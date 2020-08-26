Лео, давай к Роналду! Вместе вы сдвинете горы!

Теперь все задаются вопросом, где Могучий мышонок продолжит карьеру. Его величие позволяет ему пальцем указать на команду, к которой он готов присоединиться. Поэтому вариантов у него масса – у его ног лежит весь футбольный мир.

А что в сухом остатке? Гениальный футболист, всю свою карьеру отдавший поверившему в него когда-то клубу, впервые так близко подошел к черте, когда в его взгляде уже читается: «Больше не могу». Месси ведь и раньше задумывался об уходе, иначе откуда в его контракте взялся бы пункт о досрочном расторжении по окончании каждого сезона? Так что все идет к тому, что уход легенды станет яркой точкой в бездарной работе президента Бартомеу. Не удивимся, если того после такого прогонят голым по улицам Каталонии, как в известной сцене из «Игры престолов».

Затем фаворитами в борьбе за Месси называются «ПСЖ» и «МЮ», а следом сообщают, что аргентинец может остаться в Каталонии в случае ухода Жозепа Бартомеу . Легенды прошлого выражают ему поддержку, а спортивные юристы дают свою оценку сложившейся ситуации. В общем, каждый вносит свою лепту в этот массовый психоз. Кажется, в 2020 году активнее обсуждали только коронавирус.

Причем новости эти нередко противоречат друг другу. То Месси якобы шлет в офис «Барселоны» письмо с требованием отпустить его бесплатно. То оказывается, что это фейк. То говорят о том, что в его контракте есть пункт о досрочном расторжении по его инициативе. То выясняется, что активацию этого пункта он просрочил, а руководство клуба требует за его трансфер у потенциального покупателя абсолютно неподъемные 700 миллионов евро. И это за 33-летнего футболиста!

В последние сутки все ленты спортивных новостей похожи на индивидуальную страницу фаната Лионеля Месси. Каждая вторая-третья новость – о его уходе из «Барселоны», разговоре с новым главным тренером каталонцев Роналдом Куманом , реакции других клубов (вплоть до «Сампдории») и болельщиков сине-гранатовых и т.д. и т.п.

Есть «Ман Сити», многие годы на деньги шейхов пытающийся взобраться на вершину Европы. Аппетит во внутреннем первенстве «горожане» утолили, но все никак не могут покорить Лигу чемпионов. В АПЛ это лучшая команда для Месси – играющая в ЕГО футбол, который ставит ЕГО тренер Пеп Гвардиола. Здесь Кевин Де Брейне, как и Лео, имеющий глаза на затылке и способный вырезать передачу на любое расстояние, и блестящие форварды, готовые понять и поддержать атакующий замысел гения. «Сити» даже опубликовал фото улыбающегося Гвардиолы, как бы намекая на возможный союз.

Есть другой клуб из Манчестера, вставший летом на ноги и желающий заполучить великого мастера. Есть миланский «Интер», стремящийся вернуть былое величие и прорабатывавший трансфер Месси на протяжении всего года. Есть «пенсионные» варианты вроде «Интера Майами» или «Ньюэлз Олд Бойз». Американцы раскручиваются за счет персоны своего владельца Дэвида Бекхэма и нуждаются в крутом пиаре, аргентинцы же просто будут счастливы возвращению блудного сына, покинувшего родные пенаты ради возможности расти в одной из лучший академий мира - Ла Масии.

Но самыми драматичными и киношными были бы два других варианта – объединение с Неймаром в «ПСЖ» или... с Криштиану Роналду в «Ювентусе» (или любом другом клубе, если португалец тоже сменит прописку).

Вы только вдумайтесь. Неймар, Месси и Луис Суарес были тремя бриллиантами в короне «Барселоны», но в 2017-м бразилец, устав находиться в тени партнера, решил строить сольную карьеру в Париже, о чем пожалел уже через год. Каждое лето он пытался вернуться, выкручивал клубным боссам руки, устраивал вечеринки и скандалы. Вряд ли можно сделать большее для ухода в рамках уголовного кодекса, но все было напрасно. Катарские шейхи крепко вцепились в свою суперзвезду, приведшую «ПСЖ» этим летом в финал Лиги чемпионов.

И вот пара может наконец воссоединиться. (А если все трио? Суарес-то тоже вроде бы уходит из «Барсы».) Неймар давно понял свою оплошность и больше не ревнует к успехам Месси. Напротив, он мечтает заполучить столь тонкого и умного партнера, с которым будет так легко и просто рвать в клочья оборону соперников (особенно во Франции). Уж кому-кому, а «ПСЖ» не составит труда оплатить все хотелки Лео и вписаться при этом в рамки финансового фэйр-плей.

На худой конец, всегда можно через партнеров выдать ему необходимую сумму для расторжения контракта с «Барсой», если дело дойдет до суда. С Неймаром же этот ход сработал, почему сейчас должно не получиться? Тем более, что футбольный бум, вызванный этим переходом, покроет если не все издержки, то большую их часть. Ведь Месси - это не только победы, но и миллионы фанатов по всему миру, рекламные спонсоры и масса других источников дохода.

Обо всем этом давно уже не понаслышке знают в «Ювентусе», заполучившем в 2018 году главного конкурента аргентинца в борьбе за «Золотой мяч» Криштиану.

Вы только представьте! Две выдающихся легенды XXI века на протяжении всего испанского периода португальца были главными антагонистами, по очереди били рекорды, бесконечно мотивировали друг друга становиться еще лучше и представляли два самых непримиримых лагера – «блауграна» и «лос бланкос». Две кардинальные противоположности - самолюбивый красавчик Роналду и замкнутый в себе семьянин Месси - олицетворяли эту борьбу на протяжении десятилетия. Объединить их вместе – все равно что поставить по одну сторону баррикад Мохаммеда Али и Джо Фрэйзера, Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, Михаэля Шумахера и Мики Хаккинена, Пеле и Диего Марадону. Но именно так осуществилась бы мечта миллионов любителей футбола (кроме, возможно, их личных фанатов-ортодоксов).

Не говоря уж о клубе, за который они вместе могли бы выступить. «Ювентус» благодаря приходу Роналду вернулся на первые полосы всех мировых спортивных СМИ, а появление еще и Лео надолго закрепило бы туринцев в статусе самого привлекательного с точки зрения болельщицкого интереса футбольного бренда. Каждый взгляд двух гениев, каждый пас друг другу, каждый подкат на тренировке – все это стало бы предметом бесконечных обсуждений.

Да и со спортивной точки зрения оба, безусловно, выиграют. Нынешняя Лига чемпионов показала, что один в поле не воин, каким бы великим он ни был. Впервые за долгие годы оба пролетели даже мимо полуфиналов. Лео так вообще не держал в руках «ушастого» на протяжении пяти лет. С каждым годом становится все очевиднее, что два великих мастера прошли свой футбольный пик, хотя еще и остаются на самом верху индивидуального рейтинга. Так что сейчас как никогда актуальна идея о том, что только вместе они еще способны поразить футбольный мир, поднявшись на континентальную вершину.

Преступлением было бы упустить этот шанс. Пусть даже не в «Юве». Действительно, не факт, что туринцы потянут эту пару финансово, даже при всех коммерческих успехах. Все-таки они очень рассчетливы и экономны. Но обоих запросто приютили бы те же «ПСЖ» и «Ман Сити». О том, что португалец готов покинуть серию А доводилось слышать не раз. И вот вам картина: два лучших игрока мира в лучшей лиге планеты под руководством самого харизматичного тренера – для описания этого счастья не подобрать слов.

Скажете, такого не случится никогда? Возможно, но что нам мешает помечтать?