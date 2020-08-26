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Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны», эту историю просто используют для досрочных выборов
26 августа 14:07
автор: Юрий Волохов

Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны», эту историю просто используют для досрочных выборов

Известный агент, проживающий в Барселоне, прокомментировал «Советскому спорту» самую горячую новость мирового футбола – о намерении Лионеля Месси покинуть каталонский суперклуб.

- Не надо принимать на веру все эти сообщения об уходе Месси из «Барселоны», - категорично заявил Селюк. - Поймите, сейчас идет предвыборная борьба за власть в клубе.

- Некие люди хотят убрать Жозепа Бартомеу с поста президента?
- Хотят организовать досрочные перевыборы президента.

- Возле офиса клуба проходит митинг. Достаточно собрать 17 тысяч подписей активных болельщиков, чтобы объявить досрочные перевыборы…
- Если Месси обратится с таким призывом, быстро соберут хоть 100 тысяч подписей. Скажу так, перемены в «Барселоне» назрели давно, и сейчас после неудачного сезона, после поражения 2:8 от «Баварии» в полуфинале Лиги чемпионов наступил критический момент. И вот таким спусковым крючком можеть стать история с Месси: уйдет он - не уйдет. Но я, подчеркну, не думаю, что Лео куда-то уйдет.

Дмитрий Селюк

- Но ведь Месси действительно заявил о желании покинуть «Барселону». Клуб это подтвердил. Допускаете, что его могут если не продать, то обменять на какую-нибудь другую звезду? Скажем, на Неймара или Килиана Мбаппе из «ПСЖ».
- В Париж Месси не поедет. «Ман Сити» - более реальный вариант. Лео там мог бы воссоединиться с Пепом Гвардиолой.

- В Англии очень силовой футбол, все бьются 90 минут. Месси там будет сложно – нужно много бегать, поддерживать весь матч высокий темп.
- Давид Сильва там не особо бегал. Гвардиола поставит игру так, что Месси не придется носиться 90 минут по всему полю.

- «Ман Сити» только что выиграл суд в Лозанне, избежав двухлетнего отстранения от еврокубков. Приобрести Месси - значит, снова поставить под сомнение выполнение условий финансового фэйр-плей. А «Барса» оценивает своего лидера в 700 миллионов евро...
- Согласен, фэйр-плей - важный фактор. Поэтому еще реальнее вариант с переходом Месси в «Интер». Миланским клубом владеют богатые китайцы, они могут себе позволить провернуть схемы с большими тратами. Понятно, что 700 миллионов - сумма в нынешних реалиях неподъемная. Но за меньшие деньги «Интер» способен приобрести Лео. Потом эти траты, включая расходы на зарплату, можно будет за год отбить на рекламе, продаже маек и прочей атрибутики.
И все-таки повторю еще раз: Месси в «Барселоне» вырос, здесь же должен и закончить карьеру. Это такая красивая история, как у Франческо Тотти в «Роме». Потому что Месси - это и есть «Барса».
Так что никуда он почти наверняка не уйдет. А то, что мы наблюдаем сейчас, – просто эмоции после неудачного сезона.

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Дмитрий Селюк: Месси не уйдет из «Барселоны», эту историю просто используют для досрочных выборов
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