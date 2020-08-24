Сергей Терехов: «Сочи» по силам попасть в еврокубки, но пока рано об этом думать

- После четырех туров у «Сочи» 8 очков и промежуточное третье место. Как воспринимаете такой взлет?

- Турнирную таблицу мы в команде не обсуждаем. Нет смысла – сейчас только начало чемпионата. Но я не удивлен нашим результатам. Мы работаем, чтобы побеждать, набирать очки. А таблица устаканится туру к десятому. Вот тогда в нее и заглянем.

- Согласны, что «Сочи» повезло с календарем? Кроме «Спартака», топовые соперники вам еще не попадались.

- Мы не делим соперников на топовых и нетоповых. Стараемся со всеми играть на максимуме. У «Сочи» большие амбиции. Хотим забраться как можно выше.

- Даже за еврокубковую зону готовы побороться?

- А почему нет? «Сочи» по силам быть в пятерке. Но сейчас об этом рано думать. Сезон только начался. А конкуренция в премьер-лиге очень высокая.

- Как оцениваете начало чемпионата для себя?

- Было непросто. Я пришел в команду за день до матча со «Спартаком» и играл в первом туре практически с листа. Да, я хорошо знаю Владимира Федотова по работе в «Оренбурге», но партнеры-то все равно новые, требовалось время сыграться, адаптироваться в коллективе. Со «Спартаком» каких-то ошибок избежать не удалось. Потом было полегче.

Сейчас со всеми общаюсь одинаково. Хотя есть ребята, с которыми был знаком по предыдущим командам. Скажем, в «Динамо» пересекался с Ибрагимом Цаллаговым и Никитой Калугиным.

- Когда «Оренбург» вылетел из РПЛ, сразу решили уйти в другой клуб?

- Этот сезон я начал еще в ФНЛ, там новый сезон стартовал раньше. Сыграл первый тур, и тут поступило предложение из «Сочи». Такой вариант не планировался, то есть, я вполне мог остаться в «Оренбурге». Но, разумеется, сразу согласился. Все-таки хотелось продолжать выступать в премьер-лиге. Ну и то, что в «Сочи» меня позвал Федотов, тоже сыграло свою роль. Он знает мои возможности, я знаком с его методами тренировок.

- Федотов сразу гарантировал вам место в стартовом составе?

- Ни один тренер такого тебе не пообещает. Место на поле надо завоевывать.

- Тем не менее, вас сразу выпустили с первых минут против «Спартака».

- Так решил Федотов. А мое дело – играть, оправдывать доверие. Я вышел на поле и сделал то, что просили. После игры тренер поздравил с дебютом. Для команды он получился успешным. Мы уступали 0:2, а в итоге добыли ничью.

- «Спартак» считает, что «Сочи» тогда помогли судьи. Следили за разгоревшимся после игры скандалом?

- Нет. А зачем? Мы разобрали свою игру на теоретическом занятии, посмотрели ошибки. Постарались их устранить в дальнейшем. А реагировать на высказывания представителей других клубов не собираемся. Это не наши проблемы.

- Состав «Сочи» только что пополнил Ивелин Попов. Мощное усиление?

- Безусловно, такой сильный и опытный футболист нам поможет.

- Попов покинул «Ростов» из-за разногласий с Валерием Карпиным…

- Я знаю только одно – что Попов большой профессионал, и в «Сочи» у него не будет проблем ни на поле, ни за его пределами. А что было в «Ростове», сейчас уже не важно.

- Что больше всего вас удивило в первых четырех турах?

- Самая приятная для меня неожиданность – то, как нас поддерживают болельщики. Даже на гостевом матче с «Ротором» команду встречали на подъезде к стадиону, потом люди «зажигали» на трибуне. Такое отношение воодушевляет. Это помогает переламывать ход неудачно складывающихся игр. Когда мы в матче с «Рубином» на последних минутах сделали счет 3:2 из 1:2, огромная заслуга в этом принадлежала болельщикам.

- «Зенит» оторвался от преследователей на четыре очка. Питерцев и в этом сезоне никто не догонит?

- Я уже сказал, что после четырех туров таблица не имеет принципиального значения. Уверен, борьба за чемпионство будет идти до последних туров. И «Зенит» ничего еще себе не гарантировал. Все главные матчи впереди.

Турнирная таблица РПЛ