ерохина, Павла Могилевца, Антона Миранчука и Резиуана Мирзова, а также не определившихся со своим будущим Далера Кузяева и Романа Нойштедтера. Это сразу минус девять игроков из 21 вызывавшегося в прошлом году – почти половина. Добавим сюда находящихся в плохой форме Антона Швеца и Зелимхана Бакаева, и вот у нас на пять позиций 10 кандидатов, оставшихся с 2019 года.
И это не говоря о том, что никому не известно, в каком состоянии подойдут к сентябрьским матчам Александр Головин и Денис Черышев, находящиеся со своими командами на сборах. Более того, валенсиец в понедельник из-за травмы пропустил тренировку. Но понятно, что если они будут готовы играть, Черчесов наверняка их вызовет.
Несомненно, заслужил вызова и проводящий фантастическое лето Алексей Миранчук, на счету которого 9 голов в 11 матчах РПЛ. У железнодорожника будет очень высокая мотивация, ведь хорошее выступление за национальную команду станет очередным плюсом в резюме при попытке уехать в серию А.
Наверняка ему придется выйти на одном из флангов, поскольку здесь у нас большие кадровые трудности. Кроме него, Жиркова и Черышева вариантов просматривается минимум, поскольку Алексей Ионов, как и весь «Ростов», провел лето очень блекло. В качестве альтернативы ему было бы интересно рассмотреть Константина Кучаева и Антона Зиньковского. Обе кандидатуры неоднозначные, но армеец в последних пяти матчах закрепился в основе и забил два мяча в новом сезоне (правда, в клубе он играет только слева), а самарец ярко провел концовку прошлого сезона в РПЛ. Тот факт, что теперь он выступает под руководством любимого тренера Игоря Осинькина в ФНЛ, не добавляет ему вистов, зато в двух последних играх он трижды вписывал свою фамилию на табло. И со стороны Черчесова было бы красивым ходом вызвать игрока из подэлитного дивизиона.
В центральной зоне выбор намного выше. В последних матчах очень прилично смотрятся Магомед Оздоев и Роман Зобнин (голы «Сочи» и «Ахмату» и одна передача), на уровне Дмитрий Баринов, Юрий Газинский и Иван Обляков. Кроме того, отлично играют перешедший из «Уфы» в «Динамо» Даниил Фомин (летом 3 гола и 1 передача) и Даниил Уткин, отметившийся дублем в матче с чемпионом. Да и Павел Мамаев выглядит не хуже остальных. Его вызов тоже не стал бы большим сюрпризом, но уж больно велика конкуренция для игрока с сомнительным бэкграундом.Константин Кучаев
НАПАДАЮЩИЕ
- Вызывались в сборную в 2019 году: Дзюба («Зенит»), Смолов («Локомотив»), Чалов (ЦСКА), Полоз, А. Заболотный (оба – «Сочи»), Комличенко («Динамо»), Ари («Краснодар»), Соболев («Спартак»)
- Другие кандидаты: Луценко («Арсенал»)
Придется Черчесову поломать голову и над выбором нападающих. Позиции Артема Дзюбы бесспорны, но под ним нет почти никого. Смолов плохо проявил себя во время испанского вояжа. Дмитрий Полоз, не считая голов молодежке «Ростова», забил только с пенальти «Спартаку». Николай Комличенко только-только начал набирать обороты в «Динамо» (гол и заработанный пенальти в матче с «Ростовом»), Ари травмирован, а Антон Заболотный уже давно более ценен как «интернет-мем».
Очень хороший отрезок на финише провел Александр Кокорин. Было бы весело, если бы они с Мамаевым вернулись в сборную одновременно. Но после перехода в «Спартак» нападающий из-за травмы не сыграл пока ни разу, и не очень понятно, когда дебютирует в новой команде.
Среди вызывавшихся ранее хоть что-то в атаке показали Федор Чалов и Александр Соболев (у них по три гола). Но армеец сейчас травмирован (пусть и несерьезно). Так что остается спартаковец, забивший «Сочи» и отдавший передачу в игре с «Ахматом». А наиболее интересным кандидатом стал бы Евгений Луценко, выдавший летом небывалую результативность – в 11 матчах у него 7 голов, больше чем у Чалова и Соболева вместе взятых. Луценко уже 33 года, но если нужен результат здесь и сейчас, он мог бы стать отличной подменой Дзюбе. По фактуре форвард «Арсенала» похож – высокий, мощный, отлично играет головой.Евгений Луценко
Таким образом, наш вариант списка футболистов, которых можно было бы вызвать на ближайшие матчи сборной России, выглядит следующим образом:
- ВРАТАРИ: Гилерме, Шунин, Кержаков
- ЗАЩИТНИКИ: Фернандес, Караваев, Джикия, Кудряшов, Семенов, Дивеев, Жирков, Щенников
- ПОЛУЗАЩИТНИКИ: Ал. Миранчук, Головин, Оздоев, Зобнин, Баринов, Газинский, Фомин, Черышев, Кучаев
- НАПАДАЮЩИЕ: Дзюба, Луценко, Соболев
Ждем выбора Черчесова. Он должен объявить заявку сборной 25 августа.