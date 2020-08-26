Почему невызов Черчесовым Соболева в угоду Дзюбе – большая ошибка

Станислав Черчесов не вызвал в сборную спартаковца Александра Соболева. На мой сугубо субъективный взгляд – под абсолютно надуманным предлогом. Главный тренер пояснил, что у Соболева с Артемом Дзюбой есть некая ситуация, которую они должны «привести к нулю». А Станиславу Саламычу «не хочется иметь в команде футболистов, которые недостаточно хорошо друг друга понимают».

Под ситуацией тренер подразумевает высказывания Соболева в адрес Дзюбы, которые он наговорил в майском интервью «КраСаве». Но ничего такого сверхобидного там не было. Одного друга Александра Кокорина - Соболева - спросили, почему другой друг бывшего узника Бутырки – Дзюба – не поддержал экс-партнера по команде после памятной истории в «Кофемании», когда нынешний новичок «Спартака», а в то время форвард «Зенита» бил стулом по голове чиновника Пака из Минпромторга.

Все, что позволил себе Соболев, так это ответить на вопрос блогера, а не промолчать и не уйти от ответа. Процитирую его слова: «Никто не говорил, чтобы сказать «вы невиновны». Надо было просто что-то сказать. Если они такие хорошие друзья – думаю, что хороший друг бы поддержал».

Вы тоже так подумали, правда, что хороший друг обязательно поддержал бы? Вот и я о том же. Никакой крамолы в словах Соболева нет и в помине. Зато очень похоже, что были:

а) Желание Дзюбы не портить отношения с руководством «Зенита», которое приняло решение воспитывать Кокорина, подтверждением чему – его унизительная ссылка в «Сочи» после того, как игрок отбыл наказание в колонии. Вполне вероятно, что слова поддержки не прозвучали именно поэтому.

б) Желание Черчесова не портить отношения… с руководством «Зенита» и РФС, который возглавляет бывший президент «Зенита». Питерские футбольные товарищи, как известно, в контрах с Леонидом Федуном, а Соболев – его игрок. Красно-белых мочат сейчас беззастенчиво направо и налево. И на футбольном поле, и за его пределами. Так что не в тренде нынче угождать спартаковцам. Тем более Федуну, на которого у Черчесова давняя затаенная обида.

Артем Дзюба и Александр Соболев еще год назад спокойно уживались в сборной России.

С трудом верится, что «ситуацию», о которой говорит наставник сборной, нельзя было разрешить парой телефонных звонков. Сначала - Соболеву: мол, знаешь, что-то меня напрягает ваша стычка в кубковом матче. Очевидно, Артем на тебя зол. Позвонил бы ему, извинился. А я со своей стороны с Дзюбой тоже поговорю. И все дела. Если бы почувствовал напряженность на сборе национальной команды между игроками – нашел бы, как разрулить конфликт. Не первый год в большом футболе Станислав Саламович, не такое видел.

Можно и нужно было обойтись без публичной порки Соболева, которую он ничем не заслужил. Сейчас вся эта история походит на детсадовскую воспитательную, когда детям объясняют, что нельзя перебивать старших. Черчесов, однако, совершенно умышленно пошел на такой шаг, и сам же уронил свой авторитет. Негоже публично вылизывать своего игрока. Тем более что моральный облик Дзюбы так же далек от совершенства, как порнозвезда от девственности.

Соболев, совершенно очевидно, становится конкурентом Дзюбе. А Черчесов, с одной стороны, не может идти напролом против общественного мнения, которое вопиет о том, что спартаковца надо пробовать в сборной (тем более, что уже после объявления состава возникла новая проблема - в матче против «Химок» травмировался впервые вызванный в линию нападения национальной команды форвард «Арсенала» Евгений Луценко). И потому придумывает красивые отмазки по поводу невызова игрока. А с другой – похоже, сам не готов к такой конкуренции.

С Дзюбой тренеру-четвертьфиналисту чемпионата мира комфортно. Он его любит, сделал капитаном, несмотря на все выкрутасы питерца за пределами футбольного поля. Показательно, что Черчесов не сделал никах оргвыводов из похабной истории в краснодарской чемпионской раздевалке «Зенита», которая попала в интернет – там, где Дзюба «дрючит» Азмуна, имитируя половой акт. Все это тренера главной команды России никак не напрягает.

А появление Соболева создает нештатную ситуацию, которую Черчесов почему-то опасается. Это слабая позиция, ни к чему позитивному она не приведет. Если и было небольшое недопонимание между игроками, то главный тренер превратил своими действиями его в большой публичный спор. лучше от этого не станет никому: ни сборной, ни Дзюбе, ни Соболеву. Разве что Черчесову, который теперь может не пугаться, что на микроклимат национальной команды кто-то способен посягнуть.