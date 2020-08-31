Шедевр затылком, короли стандартов и гол Жиго ценой в 1198 дней. Символическая сборная 6-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ
Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА)
Нельзя не отметить блестящую игру голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, в створ ворот которого краснодарцы нанесли 7 ударов. Акинфеев в матче с «Ахматом» вступал в игру реже, но тоже отметился парой классных сейвов, когда грозненцы могли сравнять счет. Очередной «сухарь» стал пропуском для ветерана в нашу сборную тура.
ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК
Сергей ПЕТРОВ («Краснодар»)
Не всегда успевал возвращаться назад, но своими подключениями в атаку измотал левый фланг обороны ростовчан. В итоге именно рейд Петрова позволил «быкам» сравнять счет в южном дерби: защитник сборной России сделал передачу Маркусу Бергу на пустые ворота. Шведу оставалось подставить ногу.
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📹 Третий гол Маркуса Берга в текущем сезоне ⠀ 📺 #КраснодарРостов на Матч ТВ 💻 matchpremier.ru/broadcast/krasnodar-rostov-20200830
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ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ
Самюэль ЖИГО («Спартак»)
Наконец, гол француза не был отменен из-за офсайда, хотя Жиго в первую секунду в это не поверил, отказываясь радоваться взятию ворот «Арсенала». Этот мяч вывел «Спартак» на первое место по итогам тура - спустя 1198 дней. Впрочем, Жиго был хорош не только в чужой, но и в своей штрафной.
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⚽ Гол Самюэля Жиго. 📺 #СпартакАрсенал на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
Ярослав РАКИЦКИЙ («Зенит»)
Украинец пытался взять на себя диспетчерские функции в условиях острового дефицита мысли в позиционном нападении питерцев. И не его вина, что в нынешнем «Зените» обострять игру приходится центральному защитнику. Со своими прямыми обязанностями Ракицкий тоже справлялся уверенно.
ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК
Данил СТЕПАНОВ («Ротор»)
Вызванный в молодежную сборную игрок провел очередной добротный матч - на этот раз в Химках. Именно его выверенный прострел во вратарскую преобразовал в гол Камиль Муллин.
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✌🏻 Второй мяч Камиля Муллина в сезоне. ⠀ 📺 #ХимкиРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ («Локомотив»)
Новый лидер красно-зеленых затерзал на своем фланге опытного Юрия Жиркова и стал автором самого яркого эпизода в, мягко говоря, не самой зрелищной игре тура. Если бы не миллимитровый офсайд, который судьи обнаружили у Рыбчинского на видеоповторе, счет после его классного удара под перекладину стал бы 1:0 в пользу «Локо».
Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)
Очередной раз проявил лидерские качества. В концовке добил «Ахмат», сначала разыграв длинную стенку с Кристияном Бистровичем, а затем забив прямым ударом со штрафного.
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💪 Мощнейший удар Николы Влашича ⠀ #АхматЦСКА на #МАТЧПРЕМЬЕР
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Матиас НОРМАНН («Ростов»)
Еще один автор классного гола со стандарта. Мяч Норманна вполне мог принести желто-синим победу в Краснодаре. И норвежец был достоин стать героем южного дерби, цементируя игру «Ростова» в центре поля.
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🔥 Гол Матиаса Норманна со стандарта ⠀ 📺 #КраснодарРостов на Матч ТВ 💻 matchpremier.ru/broadcast/krasnodar-rostov-20200830
ЛЕВЫЙПубликация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК
Александр ЛОМОВИЦКИЙ («Химки»)
Провел свой лучший матч после аренды в подмосковный клуб, в награду за что получил гол, который позволил хозявам спасти ничью.
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⚽ Александр Ломовицкий откликнулся на прострел Аршака Коряна и в касание отправил мяч в сетку. ⠀ 📺 #ХимкиРотор на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)
НАПАДАЮЩИЕ
Джордже ДЕСПОТОВИЧ («Рубин»)
Подписав контракт с казанцами, серб назвал себя лучшим центрфорвардом РПЛ. В игре с «Тамбовом» Деспотович показал, за что его так ценили еще в «Оренбурге». Дважды Джордже оказывался в нужный момент в нужном месте: в первом голевом эпизоде он подкараулил шибку Сергея Рыжикова, во втором забил головой после углового на 90-й минуте. Ничья 2:2 - всецело его заслуга.
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⚽ Джордже Деспотович оформляет дубль в матче. ⠀ #МАТЧПРЕМЬЕР #РубинТамбов
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Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ («Уфа»)
В матче без обилия голевых моментов изловичлся забить... затылком - так, что даже прыжок Антона Шунина динамовцев не спас. Впрочем, Жамалетдинов запомнился не только этим шедевром.
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⚽ Тимур Жамалетдинов забил первый гол после возвращения в Тинькофф РПЛ ⠀ ❤ Такая красота заслуживает лайка! ⠀ 📺 #УфаДинамо на #МАТЧПРЕМЬЕР 💻 matchpremier.ru 📱 Приложение «МАТЧ!»
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Символическая сборная 6-го тура:
Акинфеев - Петров - Жиго, Ракицкий - Степанов - Рыбчинский - Влашич, Норманн - Ломовицкий - Деспотович, Жамалетдинов