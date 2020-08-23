Николич потерял Миранчука, Тедеско получил волевую победу. «Спартак» обыграл «Локо» в дерби (видео)

Марко Николич тоже подготовился, причем его версия основы оказалась как раз нецеленной на атаку. Предугадав выбор визави, он перешел на 4-4-2. С этой целью серб вернул в старт Эдера в пару к Федору Смолову и Антона Миранчука . А на правом фланге появился более агрессивный в игре с мячом Владислав Игнатьев . Все трое в нынешнем розыгрыше РПЛ впервые вышли на поле с первых минут. Более того, до стартового свистка они отыграли на двоих всего 59 минут.

Доменико Тедеско традиционно делает микроскопические изменения в стартовом составе, а нередко вообще обходится без них. Но, в отличие от прошлых матчей, он решил отдать инициативу сопернику, сделав ставки на контратаки. Об этом говорило его решение усадить на лавку самого медлительного из нападающих Александра Соболева в пользу скоростного дриблера Зелимхана Бакаева, а сверхактивный в последних матчах Джордан Ларссон вернулся на любимую позицию центрфорварда. Таким образом, немецкий специалист (он вернулся после болезни на тренерскую скамейку) сделал более легкой и быстрой линию нападения, да и в дриблинге, полезном в середине поля на разреженном пространстве, российский полузащитник лучше своего шведского товарища.

В первом московском дерби нового сезона сошлись «Спартак» и «Локомотив», ни разу в РПЛ до этого не проигрывавшие. Обе команды объединяет наличие иностранных специалистов из дальнего зарубежья и большие надежды на выход в еврокубки. Железнодорожники лучше провели летний отрезок и старт нового чемпионата, лишь раз потеряв очки – в Екатеринбурге (1:1). Однако красно-белые, несмотря на две ничьи, во всех играх доминировали и надеялись заполучить три очка. Статистика последних встреч говорила в их пользу – «Локо» не побеждал «Спартак» с 2017 года. С тех пор – три ничьи и три поражения с общей разницей мячей 2-10. И эта традиция в итоге была продолжена...

Задачу почаще идти в обыгрыш Бакаев начал выполнять уже на пятой минуте. Спартаковцы поджали соперников у их штрафной, Роман Зобнин перехватил неудачный вынос вперед и сразу адресовал пас Бакаеву. Зелимхан первым касанием ушел от Дмитрия Баринова и готовился вторым пробросить мяч в штрафную, но получил по ногам от преследователя. Столкновение оказалось для железнодорожника даже более болезненным, ему потребовалась медицинская помощь. Тем больше было удивление опорника, когда Сергей Карасев вынес ему абсолютно справедливое предупреждение. Он провел на поле еще десяток минут, но все же вскоре покинул поле на электромобиле. Слишком уж сильным оказалось повреждение.

Еще до выхода Станислава Магкеева «Локо» успел открыть счет. Айртон неосторожно сыграл рукой неподалеку от своей штрафной, и Мурило классно откликнулся на подачу Алексея Миранчука, сильно пробив в дальний угол. Поздравляем защитника с первым голом в карьере. Отчаянный прыжок Александра Максименко помочь уже не мог.

Главным виновником эпизода (помимо Тедеско, с приходом которого «Спартак» стал стабильно пропускать со стандартов) стал Наиль Умяров. Мяч летел ему в голову, и он просто ждал неминуемой, казалось, встречи, а в результате дождался лишь рывка на опережение от бразильского защитника. Интересно, что в голевом эпизоде Ведран Чорлука руками толкнул в спину Георгия Джикию. Карасев взятие ворот зафиксировал, поскольку до их позиции мяч все равно не долетел.

Гол как будто бы спутал тренерам карты. Диего Симеоне как никто знает, как здорово можно обороняться при наличии двоих форвардов, но для «Локо» такая модель игры непривычна. Позиционные атаки пропали или завершались потерей из-за мощного давления в середине поля («Спартак») и отсутствия пятого полузащитника, но и контратаки связывать оказалось некому. Особенно тяжелой ситуация стала после того, как из-за травмы покинул поле Алексей Миранчук. Как и Баринов, он неудачно пошел в отбор (против Умярова).

Хозяева за счет прессинга лишили соперника возможности комбинировать (Гилерме пришлось даже отказаться от короткого розыгрыша от ворот), завладели инициативой и стали раскачивать оборону. Единственное, чего не хватало «Спартаку», это разнообразие в направлении атак. Большинство попыток добраться до штрафной они осуществляли через правый фланг, где очень классно играл Зобнин. К нему регулярно смещались Алекс Крал и Ларссон, создавая таким образом численное преимущество. Сумасшедший момент упустил Ларссон, пробивший над перекладиной с линии вратарской. Этот шанс тоже начался с подачи Зобнина от правой бровки.

СОБОЛЕВ - ГЕРОЙ ДЕРБИ

Во втором тайме давление на правый фланг Мацея Рыбуса, наконец, оправдало себя. Быстрый выход из обороны через Умярова завершился классным забросом за спины защитникам на ход Ларссону. Швед избежал офсайда из-за того, что Чорлука слишком рано дернулся назад, тогда как Мурило продолжил держать линию и уже не имел возможности догнать Джордана. Гилерме запоздал с выходом и оказался в полупозиции.

Спартаковцы на радостях бросились забивать второй, но едва не нарвались на контратаку. Гжегож Крыховяк опасно пробил из-за пределов штрафной, едва не попав в дальний угол. А еще до гола Ларссона Антон Миранчук едва не убежал один на один. Так что контригра у гостей появилась, и стало еще интереснее. Тедеско тоже пришлось провести вынужденную замену. Эсекиэль Понсе, нанося удар, потянул заднюю поверхность бедра и уступил место на поле Соболеву.

После гола железнодорожники попытались отодвинуть игру от своей штрафной, но вместо этого оставили больше свободного пространства на своей половине поля и регулярно были вынуждены со всех ног мчаться назад. В одном из таких эпизодов Бакаев, проведший далеко не лучший матч, заставил Чорлуку фолить на карточку. «Локо» отвечал контратаками и усилиями Смолова создал великолепный момент для Эдера, но португалец выстрелом по верхним секторам запорол выход один на один.

Игра шла на три результата, а завершилась победой «Спартака» благодаря удачному розыгрышу штрафного накоротке и хорошей подаче Айртона. Крал оказался в одиночестве на ближней штанге и скинул дальше Соболеву, расстрелявшему Гилерме.

Главным событием для гостей в концовке стал дебют новичка Франсуа Камано, заменившего неудачника Эдера. Благодаря этой победе красно-белым удалось подняться на второе место и продлить серию без поражений в матчах с «Локо» до семи матчей. Ну а Николич потерпел свое первое поражение в РПЛ. В 14-м матче с момента назначения.

РПЛ. 4-й тур

«Спартак» - «Локомотив» - 2:1 (0:1)

Голы: Мурило, 10 – 0:1. Ларссон, 53 – 1:1. Соболев, 81 – 2:1.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Жиго, Джикия, Зобнин, Крал, Умяров, Айртон, З. Бакаев (Глушенков, 79), Ларссон, Э. Понсе (Соболев, 59).

«Локомотив»: Гилерме, В. Игнатьев, Чорлука, Мурило, Рыбус, Баринов (Магкеев, 18), Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук (Рыбчинский, 36; Жемалетдинов, 85), Эдер (Камано, 84), Смолов (Лисакович, 85).

Турнирная таблица