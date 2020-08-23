Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»

- Когда вы выйдете на поле?

- Тяжело сказать. Перед каждым матчем планирую. Вот и сейчас то же самое было. Но не стали рисковать.

- Что за травма у вас? Уже разговоры пошли, что тут что-то нечисто…

- Да нет, травма как травма. Ничего страшного. Я почувствовал спазм, у меня как раз был плановый осмотр в «Спартаке». Я его прошел, и показалось, что там повреждение. Оно лечится две-три недели.

- Это тот случай, когда лучше перетерпеть, чем рисковать?

- Мы так же думаем, потому что риск большой.

- В «Спартаке» знали, когда подписывали с вами контракт, об этом спазме?

- Я его получил уже здесь.

- А слухи про интерес к вам «Ромы» как прокомментируете?

- Не хотел бы об этом говорить. Я сосредоточен на «Спартаке». Как видите, команда и без меня хорошо справляется, но самому уже хочется поскорее выйти.