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Хеппи-энд после уик-энда. Черчесов позвал Соболева на встречу с Дзюбой
31 августа 10:41
автор: Дмитрий Кузнецов

Хеппи-энд после уик-энда. Черчесов позвал Соболева на встречу с Дзюбой

31 августа сборная России начала подготовку к двум сентябрьским матчам Лиги наций против сербов и венгров в обновленном составе – в последний момент Станислав Черчесов добавил в заявку Александра Соболева («Спартак») и Даниила Фомина («Динамо»).

Станислав Черчесов все-таки вызвал в сборную спартаковца Александра Соболева. Случилось это после воскресных матчей 6-го тура, вслед за которым наступил двухнедельный перерыв на игры национальной команды с Венгрией и Сербией в рамках Лиги наций. Главный тренер перелистнул страницу конфликтной истории между форвардом красно-белых и капитаном сборной Артемом Дзюбой, которую, по большому счету, сам распиарил в СМИ. И которую выдвинул в качестве основной причины того, почему Соболева изначально не оказалось в списке 26 игроков, приглашенных в Новогорск.

Публичные нравоучения, устроенные тренером спартаковцу, кому-то показались чрезмерными, ведь никаких оскорблений или неуважительных высказываний в адрес зенитовца, положа руку на сердце, не было. Возможно, молодой игрок допустил ошибку, когда стал обсуждать чужие взаимоотношения. Однако вряд ли подобные вещи могут вызывать серьезные разногласия. В конце концов, футбольная сборная – коллектив настоящих мужчин, которые обязаны не обращать внимания на такие пустяки. Ну да ладно, все это теперь в прошлом. Соболев созвонился с Дзюбой, недопонимание растворилось, Черчесов спокоен за атмосферу в своей команде. И очень радует, что он не стал дожидаться следующих матчей, а пригласил Соболева уже сейчас.

О чем это говорит? Во-первых, о том, что Соболев Черчесову действительно импонирует. Будь иначе, никакое общественное мнение не смогло бы повлиять на решение специалиста, завоевавшего авторитет в нашем футбольном мире как раз своей принципиальностью. Во-вторых, любимчик Станислава Саламовича Дзюба в последних матчах за «Зенит» прилично сдал. Не видно былой результативности, которой форвард-гренадер радовал в доигровке прошлого сезона. Тренера не может не волновать этот факт, и он наверняка держит в уме Соболева для форс-мажорной ситуации.

Спартаковец приехал в сборную в отличном настроении. Его клуб впервые за три года возглавил таблицу премьер-лиги по итогам тура, а сам он перед перерывом в чемпионате забил красивый гол «Арсеналу» (2:1), проявив отличную сноровку и мастерство при завершающем ударе. Понятно, что место Дзюбы в основе никто не оспаривает, но вполне вероятно, что Соболева Черчесов выпустит на замену, если, конечно, позволят обстоятельства.

Приглашение стало возможным из-за травм нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко (тот в немолодом для футболиста возрасте – 33 года - был впервые вызван в национальную команду), а также другого игрока атакующего плана полузащитника «Монако» Александра Головина, альтернативой которому стал динамовский хавбек Даниил Фомин.

Соболев однозначно конкурент Дзюбе. А также Федору Смолову, который после возвращения из Испании, похоже, заскучал в родном отечестве. Огня в глазах железнодорожника в последнее время не видно. В чем тут дело, знает только сам Федор. Мы же можем предположить, что Смолов рассматривает «Локо» как перевалочный пункт в дальнейшем путешествии в Европу. Не секрет, что форварда хочет продать клуб, да и сам он склоняется к зарубежному варианту продолжения карьеры. Хотя, возможно, есть и другие причины эмоционального спада игрока.

Все эти расклады играют в пользу Соболева. Если прибавить к ним травму Алексея Миранчука, который в воскресенье попрощался с болельщиками «Локомотива» на матче с «Зенитом» перед своей командировкой в Италию, выбор в группе атаки у Станислава Саламыча получается не шибко великий. В такой ситуации глупо отказываться от «горячего» игрока. Тем более что Черчесов вполне может не выпускать Соболева на поле, если посчитает риск неуместным. И спартаковец, пока не сыгравший за сборную ни минуты, должен быть рад одному факту присутствия в Новогорске. Так что никаких обид, если его помощь против Сербии и Венгрии не понадобится, быть не должно.

В итоге история, которая начала было приобретать скандальный оттенок, завершается настоящим хеппи-эндом. Соболев получает вызов в сборную, Дзюба – публичные извинения от молодого коллеги, который метит в конкуренты заслуженному ветерану (и тем самым Артем только укрепляет свой авторитет), а Черчесов – нового яркого игрока в своей команде. Так и задумывалось, Станислав Саламович?

Осталось теперь спартаковцу показать товар лицом, а зенитовцу сыграть против Сербии (3 сентября) и Венгрии (6 сентября) в свой лучший футбол. В последних матчах с «Динамо» и «Локомотивом», которые питерцы отыграли без забитых голов, Дзюба подрастерял уверенность. Хочется верить, что приезд Соболева послужит дополнительной мотивацией для капитана сборной. Артему теперь нельзя провалиться, ведь молодежь наступает ветеранам на пятки.

Шедевр затылком, короли стандартов и гол Жиго ценой в 1198 дней. Символическая сборная 6-го тура РПЛ

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