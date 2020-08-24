Врач Александр Резепов: Календарь провоцирует травмы. Баринов мог порвать связки из-за перегрузки

- Что обычно приводит к травме, полученной Бариновым? И можно ли связать это повреждение с интенсивностью календаря? - вопрос Александру Резепову, авторитетному спортивному врачу, возглавляющему медицинский штаб тульского «Арсенала».

- Многое зависит от индивидуальных особенностей организма - как крестообразная связка реагирует на нагрузку. Во-первых, надо учитывать мышечно-сухожильный тонус коленного сустава. Во-вторых, всегда есть риск прямого воздействия, когда соперник вкатывается в колено или бьет по нему. Если травма происходит, что называется, на ровном месте, то нельзя сбрасывать со счетов факторы поля или неправильно подобранной обуви.

- Баринов, как показалось, получил повреждение именно на ровном месте. Причем после того, как у него заболело колено, он вернулся на поле - и отыграл еще примерно десять минут, прежде чем попросить замену. Не было ли ошибкой врачей «Локо» разрешить ему продолжить играть?

- Сложно комментировать действия коллег. Если они приняли такое решение, значит, угрозы здоровью футболиста не было. Но иногда очень тяжело оценить ситуацию на поле. У нас в «Арсенале» был похожий случай с разрывом крестообразной связки у Михаила Александрова. Он полностью отыграл матч, и мы так и не поняли, в каком эпизоде произошла травма. И он был не в курсе. То есть, такие повреждения порой становятся полной неожиданностью и для врачей, и для самого игрока. Как рвется связка? Внешняя векторная сила прилагаемая к коленому составу превышает его физиологические возможности. И как правило происходит разрыв в точке фиксации связки к кости.

- То есть, игрок может не заметить, как получил травму, после которой придется много месяцев восстанавливаться?

- Да, такое бывает. Опять же, в ситуации с Александровым мы полностью пересмотрели матч и так и не нашли момент травмы. Дело в том, что локальный разрыв крестообразной связки редко вызывает сиюминутный болевой синдром. В основном это происходит бессимптомно. Футболист просто чувствует слабость в коленом суставе. Иногда это настолько малосимптомно, что только при специфическом тестировании можно увидеть разрыв «крестов».

- Паузы между сезонами, по сути, не было. В концовке прошлого чемпионата матчи шли через два дня на третий - и сейчас похожая картина. Увеличится ли из-за этого травматизм игроков РПЛ?

- Мы об этом говорили еще перед возобновлением сезона. При такой высокой интенсивности риск травм, конечно, повышается. В европейских чемпионатах мы наблюдаем ту же картину.