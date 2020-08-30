Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела

- Расскажите о трансферной работе «Зенита». Ждать ли пополнения в команде?
- Пока у нас нет новичков, но трансферное окно еще открыто.
- Какие позиции хотелось бы усилить?
- Это тренерская тайна.
- «Зенит» два тура подряд не побеждает и не забивает. Что происходит?
- Мы играли с сильными соперниками – «Динамо» и «Локомотивом». Железнодорожники, несмотря на потерю Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, это техничная, организованная команда. Они могли забить. А у нас мог отличиться Эмилиано Ригони. Но не получилось. Было мало ударов по воротам. Надеюсь, после перерыва «Зенит» будет более энергичным.
- Со стороны кажется, что «Зениту» не хватает скамейки.
- Кому и когда выходить, решает главный тренер. Именно он ставит игрокам задачи. Я считаю, что Данил Круговой хорошо подключился к игре. Большую часть второго тайма «Зенит» доминировал, но остроты не хватало.
- Перчатка гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова долетела до Санкт-Петербурга?
- Пока еще нет.