10 желтых карточек, 2 удаления и гол Шунича. «Зенит» проиграл в России впервые за 333 дня (видео)

А вот Семак ничем не удивил. Кажется, разбуди его ночью, он назовет те же 11 привычных фамилий.

Кроме того, динамовцы в попытках сдержать пару форвардов соперника вышли играть в три центральных защитника. Вместе с Романом Евгеньевым и Иваном Ордецом появился Тони Шунич (он и стал автором победного гола), проведший предыдущие туры нового сезона в запасе. По задумке Ноикова, эта троица должна была не только усложнить жизнь Дзюбе и Сердару Азмуну , но и периодически помогать крайним защитникам, которым предстояло противостоять техничным Малкому и Себастьяну Дриусси .

Противостояние «Динамо» и «Зенита» перед матчем виделось дуэлью двух форвардов сборной России - Артема Дзюбы и Николая Комличенко , но главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков преподнессюрприз, выпустив на острие Сильвестра Игбуна . Идея заключалась в том, что нигериец быстрее конкурента, что принципиально важно в матче против чемпиона, умеющего и любящего много владеть мячом.

Несмотря на контратакующий состав, на старте встречи динамовцы здорово поджали соперника и первыми пробили по воротам. А главным событием первой 15-минутки стала травма Дриусси, унесенного с поля на носилках. Эпизод начался с ошибки Шунича, головой забросившего мяч себе за спину. Результатом стала сутолока с участием Малкома, Дриусси и группы динамовцев, из которой зенитовец вышел уже с повреждением. Вместо него появился новоиспеченный полузащитник сборной России Андрей Мостовой. Впервые в нынешнем сезоне он получил возможность провести на поле более получаса.

И до потери Дриусси план Новикова работал отлично, а уж после хозяевам стало еще проще. «Зенит» постепенно перехватывал инициативу, но с мячом действовал медленно и оборону соперника почти не напрягал. Иногда ловишь себя на мысли, что многие матчи в РПЛ складываются по одному и тому же сценарию – одни владеют мячом, другие обороняются в пять защитников, и фавориты сталкиваются с титаническими проблемами по созданию голевых моментов.

Команда Семака, лишенная креативных игроков в центре полузащиты, в этом отношении не исключение. Во многом зенитовское созидание строится на умении придумать что-то на фланге Малкома и готовности Дзюбы выиграть любое единоборство. Все сводится к эдакому олдскульному английскому футболу – проход по флангу, подача, борьба. Но на сей раз этот ход не работал, потому что Евгеньев (190 см) и Шунич (192 см) в росте Дзюбе (196 см) почти не уступают. Артем стал чаще искать мяч на флангах, но и там защитники его из виду не упускали.

В довершение во всем проблемам заканчивал тайм чемпион в статусе догоняющего. Впервые вышедший на поле гренадер Шунич воспользовался своим умением выиграть борьбу вверху в чужой штрафной – классно выпрыгнул на подачу Себастьяна Шиманьски со стандарта и точно пробил под перекладину.

ТАЙМ ИМЕНИ СУДЬИ ВАСИЛЬЕВА

Второй тайм начался с судейского скандала. Шарль Каборе обрезался на своей половине поля и, рванув в оборону спасать отечество, рукой прихватил Малкома. Бразилец упал, но судья Станислав Васильев оставил эпизод без внимания. Малком так размахивал руками, показывая «раму» видеоповтора, что чуть не вывихнул плечи. В том, что его падение вызвано действиями динамовца, сомнений никаких, однако VAR оставил решение Васильева в силе. То ли видеоассистент Михаил Вилков посчитал, что контакт был незначительным, то ли определил, что начало нарушения правил было еще до штрафной, а в этом случае VAR не может вмешиваться... В любом случае, этот эпизод после игры будут разбирать под микроскопом.

Страсти разгорелись – в следующие три минуты Вильмар Барриос и Шиманьски получили по предупреждению. Скорости выросли невероятно. «Зенит» завелся и обложил штрафную Антона Шунина. Причем в отличие от первого тайма, атаки регулярно стали завершаться ударами по воротам. Этому способствовали указания Семака – Малком оставил правый фланг Вячеславу Караваеву, а сам ушел на позицию под нападающими. Магомед Оздоев стал регулярно открываться между линиями полузащиты и обороны соперника.

Контригра у «Динамо» пропала напрочь. Окончательно пропал и без того инертный Максимилиан Филипп. Шиманьски при том же уровне задействованности в атаке хотя бы отрабатывал без мяча. Динамовцам был необходим игрок, способный зацепиться впереди, и с этой целью Новиков выпустил свежего Комличенко. С Дзюбой у них дуэли все равно не получилось, Семак всего через три минуты снял Артема с игры. Вот уж неожиданный ход (Азмун выглядел намного хуже партнера), но он сработал, хотя и по-своему. Вышедший на замену Эмилиано Ригони попал в центр внимания после того, как Дмитрий Скопинцев шипами въехал в стопу аргентинцу и получил прямую красную карточку.

Естественно, давление на штрафную Шунина выросло невероятно, однако в большинстве зенитовцы пребывали недолго. Всего через восемь минут Барриос пошел в верховое единоборство против Комличенко с использованием локтя и получил вторую желтую карточку. Градус эмоций зашкаливал до самого конца. Заурбек Плиев после остановки игры запулил мяч в скамейку запасных «Зенита», чем спровоцировал еще один конфликт.

Семак с помощью замен пытался усилить атаку. Матч заканчивали только два защитника питерцев Деян Ловрен и Дуглас Сантос. В какой-то момент динамовцы пешком (!) ушли в контратаку 4 в 3. Был бы очень причудливый гол, если бы Евгеньев сумел вовремя сделать точную передачу партнеру.

В итоге «Динамо» отстояло победу и закрепилось в пятерке лидеров, а «Зенит» потерпел первое поражение в 2020 году, а в РПЛ проиграл впервые с 28 сентября 2019 года, когда уступил в Москве с тем же счетом 0:1 «Локомотиву».

Оказывается, чемпионская интрига в премьер-лиге не умерла. Все самое интересное только начинается. Уже в следующем туре «Зенит» может потерять лидерство после гостевого матча с «Локо».

РПЛ. 5-й тур

«Динамо» - «Зенит» - 1:0 (1:0)

Гол: Шунич, 40.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Шунич, Ордец, Евгеньев, Скопинцев, Шиманьски (Моро, 76), Каборе, Фомин (Морозов, 90+7), Филипп (З. Плиев, 76), Игбун (Комличенко, 67).

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Ерохин, 87), Ловрен, Ракицкий (Сутормин, 86), Дуглас Сантос, Дриусси (Мостовой, 15), Барриос, Оздоев (Ригони, 70), Малком, Азмун, Дзюба (Жирков, 70).

Предупреждения: Караваев, 39. Барриос, 49. Шиманьски, 52. Паршивлюк, 66. Моро, 79. З. Плиев, 86. Евгеньев, 88. Каборе, 89. Ригони, 90+4. Шунин, 90+5.

Удаление: Скопинцев, 75. Барриос, 83 (2 жк).

Судья: Васильев (Ижевск).

Турнирная таблица