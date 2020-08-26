Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны», эту историю просто используют для досрочных выборов

- Не надо принимать на веру все эти сообщения об уходе Месси из «Барселоны», - категорично заявил Селюк. - Поймите, сейчас идет предвыборная борьба за власть в клубе.

- Некие люди хотят убрать Жозепа Бартомеу с поста президента?

- Хотят организовать досрочные перевыборы президента.

- Возле офиса клуба проходит митинг. Достаточно собрать 17 тысяч подписей активных болельщиков, чтобы объявить досрочные перевыборы…

- Если Месси обратится с таким призывом, быстро соберут хоть 100 тысяч подписей. Скажу так, перемены в «Барселоне» назрели давно, и сейчас после неудачного сезона, после поражения 2:8 от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов наступил критический момент. И вот таким спусковым крючком можеть стать история с Месси: уйдет он - не уйдет. Но я, подчеркну, не думаю, что Лео куда-то уйдет.

- Но ведь Месси действительно заявил о желании покинуть «Барселону». Клуб это подтвердил. Допускаете, что его могут если не продать, то обменять на какую-нибудь другую звезду? Скажем, на Неймара или Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

- В Париж Месси не поедет. «Ман Сити» - более реальный вариант. Лео там мог бы воссоединиться с Пепом Гвардиолой.