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Врач Александр Резепов: Календарь провоцирует травмы. Баринов мог порвать связки из-за перегрузки
24 августа 16:40
автор: Юлия Григорьевская

Врач Александр Резепов: Календарь провоцирует травмы. Баринов мог порвать связки из-за перегрузки

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил в дерби со «Спартаком» разрыв крестообразной связки. Чтобы выяснить, насколько эта травма типична в условиях сверхплотного графика игр во время пандемии, «Советский спорт» обратился за комментариями к известному специалисту.

- Что обычно приводит к травме, полученной Бариновым? И можно ли связать это повреждение с интенсивностью календаря? - вопрос Александру Резепову, авторитетному спортивному врачу, возглавляющему медицинский штаб тульского «Арсенала».
- Многое зависит от индивидуальных особенностей организма - как крестообразная связка реагирует на нагрузку. Во-первых, надо учитывать мышечно-сухожильный тонус коленного сустава. Во-вторых, всегда есть риск прямого воздействия, когда соперник вкатывается в колено или бьет по нему. Если травма происходит, что называется, на ровном месте, то нельзя сбрасывать со счетов факторы поля или неправильно подобранной обуви.

- Баринов, как показалось, получил повреждение именно на ровном месте. Причем после того, как у него заболело колено, он вернулся на поле - и отыграл еще примерно десять минут, прежде чем попросить замену. Не было ли ошибкой врачей «Локо» разрешить ему продолжить играть?
- Сложно комментировать действия коллег. Если они приняли такое решение, значит, угрозы здоровью футболиста не было. Но иногда очень тяжело оценить ситуацию на поле. У нас в «Арсенале» был похожий случай с разрывом крестообразной связки у Михаила Александрова. Он полностью отыграл матч, и мы так и не поняли, в каком эпизоде произошла травма. И он был не в курсе. То есть, такие повреждения порой становятся полной неожиданностью и для врачей, и для самого игрока. Как рвется связка? Внешняя векторная сила прилагаемая к коленому составу превышает его физиологические возможности. И как правило происходит разрыв в точке фиксации связки к кости.

- То есть, игрок может не заметить, как получил травму, после которой придется много месяцев восстанавливаться?
- Да, такое бывает. Опять же, в ситуации с Александровым мы полностью пересмотрели матч и так и не нашли момент травмы. Дело в том, что локальный разрыв крестообразной связки редко вызывает сиюминутный болевой синдром. В основном это происходит бессимптомно. Футболист просто чувствует слабость в коленом суставе. Иногда это настолько малосимптомно, что только при специфическом тестировании можно увидеть разрыв «крестов».

Александр Резепов

- Паузы между сезонами, по сути, не было. В концовке прошлого чемпионата матчи шли через два дня на третий - и сейчас похожая картина. Увеличится ли из-за этого травматизм игроков РПЛ?
- Мы об этом говорили еще перед возобновлением сезона. При такой высокой интенсивности риск травм, конечно, повышается. В европейских чемпионатах мы наблюдаем ту же картину.

- Как снизить риск получения травм?
- Тренерский штаб любого клуба пытается решить эту проблему. Тут важна даже не профилактика травматизма. Нужно повышать эффективность игры, ротировать состав, выполнять определенные упражнения и мероприятия, направленные на восстановление. Массаж, физиотерапия, бани, водолечение - способов масса.

- В дерби получил повреждение и Алексей Миранчук, дернувший заднюю поверхность бедра. Это тоже следсвие перегрузки?
- И перегрузки, и недовосстановления. Многие футболисты имеют огромное желание показать себя, отдаются игре по максимуму, отрабатывают все эпизоды на сто процентов. И с течением времени все это накапливается и негативно влияет на состояние мышц.

- «Арсенал» сталкивается с похожими проблемами?
- У нас тоже травмы случаются. В прошлом матче центральный защитник получил повреждение приводящей мышцы берда. В игре с «Динамо» другой футболист травмировал икроножную мышцу. Никто не может избежать повреждений при такой интенсивности. Паузы на восстановление, которые были раньше, отсутствуют. Это проблема.

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Врач Александр Резепов: Календарь провоцирует травмы. Баринов мог порвать связки из-за перегрузки
Врач Александр Резепов: Календарь провоцирует травмы. Баринов мог порвать связки из-за перегрузки
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов получил в дерби со «Спартаком» разрыв крестообразной связки. Чтобы выяснить, насколько эта травма типична в условиях сверхплотного графика игр во время пандемии, «Советский спорт» обратился за комментариями к известному специалисту.
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