Сборная в «Доме-2». Как Черчесов превратил историю Соболева и Дзюбы в популярное телешоу

В четверг Александр Соболев набрал по телефону Артему Дзюбу и, как сообщает источник, уладил все разногласия с капитаном национальной команды. В которую, напомним, спартаковца Соболева хотел было позвать на матчи Лиги наций ее главный тренер Станислав Черчесов, да призадумался, а потом решил, что прежде молодой и перспективный должен принести извинения немолодому и состоявшемуся коллеге за свои высказывания в его адрес.

Черчесов почему-то посчитал их недопустимыми, хотя ничего крамольного, на мой сторонний взгляд, в них не было и в помине. Соболев давал интервью «КраСаве» и, отвечая на вопрос про друга Александра Кокорина: «почему Дзюба, который также дружит с бывшим узником Бутырки, не поддержал его публично в той крайне неприятной истории?», заявил, что настоящий друг в такой ситуации, конечно же, поддержал бы. В чем был неправ Соболев, говоря такие слова – только Станиславу Саламычу известно. Но объясняя отсутствие в списке вызванных на сбор игроков спартаковца, тренер подчеркнул, что не позвал его именно из-за конфликта с капитаном сборной и «Зенита».

Автор этих строк уже тогда усомнился, что причиной невызова стали сказанные в далеком уже мае слова. Скорее Черчесова, а возможно и Дзюбу, беспокоит конкурентная борьба между игроками, к чему, создается впечатление, главный тренер никак не готов. Ведь форварда красно-белых большинство специалистов и болельщиков видят в сборной именно на позиции Дзюбы. Если причина не в этом опасении, то что мешает Черчесову после вчерашних извинений позвать Соболева на сбор?

До матчей сборной еще предстоит субботне-воскресный тур. Так что никакие планы национальной команды приезд спартаковца нарушить не успеет. Тем более, что уже после объявления состава возникла проблема - в матче против «Химок» травмировался впервые вызванный в линию нападения национальной команды форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Логично было бы довызвать на замену игрока схожего амплуа, каким и является Соболев.

Однако в четверг Черчесов, отметив удовлетворение урегулированием ситуации между игроками, дал понять, что список 25 футболистов, которые будут готовиться к играм с Венгрией и Сербией, уже сформирован. Таким образом, он, по сути, отфутболил спартаковца до лучших времен. Но позвольте, изначально в составе сборной фигурировало 26 человек, ничто не мешает Станиславу Саламовичу пригласить «недостающего» в ближайшие дни.