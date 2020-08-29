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«Спартак» вышел на первое место и ждет осечки «Зенита», Соболев заслужил вызов Черчесова (видео)
29 августа 20:10
автор: Дмитрий Кузнецов

«Спартак» вышел на первое место и ждет осечки «Зенита», Соболев заслужил вызов Черчесова (видео)

Красно-белые в 6-м туре РПЛ победили «Арсенал» (2:1) и возглавили турнирную таблицу.

«Спартак» в случае победы над «Арсеналом» выходил в лидеры премьер-лиги, пусть и временные, так как «Зенит», стоявший перед игрой москвичей в таблице выше, проводит свой поединок 6-го тура в воскресенье. Но игра у питерцев непростая, с «Локомотивом», у которого в прошлом сезоне они не выигрывали в чемпионате. Дружина Сергея Семака вполне может не досчитаться в ней очков. И тогда спартаковцы выйдут на чистое первое место впервые с сезона-2016/17, когда командой руководил еще Массимо Каррера.

Однако большую часть первого тайма «Спартак» мало напоминал команду, которая претендует на лидерство в РПЛ. При подавляющем преимуществе во владении мячом — 75 процентов после получаса игры — никакой остроты у ворот гостей не было. Проблема с позиционной атакой у красно-белых давнишняя, и пока Доменико Тедеско не удается с этим справиться.

Благо выручают спартаковцев стандарты. Большую часть своих мячей они забили с пенальти или после розыгрыша штрафных/угловых. Не обошлось без «стандартного» гола и на этот раз. Правда, произошло это на исходе первого тайма, когда счет был уже 1:1.

Туляки забили первыми. На 36-й минуте они разыграли на коротке угловой, Кингз Кангва подал во вратарскую, и мяч от спины Даниила Хлусевича залетел в ворота Александра Максименко.

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

Однако очень быстро, спустя всего пять минут, гости пропустили ответочку. Москвичей, очевидно, подхлестнул пропущенный мяч. И Александр Соболев сделал своеобразный звонок главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову прямо во время игры, напомнив ему, что не зря его кандидатура относительно национальной команды сейчас широко обсуждается. Получив шикарный пас от Зелимхана Бакаева, 24-летний форвард очень грамотно разобрался в ситуации, находясь в окружении троих соперников. Переложив финтом мяч с левой на правую, он точно отправил его в дальний от себя угол ворот «Арсенала». Хороший гол и очередное послание Черчесову, что Соболев в отличной форме. Самое время вызывать спартаковца на сбор перед играми Лиги наций. Тем более что его «конфликт» с Артемом Дзюбой, по словам наставника сборной, исчерпан. За чем же дело, Станислав Саламович?!

Игру «Арсеналу» серьезно сломал полузащитник Даниил Лесовой. Уже на 13-й минуте он схватил первую желтую карточку за опасную игру против Наиля Умярова. Казалось, будь осторожен в дальнейшем, имея предупреждение, но нет. Игроку гостей хватило ума пойти выяснять отношение с рефери по поводу неназначения углового в сторону ворот «Спартака». Угловой действительно был, это показал повтор. Помощник главного арбитра Антон Кобзев ошибся, назначив удар от ворот, хотя мяч ушел за линию от спартаковца Алекса Крала.

Ну и что с того? Чего добился Лесовой, ввязавшись в споры, получив вторую желтую за демонстративное несогласие с решением судей, превратившуюся в красную, и оставив свою команду в меньшинстве на весь второй тайм при счете 2:1 в пользу хозяев? Второй мяч красно-белых на счету Самюэля Жиго. Джордан Ларссон, проводивший не лучший свой матч, вырезал передачу в штрафную, и француз головой переправил его в сетку.

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⚽ Гол Самюэля Жиго. 📺 #СпартакАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)

После перерыва «Спартаку» оставалось не провалиться, имея преимущество как в счете, так и численное. И хозяева с этим справились. Тулякам все же удавалось перевести игру на чужую половину поля, но до серьезных моментов дело не доходило.

Из запоминающегося во втором тайме следует отметить выход летнего новичка «Спартака» узбекского хавбека Остона Урунова. Случился он после травмы Гуса Тила, подвернувшего в единоборстве голеностоп. Легионеру из дальнего зарубежья в столичном клубе не везет - никак самое дорогое приобретение красно-белых не может закрепиться в составе. Вот и в субботний вечер Тил провел на поле всего 12 минут. На 57-й неожиданно вышел на замену Бакаева, который явно не охотно покидал поле и спустя минут 5-6 отправился в раздевалку, не став досматривать матч со скамейки. А на 69-й замена потребовалась уже голландцу.

Тактика спартаковцев в последние минуты была предельно проста. Все их намерения сводились к тому, чтобы оставить соперника без мяча. Бежать забивать третий москвичи не особо рвались. Оно и верно. Три очка, как говорится, не пахнут. Тем более когда они выводят «Спартак» на первое место в РПЛ. Посмотрим, чем в воскресенье ответит «Зенит». Но в любом случае можно говорить о том, что в чемпионате России затеплилась чемпионская интрига.

Ну и небольшое уточнение: чтобы «Спартак» остался первым после 6-го тура, нужно, во-первых, чтобы «Зенит» не победил в воскресенье «Локомотив», а, во-вторых, чтобы «Сочи» не разгромил на своем поле «Урал». Про потенциальное лидерство южан все как-то забыли, но оно тоже возможно...

РПЛ. 6-й тур

«Спартак» - «Арсенал» - 2:1 (2:1)
Голы: Хлусевич, 36 - 0:1. Соболев, 41 - 1:1. Жиго, 45+3 - 2:1.
Удаление: Лесовой (»Арсенал»), 45 (2жк).

Турнирная таблица

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