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Суперсэйв Дюпина лишил ЦСКА победы, супергол Макарова – ничьей. Слуцкий снова обыграл Гончаренко
22 августа 22:00
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Константин Рыбин

Суперсэйв Дюпина лишил ЦСКА победы, супергол Макарова – ничьей. Слуцкий снова обыграл Гончаренко

«Рубин» в рамках 4-го тура РПЛ вырвал победу над армейцами в Москве в компенсированное время.

Перед стартовым свистком Кирилла Левникова главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий говорил о «кувыркании» своей команды, выразил желание, чтобы «качество игры сочеталось с результатом». Старт у казанцев не задался – всего одно очко в трех турах. В Сочи «Рубин», ведя 2:1, пропустил в концовке два мяча со стандартов. После поражения на Слуцком не было лица, на риторические вопросы телевизионщиков тренер отвечал односложно: «Да».

Не выручил его команду Юрий Дюпин, которого сватают в сборную. В забитом со штрафного голе Кристиана Нобоа есть доля вратарской вины. Голкипер переоценил свою прыгучесть и пропустил мяч в свой угол...

Ко всем бедам казанцев присовокупились дорожные неурядицы. В Москве из аэропорта до отеля им пришлось добираться на такси. Потому что застрял в пробке автобус, арендованный для гостей принимающей стороной. ЦСКА принес извинения за накладку.

С другой стороны, армейцы после второго тура имели на сутки меньше для подготовки к матчу с «Рубином». К тому же красно-синие надолго лишились опытного центрального защитника Кирилла Набабкина, порвавшего в игре с «Зенитом» крестообразную связку на правой ноге.

Потерю был призван компенсировать тихоход Виктор Васин. С его скоростью он вряд ли способен загнать нападающего на трибуну. В стартовом составе хозяев вышел мощный форвард Илья Шкурин, а новичок Адольфо Гайч начал матч на лавке. Как и герой первых двух туров у армейцев Константин Кучаев.

Гости показали своего новичка – Олега Шатова, перешедшего из «Зенита». В 2012-м он мог оказаться в ЦСКА Слуцкого, прошел с красно-синими сбор, но подписал контракт на четыре года с… «Анжи». «Это и к лучшему, мы только деньги сэкономили», - отреагировал тогда на трансферный финт полузащитника президент ЦСКА Евгений Гинер. Шатов занял позицию в центре полузащиты и должен был разгонять атаки.

Однако в первые полчаса разгонять было совсем нечего. Шла вязкая позиционная борьба, соперники тщетно искали бреши в обороне. Первый удар в створ состоялся на 34-й (!) минуте, мяч после удара Хвичи Кварацхелии стал легкой добычей Игоря Акинфеева.

Дебют матча запомнился предупреждением Николы Влашича, вторым за последние два матча. Во всем виновата шаловливая рука хорвата. В Санкт-Петербурге она заехала в нос Юрию Жиркову при приземлении армейца и вызвала обильное кровотечение. Теперь рука превратилась в ногу и смахнула мяч у соперника вблизи штрафной гостей.

Осторожная разведка-рекогносцировка сменилась бурной 15-минуткой, богатой на события. На 37-й минуте казанцы на удивление легко вскрыли оборону армейцев прямо по центру. В три паса мяч был доставлен в совершенно пустой коридор, куда ворвался Солтмурад Бакаев. Экс-спартаковец хладнокровно переиграл Акинфеева, а ассистировали ему Иван Игнатьев и Шатов. Все это вживую, с трибуны, наблюдал потенциальный новичок ЦСКА – бразильский защитник Бруно Фукс.

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⚽ Гол Солтмурада Бакаева ⠀ 📺 #ЦСКАРубин на Матч ТВ 💻 matchpremier.ru/broadcast/tsska-rubin-20200822

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Преимущество в счете продержалось не более двух минут. После углового Александр Зуев, переквалифицировавшийся в защитника, неудачно выбил мяч головой от ворот «Рубина» прямо по центру. Первым на отскоке оказался неутомимый Влашич и мощным ударом с наклевом метров с пятнадцати заставил капитулировать Дюпина. Вскоре Марио Фернандес сделал мягкую скидку под удар Арнора Сигурдссона, но удар исландца заблокировал защитник Карл Старфельт.

На 70-й минуте главный тренер ЦСКА сделал то, чего от него давно ждали, - выпустил форвардов Гайча и Кучаева, заменив Шкурина и Сигурдссона. Чуть раньше на поле вышел форвард-гренадер «Рубина» Джорже Деспотович. Аргентинский армеец имел распрекрасный шанс нарушить равновесие. Мяч после мощного дальнего удара под перекладину Кристияна Бистровича парировал Дюпин, Гайч бросился на подбор и в падении головой добивал, казалось, в пустые ворота... Однако вратарь гостей успел подняться и рукой чудом потащить мяч с ленточки. Справедливости ради, стоит сказать, что форварду пришлось смещаться влево от рамки и сильно пробить не имел возможности.

Хозяева так огорчились, что прозевали атаку «Рубина», начатую Дюпиным. Деспотович скинул мяч малозаметному Денису Макарову, того никто из защищающихся не накрыл. Полузащитник с дуги штрафной жахнул верхом в самый угол. Акинфеев был бессилен. Такая вот эффектная точка.

«Рубин» одержал первую победу в чемпионате. А Слуцкий в очном тренерском противостоянии нанес четвертое поражение Гончаренко в пяти матчах (при одной ничьей). И победил нечужой ему ЦСКА второй раз за 14 матчей - и впервые с 2007 года.

РПЛ. 4-й тур

ЦСКА - «Рубин» - 1:2 (1:1)
Голы: С. Бакаев, 37 - 0:1. Влашич, 39 - 1:1. Макаров, 90+3 - 1:2.

Турнирная таблица

источник: «Советский спорт»
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