ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»
23 августа 22:02
автор: Елена Медведева

Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»

Форвард «Спартака» наблюдал за дерби против «Локомотива» с трибуны «Открытие Арены».

- Когда вы выйдете на поле?
- Тяжело сказать. Перед каждым матчем планирую. Вот и сейчас то же самое было. Но не стали рисковать.

- Что за травма у вас? Уже разговоры пошли, что тут что-то нечисто…
- Да нет, травма как травма. Ничего страшного. Я почувствовал спазм, у меня как раз был плановый осмотр в «Спартаке». Я его прошел, и показалось, что там повреждение. Оно лечится две-три недели.

- Это тот случай, когда лучше перетерпеть, чем рисковать?
- Мы так же думаем, потому что риск большой.

- В «Спартаке» знали, когда подписывали с вами контракт, об этом спазме?
- Я его получил уже здесь.

- А слухи про интерес к вам «Ромы» как прокомментируете?
- Не хотел бы об этом говорить. Я сосредоточен на «Спартаке». Как видите, команда и без меня хорошо справляется, но самому уже хочется поскорее выйти.

- Вы тренируетесь в общей группе?
- Я начал тренироваться, но что-то еще дополнительно индивидуально делаю. Могу как сыграть, так и не сыграть.

- «Сочи», из которого вы перешли в «Спартак», тоже набрал 8 очков…
- Молодцы. Я не скажу, что прямо успеваю за ними следить, потому что думаю о своем восстановлении. Но рад за мою бывшую команду.

Николич потерял Миранчука, Тедеско получил волевую победу. «Спартак» обыграл «Локо» в дерби (видео)

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Как проверить исправность тормозов: алгоритм действийРобот-пылесоc iRobot Roomba s9+ получил международную премию IFA 2020Каммано стал игроком «Локомотива»Это не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаПоветкин победил — видео жесткого нокаутаТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»
Александр Кокорин: Планировал сыграть против «Локо», не хочу говорить о «Роме»
Форвард «Спартака» наблюдал за дерби против «Локомотива» с трибуны «Открытие Арены».
23.08.2020 22:02
Футбол
автор: Елена Медведева
Николич потерял Миранчука, Тедеско получил волевую победу. «Спартак» обыграл «Локо» в дерби (видео)
Николич потерял Миранчука, Тедеско получил волевую победу. «Спартак» обыграл «Локо» в дерби (видео)
Центральный матч 4-го тура РПЛ подарил болельщикам суперзрелище.
23.08.2020 21:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
Ларссон и Соболев забивают «Локомотиву». Видео голов четвертого тура РПЛ
Ларссон и Соболев забивают «Локомотиву». Видео голов четвертого тура РПЛ
Все голы тура в одном месте.
23.08.2020 21:00
Футбол
Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)
Головин сделал два гола и спас «Монако» ничью. Россиянин ударно начал чемпионат Франции (видео)
В стартовом туре лиги 1 монегаски сыграли на своем поле 2:2 с «Реймсом», уступая к 21-й минуте 0:2.
23.08.2020 16:05
Футбол
автор: Артем Зибрак
Это было «фирменное» поражение ЦСКА. Куда теперь бежать Гончаренко?
Это было «фирменное» поражение ЦСКА. Куда теперь бежать Гончаренко?
Второй тур кряду армейцы проигрывают со счетом 1:2. Поражение от «Рубина» кажется обидным только на первый взгляд – в действительности оно подтвердило печальную тенденцию.
22.08.2020 23:00
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Суперсэйв Дюпина лишил ЦСКА победы, супергол Макарова – ничьей. Слуцкий снова обыграл Гончаренко
Суперсэйв Дюпина лишил ЦСКА победы, супергол Макарова – ничьей. Слуцкий снова обыграл Гончаренко
«Рубин» в рамках 4-го тура РПЛ вырвал победу над армейцами в Москве в компенсированное время.
22.08.2020 22:00
Футбол
автор: Владислав Домрачев
«Он прошел трудный путь». Радченко – о Круговом, отметившем дебют в основе «Зенита» голевым пасом
«Он прошел трудный путь». Радченко – о Круговом, отметившем дебют в основе «Зенита» голевым пасом
Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко рассказал «Советскому спорту» о Даниле Круговом, который впервые отыграл полный матч за команду Семака.
22.08.2020 20:30
Футбол
автор: Иван Медведев
Андрей Талалаев: Не буду кривить душой, матч с «Химками» был особенным для меня
Андрей Талалаев: Не буду кривить душой, матч с «Химками» был особенным для меня
Главный тренер «Ахмата» прокомментировал волевую победу своей команды в 4-м туре РПЛ (2:1).
22.08.2020 19:00
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Чья рекордная серия оборвется в дерби – Николича или Тедеско? Интриги 4-го тура РПЛ
Чья рекордная серия оборвется в дерби – Николича или Тедеско? Интриги 4-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет очередной тур российской футбольной премьер-лиги.
22.08.2020 10:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛ
Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 4-го тура РПЛ
Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр российской футбольной премьер-лиги.
22.08.2020 09:00
Футбол
автор: Иван Сергеев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика