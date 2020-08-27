Сергей Хусаинов: Арбитры лишили «Зенит» и «Сочи» законных пенальти

В целом все предупреждения в матче - по делу. Более того, были нарушения, которые тоже тянули на карточки. Не в оправдание игроков стоит отметить, что разные арбитры и даже одни и те же арбитры в пределах одного матча трактуют эпизоды по-разному. Бросилось в глаза, что динамовцы после вынесения им предупреждений часто указывали судье на то, что ранее он оставлял подобный фол без наказания. Непоследовательность в вынесении санкций вызывает у футболистов вопрос – как играть-то?

83-я минута – верное решение. Очевидное нарушение правил со стороны Вильмара Барриоса. Не нашел рядом табуретку и напрыгнул на Николая Комличенко . Так что вторая желтая выписана колумбийцу по делу. Надо сказать, есть в этом и психологический момент. После удаления Скопинцева у Васильева в подсознании сидело: при первой возможности лучше подравнять составы. Ему повезло, что Барриос, имевший желтую карточку, доигрался до второй.

75-я минута – верное решение. Дмитрий Скопинцев заслуженно получил прямую красную карточку за грубый подкат против Эмилиано Ригони. Васильев сначала показал желтую, потому что ранее были эпизоды, тянувшие на предупреждения, которые он не предъявлял (большинство - против «Зенита»). То есть, у этого арбитра просто уровень допуска оказался более высоким, а судья на VAR справедливо внес уточнение - удаление.

46-я минута – грубая ошибка. Малком красиво «показал» эпизод со своим падением в штрафной «Динамо», но нарушение правил со стороны Шарля Каборе было очевидным. Подобрые моменты случались и ранее в новом сезоне, и реакция на них была разная. Появилось объяснение – недостаточный контакт. Это поставило арбитров перед дилеммой, как определять эту «достаточность». Скажите прямо – да или нет? Правила игры иного не допускают. А когда начинаются эти витиеватые формулировки, и судьи плывут. Начало нарушения правил было за пределами штрафной, а окончание – в штрафной. Без сомнения, это пенальти.

«Ротор» - «Спартак» - 0:1

Судья: Алексей Сухой

52-я минута – верное решение. Пенальти в ворота «Ротора» после падения Александра Соболева был назначен справедливо. Арбитр Сухой был в хорошей позиции, поэтому варовцы даже не вмешивались. Для меня к пятому туру очевидно, что некоторые арбитры, допускавшие ранее странные решения, стали лучше выбирать позицию и качественнее судить. Это радует.

Позабавило, что Сухой при пробитии пенальти очень внимательно следил за тем, чтобы никто до удара не вбежал в штрафную. Эпизод в Уфе (судил Васильев) всех этому научил, хотя все равно не очень понятно, почему нашим судьям, образно говоря, надо сначала получить двойку, чтобы выучить домашнее задание по математике? А что мешало раньше? Видимо, в департаменте судейства, состоялся серьезный разговор на этот счет.

«Локомотив» - «Ахмат» - 2:3

Судья: Игорь Панин

43-я минута – ошибка. Михаил Лысов пошел в единоборство против Максима Ненахова и наступил тому на ногу. Железнодорожнику должна была быть предъявлена желтая карточка.

47-я минута – верное решение. Пенальти за фол Георгия Шелии на Виталии Лисаковиче очевиден. Вместо мяча вратарь сыграл в ногу нападающему.

62-я минута – верное решение. Вторая желтая Марату Быстрову за фол на Эдере не вызывает никаких сомнений.

92-я минута – ошибка. С одной стороны, после фола Антона Швеца началось рукоприкладство, которое должно караться удалением. С другой, в эпизоде активно участвовал Даниил Куликов, провоцировавший соперника, но он почему-то остался безнаказанным. Это странно. Если бы оба получили по желтой, этого было бы достаточно.

Отдельно хотелось бы коснуться не судейского вопроса, а работы главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева. В игре его команды видна творческая рука тренера, сценариста матча. У команды появляется лицо – видно, что он хороший мотиватор и отлично подкован в тактике. Видно, что у него хорошая школа.

«Арсенал» - «Химки» - 1:1

Судья: Николай Волошин

67-я минута – ошибка. Нарушение Данила Казанцева, безусловно, тянуло на желтую, однако за мгновение до этого Эванс Кангва отмахнулся от Дмитрия Тихого. Если бы арбитр остановил игру в тот момент, фола Казанцева просто не было бы. Виноват тот, кто первым нарушил.

77-я минута – грубая ошибка. Вторая желтая Казанцеву вообще не вписывается ни в какие понятия о правилах игры. Арбитр проиграл позиционно и не увидел эпизод. Даже если бы нарушение было, то никак не на желтую. Обычный игровой момент – ни грубости, ни срыва атаки. А когда на повторе мы увидели, что и контакта-то не было, стало ясно, что это вообще чистая игра.

Получается, что Казанцев мог вообще не получить в этой игре ни одного предупреждения и пострадал от решений арбитра. Это дает поводы для размышлений...

«Тамбов» - «Сочи» - 0:1

Судья: Алексей Матюнин

40-я минута – грубая ошибка. Есть часть предплечья, которой играть разрешено – толкать плечо в плечо соперника и даже коснуться мяча, если рука прижата. А в эпизоде с ударом Жоаозиньо локоть Никиты Чичерина был выставлен. Это приобретение выгоды, а значит, должен быть назначен пенальти. Если бы «Сочи» в итоге не забил в самом конце победный гол, ошибка стала бы результативной.