Месси зовет Неймара к Гвардиоле, «Зенит» недоволен судейством, НХЛ отменила матчи из-за расизма

«Ман Сити» называют фаворитом в борьбе за суперзвезду, а сам Месси пока хранит молчание. В ближайшие дни он должен публично озвучить причины, по которым решил уйти из «Барселоны», где провел всю карьеру. По информации Goal, Месси выступит с обращением к фанатам клуба.

Сообщается, что Месси сказал о своем желании перебраться в «Ман Сити» главному тренеру английской команды Хосепу Гвардиоле, который раньше возглавлял «Барсу». При этом Лео предложил перейти к «горожанам» совместно бывшему партнеру по «Барсе» Неймару, защищающему ныне цвета «ПСЖ». В свою очередь бразилец попросил руководство парижан подписать Лионеля.

Спортивный мир продолжает обсуждать уход Лионеля Месси из «Барселоны», о чем игрок уведомил клуб в начале недели. С окружением Лео общаются потенциальные покупатели суперзвезды. Среди них «ПСЖ», «Интер», «Челси» и «Манчестер Сити», который готов предложить за 33-летнего аргентинца 100 млн евро плюс троих футболистов – Габриэля Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию. «Горожане» не могут заплатить больше из-за финансового fair play, а потому готовы включить в сделку своих игроков, хотя ранее называлась сумма за трансфер в 200 млн евро.

В Питере переживают первое поражение «Зенита» в чемпионате России, случившееся в среду в гостевом матче с «Динамо» (1:0). Гендиректор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил в четверг, что клуб отправил запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу работы главного арбитра матча Станислава Васильева. У питерцев вызывают сомнения два решения судейской бригады: неназначение в начале второго тайма после просмотра VAR пенальти (на Малкоме) в ворота бело-голубых и удаление за вторую желтую карточку Вильмара Барриоса.

Известный питерский телекомментатор Геннадий Орлов назвал динамовцев «редкими костоломами». По мнению ветерана журналистики, игроки хозяев просто забили лидеров «Зенита» Сердара Азмуна и Артему Дзюбу, в результате чего гости потерпели первое поражение в турнире. Орлов отметил восемь желтых карточек, показанных москвичам, и подчеркнул, что били зенитовцев «ого-го» как.

ВАГНЕР СДЕЛАЛ ДУБЛЬ В КВАЛИФИКАЦИИ ЛИГИ ЕВРОПЫ

Бывший нападающий ЦСКА, а ныне игрок «Кайрата» Вагнер Лав сделал дубль в матче первого квалификационного раунда Лиги Европы с армянским «Ноем» (4:1). Это были дебютные мячи бразильца за казахстанский клуб, куда он перешел в июле из «Коринтианса».

Вагнер дебютировал за «Кайрат» 18 августа, сделав голевой пас в игре с «Каспий Актау» (3:0). А ранее мог вернуться в ЦСКА, достигнув предварительной договоренности с армейцами. Однако красно-синие посчитали, что тема «Вагнер и ЦСКА» – дела прошедших дней и что не стоит в очередной раз входить легионеру в московскую реку.

За ЦСКА 36-летний футболист играл с 2004 по 2012-й и в 2013 году.

НБА ВОЗОБНОВИТ СЕЗОН ПОСЛЕ БОЙКОТА

За океаном тем временем разворачиваются непредвиденные события. Казалось, что помешать продолжению матчей спортивных лиг может только коронавирус. Однако это не так. В дело вмешался расизм и, положа руку на сердце, большая политика. Вчера НБА выпустила заявление по поводу судьбы сезона. В нем, в частности, говорится, что лига надеется возобновить розыгрыш матчей в пятницу или субботу. «Завтра планируется видеоконференция с участием группы игроков и руководителей 13 команд, а также представителями профсоюза НБА и главой комитета по трудовым отношениям Майклом Джорданом для обсуждения дальнейших действий», – говорится в заявлении лиги.

В ночь на четверг в плей-офф должны были состояться три игры, однако турнир был приостановлен, так как баскетболисты отказались выходить на площадку в знак протеста против полицейского насилия в отношении темнокожих. К забастовке присоединились и арбитры НБА. Вчера поздно вечером появилась информация, что игроки НБА все-таки приняли решение прекратить бойкот. Об этом сообщил журналист ESPN Эдриан Войнаровски.

Напомним, что в субботу 22 августа полицейские открыли огонь по афроамериканцу Джейкобу Блэйку, выпустив в него семь пуль (пострадавший перенес операцию и находится в тяжелом состоянии), что стало причиной волны протестов. Президент США Дональд Трамп отдал приказ ввести в город Кеноша (штат Висконсин) войска Национальной гвардии.

НХЛ НА ДВА ДНЯ ОСТАНОВИЛА МАТЧИ КУБКА СТЭНЛИ

Присоединилась к бойкоту матчей и НХЛ. Главная хоккейная лига мира решила на два дня приостановить игры Кубка Стэнли в знак солидарности с баскетболистами и противниками расизма. НХЛ отменила вчерашние матчи четвертьфинала плей-офф «Айлендерс» – «Филадельфия» (счет в серии 2-0) и «Ванкувер» – «Вегас» (1-1), а также игры пятницы «Бостон» – «Тампа» (1-1) и «Даллас» – «Колорадо» (2-0). Альянс хоккеистов НХЛ по борьбе с расизмом, который возглавляют Эвандер Кэйн и Аким Алиу, попросил лигу перенести встречи из-за волнений в США, заручившись поддержкой хоккеистов.

С Кэйном и Мэттом Дамбой связались более ста игроков, находящихся в «пузыре». «Игроки сами заняли позицию, проявили инициативу. Горжусь моими товарищами в НХЛ за их действия», – написал Кэйн в соцсетях.

В свою очередь Алиу задался вопросом: «Что важнее: пролить свет на социальную справедливость, реформу полиции и неравенство чернокожих или играть в хоккей, который приносит доход индустрии в миллиард долларов?» «Это решение должно быть легким. Время просыпаться», – подчеркнул один из лидеров альянса.

Свою позицию по вопросу остановки спортивных лиг высказал главный тренер «Айлендерс» Барри Троц, ранее приводивший к победе в Кубке Стэнли «Вашингтон» Александра Овечкина. «Слышал, что НБА собирается возобновить матчи. Спорт не должен останавливаться, у атлетов есть способ высказаться. Им следует продолжать играть, чтобы они могли использовать свою платформу для продвижения своих идей», – заявил Троц.