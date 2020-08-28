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Сборная в «Доме-2». Как Черчесов превратил историю Соболева и Дзюбы в популярное телешоу
28 августа 08:49
автор: Дмитрий Кузнецов

Сборная в «Доме-2». Как Черчесов превратил историю Соболева и Дзюбы в популярное телешоу

Форварда «Спартака» Александра Соболева по-прежнему нет в заявке сборной на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии. Обозреватель «Советского спорта» пытается разобраться, в чем тут дело. Ведь «конфликт» с Артемом Дзюбой вроде бы улажен.

В четверг Александр Соболев набрал по телефону Артему Дзюбу и, как сообщает источник, уладил все разногласия с капитаном национальной команды. В которую, напомним, спартаковца Соболева хотел было позвать на матчи Лиги наций ее главный тренер Станислав Черчесов, да призадумался, а потом решил, что прежде молодой и перспективный должен принести извинения немолодому и состоявшемуся коллеге за свои высказывания в его адрес.

Черчесов почему-то посчитал их недопустимыми, хотя ничего крамольного, на мой сторонний взгляд, в них не было и в помине. Соболев давал интервью «КраСаве» и, отвечая на вопрос про друга Александра Кокорина: «почему Дзюба, который также дружит с бывшим узником Бутырки, не поддержал его публично в той крайне неприятной истории?», заявил, что настоящий друг в такой ситуации, конечно же, поддержал бы. В чем был неправ Соболев, говоря такие слова – только Станиславу Саламычу известно. Но объясняя отсутствие в списке вызванных на сбор игроков спартаковца, тренер подчеркнул, что не позвал его именно из-за конфликта с капитаном сборной и «Зенита».

Автор этих строк уже тогда усомнился, что причиной невызова стали сказанные в далеком уже мае слова. Скорее Черчесова, а возможно и Дзюбу, беспокоит конкурентная борьба между игроками, к чему, создается впечатление, главный тренер никак не готов. Ведь форварда красно-белых большинство специалистов и болельщиков видят в сборной именно на позиции Дзюбы. Если причина не в этом опасении, то что мешает Черчесову после вчерашних извинений позвать Соболева на сбор?

До матчей сборной еще предстоит субботне-воскресный тур. Так что никакие планы национальной команды приезд спартаковца нарушить не успеет. Тем более, что уже после объявления состава возникла проблема - в матче против «Химок» травмировался впервые вызванный в линию нападения национальной команды форвард «Арсенала» Евгений Луценко. Логично было бы довызвать на замену игрока схожего амплуа, каким и является Соболев.

Однако в четверг Черчесов, отметив удовлетворение урегулированием ситуации между игроками, дал понять, что список 25 футболистов, которые будут готовиться к играм с Венгрией и Сербией, уже сформирован. Таким образом, он, по сути, отфутболил спартаковца до лучших времен. Но позвольте, изначально в составе сборной фигурировало 26 человек, ничто не мешает Станиславу Саламовичу пригласить «недостающего» в ближайшие дни.

Вся эта история с необходимым публичным покаянием Соболева изначально выглядела несерьезно. Если не сказать большего, учитывая, что футболист пережил совсем недавно горе – смерть матери. Стоило ли искать подоплеку мужикам в полном расцвете сил в словах, не несущих никаких жестких оскорблений? Зачем тренер превратил банальное недопонимание, которое разрешается элементарно без сторонних глаз и ушей, в заседание «Дома-2»? А сам выступил в роли Ксении Собчак, смакующей на публике чужие разногласия? Ведь сам Дзюба, узнав о решении тренера, просил его не обращать внимание на подобные вещи.

Очевидно, девятимесячный перерыв в играх национальной команды не мог не отразиться на главном тренере сборной. Четвертьфиналисту чемпионата мира-2018, вероятно, в последнее время очень не доставало внимания, к которому он успел привыкнуть после яркого выступления подотчетной ему команды на домашнем для России ЧМ. И настоящей живой работы. Иначе чем еще объяснить, что банальные и ничуть не обидные высказывания спартаковца в адрес зенитовца Черчесов превратил в целую эпопею всероссийского масштаба?

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Сборная в «Доме-2». Как Черчесов превратил историю Соболева и Дзюбы в популярное телешоу
Сборная в «Доме-2». Как Черчесов превратил историю Соболева и Дзюбы в популярное телешоу
Форварда «Спартака» Александра Соболева по-прежнему нет в заявке сборной на матчи Лиги наций против Сербии и Венгрии. Обозреватель «Советского спорта» пытается разобраться, в чем тут дело. Ведь «конфликт» с Артемом Дзюбой вроде бы улажен.
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