Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела

- Расскажите о трансферной работе «Зенита». Ждать ли пополнения в команде?

- Пока у нас нет новичков, но трансферное окно еще открыто.

- Какие позиции хотелось бы усилить?

- Это тренерская тайна.

- «Зенит» два тура подряд не побеждает и не забивает. Что происходит?

- Мы играли с сильными соперниками – «Динамо» и «Локомотивом». Железнодорожники, несмотря на потерю Алексея Миранчука, Дмитрия Баринова и Гжегожа Крыховяка, это техничная, организованная команда. Они могли забить. А у нас мог отличиться Эмилиано Ригони. Но не получилось. Было мало ударов по воротам. Надеюсь, после перерыва «Зенит» будет более энергичным.

- Со стороны кажется, что «Зениту» не хватает скамейки.

- Кому и когда выходить, решает главный тренер. Именно он ставит игрокам задачи. Я считаю, что Данил Круговой хорошо подключился к игре. Большую часть второго тайма «Зенит» доминировал, но остроты не хватало.

- Перчатка гендиректора «Спартака» Шамиля Газизова долетела до Санкт-Петербурга?

- Пока еще нет.