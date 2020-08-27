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Дмитрий Сенников: Новиков показал Николичу, как можно победить «Зенит» в ближайшее воскресенье
27 августа 15:28
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Константин Рыбин

Дмитрий Сенников: Новиков показал Николичу, как можно победить «Зенит» в ближайшее воскресенье

Двукратный чемпион России прокомментировал «Советскому спорту» поражения «Локомотива» от «Ахмата» и «Зенита» от «Динамо» и поделился ожиданиями от центрального матча следующего тура «Локо» – «Зенит».

- Что с «Локомотивом»? Команда Марко Николича, до этого летом в РПЛ не проигрывавшая, потерпела второе поражение кряду, теперь от «Ахмата» - 2:3...
- Травмы повлияли. Убрали ключевое звено – Алексея Миранчука. Плюс Дмитрий Баринов выбыл, который играл большую роль в середине поля. А против «Ахмата» еще и Федор Смолов с Мацеем Рыбусом не вышли. Поэтому возникли проблемы в обороне и организации атак. Пока игроки «Локо» перестраивались, «Ахмат» забил быстрый гол. Это усложнило задачу хозяевам до предела.

- Николич сказал, что «Локо» на первый тайм не вышел.
- Это точно! Нельзя на первых минутах позволять такие ошибки, какую допустил Мурило. Бразилец проспал рывок нападающего себе за спину. Видимо, рассчитывал на офсайд, но это не оправдание. А во втором моменте Гилерме поторопился с вводом мяча - и «Локо» на ровном месте получил еще один гол. 0:2 против нынешнего, организованного «Ахмата» - очень большая фора.

- Мурило и со «Спартаком» ошибся, когда ему за спину убежал Джордан Ларссон. Бразилец потерял уверенность?
- Идеально весь сезон никто отыграть не может. Но такие позиционные ошибки, конечно, недопустимы. Это же все невнимательность. Мне Мурило по своим игровым качествам нравится. У него хорошая скорость, он здорово выглядит в единоборствах. Но нельзя терять концентрацию, когда играешь в центре защиты. Думаю, Николич проведет с Мурило соответствующую работу.

- Как компенсировать потери Баринова, который вернется уже в 2021 году, и Миранчука, выбывшего до середины сентября?
- Надо кому-то другому брать на себя лидерские функции. Есть Антон Миранчук, Гжегож Крыховяк. Они теоретически способны тащить за собой команду. Но роль Леши Миранчука, конечно, сложно переоценить. Он связывал оборону с нападением. От него зависело слишком много... Я, честно, большего ждал от новичка команды - Франсуа Камано. Все думали, что раз у него была отличная связка с Малкомом в «Бордо», значит, мы увидим что-то подобное. Но пока Камано до зенитовского бразильца недотягивает. Он слишкм медленный. Возможно, через игры наберет форму.

- У «Локо» вообще есть перспективы, если Алексей Миранчук перейдет в «Аталанту» или любой другой клуб? Трансфер-то наклевывается.
- Тяжело придется. Любая команда на кого-то опирается. Возьмите тот же «Зенит». Вот сейчас Артема Дзюбу рано заменили - и питерцы не сумели дожать «Динамо». Уверен, с ним на поле «Зенит» не проиграл бы. Но, видимо, Дзюбе мешает травма спины. И это проблема для Сергея Семака. Как и для Николича - отсутствие Леши Миранчука. В свое время такую же роль играл Димка Лоськов. С ним и без него игра «Локомотива» разительно отличалась. Терялся стержень. Поэтому сейчас всех так пугает возможный отъезд Миранчука в Европу. Не видно, кому по силам его равноценно заменить. Антону сил не хватает.

Дмитрий Сенников

- В следующем туре «Локо» принимает в Москве «Зенит». Год назад красно-зеленые победили сине-бело-голубых 1:0. Каковы шансы снова отобрать у чемпиона очки?
- Я смотрел матч «Динамо» - «Зенит», и мне показалось, питерцы по игре не заслужили поражения. Просто обстоятелсьства неудачно сложились. И динамовцы сыграли самоотверженно. Хозяева ложились под каждый мяч, бились на любом участке поля. Собственно, это и есть рецепт победы над «Зенитом». Кирилл Новиков показал Николичу, как можно добиться результата против превосходящего тебя в классе соперника. Мало перекрыть подачи на Дзюбу и Сердара Азмуна. Нужно еще проявить бойцовские качества, как у «Динамо». Только в этом случае «Локо» получит шанс. Иначе «Зенит» возьмет свое. Повторюсь, питерцы против бело-голубых играли хорошо.

- Считаете, у этого «Локо» есть ресурсы для того, чтобы показать «динамовский футбол», который в Питере уже сравнили с регби?
- Если не хватает физики, скорости, надо это компенсировать настроем. «Динамо» сыграло, что называется, через не могу. И Николич должен настроить команду на битву, футбольную войну. Регби? Можно и так назвать. Ничего постыдного в этом нет. Каждый добивается результата теми способами, которые ему доступны. В открытом футболе против «Зенита» при нынешних кадровых потерях «Локомотиву» ловить нечего.

- У «Зенита» тоже будут потери: Сеастьян Дриусси травмировался, Вильмар Барриос заработал дисквалификацию.
- Барриоса будет не хватать. Очень быстрый и техничный игрок. Его отсутствие - конечно, на руку «Локо». Однако у Семака длинная скамейка. Не забывайте об Александре Ерохине, Юрии Жиркове, Алексее Сутормине. Плюс - Дуглас Сантос настолько универсален, что способен сыграть практически на любой позиции. Так что «Зениту» проще компенсировать свои потери, чем «Локомотиву» - свои.

- Многие обратили внимание на то, что Дзюба, покидая поле после замены, бросил на газон капитанскую повязку. О чем это говорит?
- Он был недоволен своей игрой, тем, как его сдержали соперники - вот и расстроился. Когда защитники тебя бьют, а их не наказывают, это раздражает. Не думаю, что реакция Дзюбы относилась к тренерам или партнерам.

- Поражение «Зенита» дает надежду, что борьба за золотые медали в этом сезоне будет острой?
- Если все будут настраиваться на «Зенит», как «Динамо», ничего питерцам не гарантировано. Хотя по игре они все равно выделяются. В темпе, сыгранности, качестве передач, классе исполнителей команда Семака вне конкуренции. Однако скоро начнется Лига чемпионов - и сил для борьбы на несколько фронтов может не хватить.

Турнирная таблица РПЛ

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