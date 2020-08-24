Спаситель Слуцкого, виртуоз из «Зенита» и джокер «Спартака». Символическая сборная 4-го тура РПЛ

Однако этой счастливой развязки не было бы, если бы перед этим два суперсэйва не совершил вратарь «Рубина». Сначала Дюпин справился с дальним выстрелом Кристияна Бистровича, затем отразил добивание головой в упор от Адольфо Гайча. Неслучайно Леонид Слуцкий заявил после игры, что такие спасения стоят нескольких сухих матчей. Если бы не Дюпин, вместо трех очков казанцы получили бы ноль.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Вячеслав КАРАВАЕВ («Зенит»)

Зенитовец продолжает стучаться в двери стартового состава сборной. И с учетом игрового спада Марио Фернандеса вполне может начать с первых минут ближайший матч команды Станислава Черчесова. В игре с «Тамбовом» Караваев доминировал на своей бровке и стал автором голевой передачи Дугласу Сантосу.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Карл СТАРФЕЛЬТ («Рубин»)

Шведский легионер успешно противостоял нападению армейцев как внизу, так и наверху, выигрывая единоборства и при этом не нарушая правил (ноль фолов). В одном из эпизодов Старфельту разбили голову, поэтому матч он доигрывал в повязке. Но и тогда скандинав продолжал смело вступать в борьбу на «втором этаже», в том числе, в чужой штрафной. Такая самоотверженность вселяла уверенность в партнеров.

МУРИЛО («Локомотив»)

Должен взять на себя часть вины за ответный мяч спартаковцев, но все равно провел дерби на очень высоком уровне. В награду бразилец получил первый гол в российской карьере, открыв счет ударом головой после навеса Алексея Миранчука.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Бахтиер ЗАЙНУТДИНОВ («Ростов»)

Казахстанский вингер на волне слухов о возможном переходе в ЦСКА выдал роскошный матч в Уфе. Именно его очередной проход и прострел в штрафную привел к единственному голу - за авторством Кенто Хасимото.

ОПОРНЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дуглас САНТОС («Зенит»)

В прошлом туре бразилец уверенно подменил дисквалифицированного Ярослава Ракицкого в центре обороны. На этот раз номинальный левый защитник появился в опорной зоне - и здесь продемонстрировал высочайший КПД. Сантос - безуслово, главный универсал чемпионов России. «Тамбову» он еще и гол-красавец забил, открыв счет виртуозным ударом на исходе первого тайма.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Роман ЗОБНИН («Спартак»)

По дерби с «Локо» можно выделить всю среднюю линию красно-белых - Наиль Умяров и Алекс Крал тоже проделали колоссальную работу. Но «мозговой центр» команды был смещен на правый фланг, где царствовал Зобнин, контролировавший огромное пространство от лицевой до лицевой. На сегодняшний день Роман игает для «Спартака» такую же важную роль, как Фернандес - в своих лучших матчах за ЦСКА.

АТАКУЮЩИЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Никита БУРМИСТРОВ («Сочи»)

Автор победного дубля в Волгограде (2:1) перекрыл свою голевую норму прошлого сезона вдвое. Матч с «Ротором» стал для Бурмистрова лучшим в РПЛ. Особенно хорош был его второй мяч, ударом головой после навеса Жоаозиньо со штрафного.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Даниил ЛЕСОВОЙ («Арсенал»)

Прекрасно взаимодействовал с Евгением Луценко, действуя по всему фронту атаки. Открыл счет с передачи ведущего форварда туляков. А во втором тайме четко реализовал пенальти, подписав приговор «Динамо», которое до четвертого тура вообще не пропускало.

НАПАДАЮЩИЕ

Сердар АЗМУН («Зенит»)

В день рождения Артема Дзюбы иранец сыграл и за себя, и за своего лучшего российского друга, отметившись голом и голевой передачей. Азмун - лидер РПЛ как по забитым мячам (4), так и по системе «гол+пас» (5).

Александр СОБОЛЕВ («Спартак»)

Крайне продуктивно вышел на замену во втором тайме вместо получившего повреждение Эсекиэля Понсе. Принес победу «Спартаку» фирменным ударом головой. На этот раз - не из офсайда и без каких-либо других нарушений.

Символическая сборная 4-го тура:

Дюпин - Караваев - Старфельт, Мурило - Зайнутдинов - Дуглас Сантос - Зобнин, Бурмистров, Лесовой - Азмун, Соболев