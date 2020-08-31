Хеппи-энд после уик-энда. Черчесов позвал Соболева на встречу с Дзюбой

О чем это говорит? Во-первых, о том, что Соболев Черчесову действительно импонирует. Будь иначе, никакое общественное мнение не смогло бы повлиять на решение специалиста, завоевавшего авторитет в нашем футбольном мире как раз своей принципиальностью. Во-вторых, любимчик Станислава Саламовича Дзюба в последних матчах за «Зенит» прилично сдал. Не видно былой результативности, которой форвард-гренадер радовал в доигровке прошлого сезона. Тренера не может не волновать этот факт, и он наверняка держит в уме Соболева для форс-мажорной ситуации.

💬 Соболев - о вызове в сборную России: – Если честно, я уже уехал за город отдыхать: после матча в команде дали несколько выходных. Мне позвонили, сказали, что я вызван. Я сразу собрался и поехал. Было неожиданно, очень рад. pic.twitter.com/RjyaKNob7o

Публичные нравоучения, устроенные тренером спартаковцу, кому-то показались чрезмерными, ведь никаких оскорблений или неуважительных высказываний в адрес зенитовца, положа руку на сердце, не было. Возможно, молодой игрок допустил ошибку, когда стал обсуждать чужие взаимоотношения. Однако вряд ли подобные вещи могут вызывать серьезные разногласия. В конце концов, футбольная сборная – коллектив настоящих мужчин, которые обязаны не обращать внимания на такие пустяки. Ну да ладно, все это теперь в прошлом. Соболев созвонился с Дзюбой, недопонимание растворилось, Черчесов спокоен за атмосферу в своей команде. И очень радует, что он не стал дожидаться следующих матчей, а пригласил Соболева уже сейчас.

Станислав Черчесов все-таки вызвал в сборную спартаковца Александра Соболева . Случилось это после воскресных матчей 6-го тура, вслед за которым наступил двухнедельный перерыв на игры национальной команды с Венгрией и Сербией в рамках Лиги наций. Главный тренер перелистнул страницу конфликтной истории между форвардом красно-белых и капитаном сборной Артемом Дзюбой , которую, по большому счету, сам распиарил в СМИ. И которую выдвинул в качестве основной причины того, почему Соболева изначально не оказалось в списке 26 игроков, приглашенных в Новогорск.

Спартаковец приехал в сборную в отличном настроении. Его клуб впервые за три года возглавил таблицу премьер-лиги по итогам тура, а сам он перед перерывом в чемпионате забил красивый гол «Арсеналу» (2:1), проявив отличную сноровку и мастерство при завершающем ударе. Понятно, что место Дзюбы в основе никто не оспаривает, но вполне вероятно, что Соболева Черчесов выпустит на замену, если, конечно, позволят обстоятельства.

Приглашение стало возможным из-за травм нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко (тот в немолодом для футболиста возрасте – 33 года - был впервые вызван в национальную команду), а также другого игрока атакующего плана полузащитника «Монако» Александра Головина, альтернативой которому стал динамовский хавбек Даниил Фомин.

Соболев однозначно конкурент Дзюбе. А также Федору Смолову, который после возвращения из Испании, похоже, заскучал в родном отечестве. Огня в глазах железнодорожника в последнее время не видно. В чем тут дело, знает только сам Федор. Мы же можем предположить, что Смолов рассматривает «Локо» как перевалочный пункт в дальнейшем путешествии в Европу. Не секрет, что форварда хочет продать клуб, да и сам он склоняется к зарубежному варианту продолжения карьеры. Хотя, возможно, есть и другие причины эмоционального спада игрока.

Все эти расклады играют в пользу Соболева. Если прибавить к ним травму Алексея Миранчука, который в воскресенье попрощался с болельщиками «Локомотива» на матче с «Зенитом» перед своей командировкой в Италию, выбор в группе атаки у Станислава Саламыча получается не шибко великий. В такой ситуации глупо отказываться от «горячего» игрока. Тем более что Черчесов вполне может не выпускать Соболева на поле, если посчитает риск неуместным. И спартаковец, пока не сыгравший за сборную ни минуты, должен быть рад одному факту присутствия в Новогорске. Так что никаких обид, если его помощь против Сербии и Венгрии не понадобится, быть не должно.

В итоге история, которая начала было приобретать скандальный оттенок, завершается настоящим хеппи-эндом. Соболев получает вызов в сборную, Дзюба – публичные извинения от молодого коллеги, который метит в конкуренты заслуженному ветерану (и тем самым Артем только укрепляет свой авторитет), а Черчесов – нового яркого игрока в своей команде. Так и задумывалось, Станислав Саламович?

Осталось теперь спартаковцу показать товар лицом, а зенитовцу сыграть против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября) в свой лучший футбол. В последних матчах с «Динамо» и «Локомотивом», которые питерцы отыграли без забитых голов, Дзюба подрастерял уверенность. Хочется верить, что приезд Соболева послужит дополнительной мотивацией для капитана сборной. Артему теперь нельзя провалиться, ведь молодежь наступает ветеранам на пятки.