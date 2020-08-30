ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела
30 августа 18:57
автор: Елена Медведева

Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела

Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Локо», после которой питерский клуб уступил лидерство в чемпионате «Спартаку».

- Расскажите о трансферной работе «Зенита». Ждать ли пополнения в команде?
- Пока у нас нет новичков, но трансферное окно еще открыто.

- Какие позиции хотелось бы усилить?
- Это тренерская тайна.

- «Зенит» два тура подряд не побеждает и не забивает. Что происходит?
- Мы играли с сильными соперниками – «Динамо» и «Локомотивом». Железнодорожники, несмотря на потерю Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, это техничная, организованная команда. Они могли забить. А у нас мог отличиться Эмилиано Ригони. Но не получилось. Было мало ударов по воротам. Надеюсь, после перерыва «Зенит» будет более энергичным.

- Со стороны кажется, что «Зениту» не хватает скамейки.
- Кому и когда выходить, решает главный тренер. Именно он ставит игрокам задачи. Я считаю, что Данил Круговой хорошо подключился к игре. Большую часть второго тайма «Зенит» доминировал, но остроты не хватало.

- Перчатка гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова долетела до Санкт-Петербурга?
- Пока еще нет.

- Но «Спартак» уже на первом месте.
- Одно очко разницы после шести матчей - это еще не перчатка.

- То есть, еще долетит?
- Ее еще где-то ткут...

«Локомотив» и «Зенит» сыграли в пользу «Спартака»... и «Сочи». В день прощания с Миранчуком

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Экскурсия во Францию. Знакомимся со стартовавшим французским футбольным чемпионатомКак следили за Алексеем НавальнымFacebook предупредил рекламодателей об изменениях в связи с грядущим обновлением ОС AppleЭто не женщина, а богиня. Сальмы Хайек в бикини сводит с умаВывалившийся бюст Седоковой возмутил СетьТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела
Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела
Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Локо», после которой питерский клуб уступил лидерство в чемпионате «Спартаку».
30.08.2020 18:57
Футбол
автор: Елена Медведева
Сергей Семак: Конфликт Дзюбы и Малкома? Впервые слышу
Сергей Семак: Конфликт Дзюбы и Малкома? Впервые слышу
Главный тренер «Зенита» подвел итоги нулевой ничьей с «Локомотивом» в 6-м туре РПЛ.
30.08.2020 18:49
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
«Локомотив» и «Зенит» сыграли в пользу «Спартака»... и «Сочи». В день прощания с Миранчуком
«Локомотив» и «Зенит» сыграли в пользу «Спартака»... и «Сочи». В день прощания с Миранчуком
Центральный матч 6-го тура РПЛ завершился нулевой ничьей в Черкизове.
30.08.2020 18:06
Футбол
автор: Артем Зибрак
Видео всех голов 6-го тура РПЛ
Видео всех голов 6-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
30.08.2020 17:45
Футбол
Сергей Хусаинов: «Спартак» своей эмоциональной реакцией на судейство открыл ящик Пандоры
Сергей Хусаинов: «Спартак» своей эмоциональной реакцией на судейство открыл ящик Пандоры
Бывший арбитр ФИФА выступает против полиграфа в футболе и критикует судью матча «Спартак» – «Арсенал» Алексея Матюнина за низкую квалификацию.
30.08.2020 15:16
Футбол
автор: Артем Зибрак
Короли пустого «Уэмбли». Чем примечательна победа «Арсенала» над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии
Короли пустого «Уэмбли». Чем примечательна победа «Арсенала» над «Ливерпулем» в Суперкубке Англии
Август 2020 года надолго запомнится главному тренеру «Арсенала» Микелю Артете: из неудачника сезона он превратился в супергероя.
30.08.2020 11:41
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак» – первый, Гвардиола прибыл на переговоры с Месси, «Тампа» Кучерова в шаге от полуфинала
«Спартак» – первый, Гвардиола прибыл на переговоры с Месси, «Тампа» Кучерова в шаге от полуфинала
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
30.08.2020 07:35
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Подпалый обвинил в поражении судей, Тедеско готов биться за Жиго. Тренеры – после победы «Спартака»
Подпалый обвинил в поражении судей, Тедеско готов биться за Жиго. Тренеры – после победы «Спартака»
Сергей Подпалый и Доменико Тедеско подвели итоги матча 6-го тура РПЛ «Спартак» – «Арсенал» (2:1).
29.08.2020 21:47
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Газизов – о первом месте «Спартака»: Думаю, надо всем привыкать
Газизов – о первом месте «Спартака»: Думаю, надо всем привыкать
Генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов прокомментировал победу команды над «Арсеналом» (2:1) в 6-м туре РПЛ.
29.08.2020 21:21
Футбол
автор: Елена Медведева
«Спартак» вышел на первое место и ждет осечки «Зенита», Соболев заслужил вызов Черчесова (видео)
«Спартак» вышел на первое место и ждет осечки «Зенита», Соболев заслужил вызов Черчесова (видео)
Красно-белые в 6-м туре РПЛ победили «Арсенал» (2:1) и возглавили турнирную таблицу.
29.08.2020 20:10
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика