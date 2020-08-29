Алексей Сафонов: Почему Еськов крайний? Давайте всех судей на полиграфе проверим. Да и футболистов

- В «Аталанте» большая конкуренция в средней линии. Выдержит ли ее Алексей? - Конкуренция еще никому не мешала. В серьезных клубах, которые играют в еврокубках, везде по два состава. «Аталанта» играет в интересный, атакующий футбол, Миранчук - тонкий футболист. Думаю, эта команда как раз для него. Говорите, в Италии жесткие защитники? Получит пару раз по ногам, будет быстрее от мяча избавляться. Алексей умный игрок, быстро приноровится.

- Но получается, Миранчук с переездом в Италию значительно теряет в зарплате. В «Локо» он зарабатывал в год около 3 миллионов, «Аталанта» готова платить ему не более 2. - Я не знаю, сколько он получал в «Локомотиве». Но вы не забывайте о различиях в налогообложении. Два миллиона чистыми в Италии - это примерно 4 млн по контракту. Впрочем, Миранчук вроде бы заявлял, что хочет попробовать себя в Европе - и не считает денежный фактор определяющим. К тому же, «Локо» вполне может компенсировать ему потерю в зарплате. Как раз из тех самых 14,5 млн евро, которые заплатит «Аталанта». Это нормальная практика, так везде делают. Игроки нередко получают какой-то процент от суммы трансфера.

- «Локомотив» и «Аталанта» вроде бы согласовали трансфер Алексея Миранчука. 14,5 млн евро - хорошая компенсация за полузащитника сборной России с учетом пандемии, которая сбила цены? - Даже без учета этого фактора - отличная цена. Думаю, это максимально возможная сумма, которую «Локомотив» мог выручить за Миранчука. И трансфер совершается вовремя. Через полгода за столько его вряд ли продали бы. Если бы вообще продали.

- Перейдем к внутрироссийским новостям. Арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на полиграфе. По сообщениям некоторых источников, он не смог правдиво ответить на вопрос: «Получали ли вы какие-то средства не только от своего работодателя?»

- Любой юрист вам скажет, что за такое нельзя человека лишать права заниматься своей профессиональной деятельностью. То есть, за такое нельзя дисквалифицировать. Он не ответил на какой-то вопрос. И что? Если б после какого-то матча ему пришли на счет 100 тысяч евро, тогда, да, был бы предмет для дискуссии...

И чего одного Еськова проверяют? Давайте уже всех арбитров проверим. И футболистов тоже. Спросим их: «Участвовали ли вы когда-нибудь в договорном матче?» Да у нас после этого играть будет некому!

И почему Виктор Кашшаи молчит? Вообще-то такая информация должна быть засекречена, а тут пошли утечки в прессу.

- Говорят, претензий к Еськову по скандальному матчу «Спартак» - «Сочи» нет. Подозрения коснулись скандальной игры прошлого сезона «Ростов» - «Уфа», в которой гости победили 2:1 благодаря неправильно назначенному пенальти. Вам не кажется, что мы видим сейчас «обраточку» от РФС «Уфе», которая недавно пригрозила сняться с чемпионата из-за судейства своего... домашнего матча с «Ростовом»?

- Много у нас происходит удивительного. Говорите, скандальный матч? У нас таких скандальных матчей в каждом туре не по одному. А лучшими арбитрами чемпионата признают судей, у которых по пять двоек за сезон. После этого они должны быть отстранены от судейства, а им золотой свисток вручают. Поэтому давайте не будет смешить людей такими разбирательствами.

«БАРСА» ПРОДАСТ МЕССИ СЕЙЧАС, ПОТОМ ТАКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ НЕ БУДЕТ»

- Ну и главная интрига мирового футбола. Уйдет ли Лионель Месси из «Барселоны»?

- Думаю, уйдет. Футбол – это, прежде всего, бизнес. Да, «Барса» будет говорить, что это огромная потеря, что Месси трудно заменить, но сами каталонцы попытаются продать своего лидера именно сейчас. Потом это будет сделать почти невозможно. При всей моей любви, Лео - хоть и великий игрок, но уже едет с ярмарки.

- Неужели кто-то заплатит 700 миллионов?

- Конечно, нет. Значит, сойдутся с покупателем на другой, но тоже немаленькой сумме. У руководителей «Барсы» теперь есть отличная отмазка: мол, мы бы никогда не расстались с легендой, но он сам захотел уйти. И под это они провернут очень хорошую сделку. Идельный повод красиво расстаться с Месси, заработать кучу денег и не потерять лицо в глазах болельщиков.

- Ну и кто его купит - «Ман Сити», «ПСЖ», «Интер»?

- Думаю, Месси воссоединится с Пепом Гвардиолой в «Ман Сити». Это наиболее реальный вариант.

- Но в Англии возрастному Месси будет сложно…

- Ничего, Гвардиола найдет ему роль в своей схеме, где Лео не нужно будет носиться 90 минут по всему полю. У него будет роль свободного художника. А хозяева «Ман Сити» отобьют вложенные средства на продаже маек по всему миру. Шейхи вообще любят приобретать дорогие игрушки, украшения. Это для них вопрос престижа.