Шедевр затылком, короли стандартов и гол Жиго ценой в 1198 дней. Символическая сборная 6-го тура РПЛ

ВРАТАРЬ

Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА)

Нельзя не отметить блестящую игру голкипера «Ростова» Сергея Песьякова, в створ ворот которого краснодарцы нанесли 7 ударов. Акинфеев в матче с «Ахматом» вступал в игру реже, но тоже отметился парой классных сейвов, когда грозненцы могли сравнять счет. Очередной «сухарь» стал пропуском для ветерана в нашу сборную тура.

ПРАВЫЙ ЗАЩИТНИК

Сергей ПЕТРОВ («Краснодар»)

Не всегда успевал возвращаться назад, но своими подключениями в атаку измотал левый фланг обороны ростовчан. В итоге именно рейд Петрова позволил «быкам» сравнять счет в южном дерби: защитник сборной России сделал передачу Маркусу Бергу на пустые ворота. Шведу оставалось подставить ногу.

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНИКИ

Самюэль ЖИГО («Спартак»)

Наконец, гол француза не был отменен из-за офсайда, хотя Жиго в первую секунду в это не поверил, отказываясь радоваться взятию ворот «Арсенала». Этот мяч вывел «Спартак» на первое место по итогам тура - спустя 1198 дней. Впрочем, Жиго был хорош не только в чужой, но и в своей штрафной.

Ярослав РАКИЦКИЙ («Зенит»)

Украинец пытался взять на себя диспетчерские функции в условиях острового дефицита мысли в позиционном нападении питерцев. И не его вина, что в нынешнем «Зените» обострять игру приходится центральному защитнику. Со своими прямыми обязанностями Ракицкий тоже справлялся уверенно.

ЛЕВЫЙ ЗАЩИТНИК

Данил СТЕПАНОВ («Ротор»)

Вызванный в молодежную сборную игрок провел очередной добротный матч - на этот раз в Химках. Именно его выверенный прострел во вратарскую преобразовал в гол Камиль Муллин.

ПРАВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Дмитрий РЫБЧИНСКИЙ («Локомотив»)

Новый лидер красно-зеленых затерзал на своем фланге опытного Юрия Жиркова и стал автором самого яркого эпизода в, мягко говоря, не самой зрелищной игре тура. Если бы не миллимитровый офсайд, который судьи обнаружили у Рыбчинского на видеоповторе, счет после его классного удара под перекладину стал бы 1:0 в пользу «Локо».

Никола ВЛАШИЧ (ЦСКА)

Очередной раз проявил лидерские качества. В концовке добил «Ахмат», сначала разыграв длинную стенку с Кристияном Бистровичем, а затем забив прямым ударом со штрафного.

Матиас НОРМАНН («Ростов»)

Еще один автор классного гола со стандарта. Мяч Норманна вполне мог принести желто-синим победу в Краснодаре. И норвежец был достоин стать героем южного дерби, цементируя игру «Ростова» в центре поля.

ЛЕВЫЙ ПОЛУЗАЩИТНИК

Александр ЛОМОВИЦКИЙ («Химки»)

Провел свой лучший матч после аренды в подмосковный клуб, в награду за что получил гол, который позволил хозявам спасти ничью.

НАПАДАЮЩИЕ

Джордже ДЕСПОТОВИЧ («Рубин»)

Подписав контракт с казанцами, серб назвал себя лучшим центрфорвардом РПЛ. В игре с «Тамбовом» Деспотович показал, за что его так ценили еще в «Оренбурге». Дважды Джордже оказывался в нужный момент в нужном месте: в первом голевом эпизоде он подкараулил шибку Сергея Рыжикова, во втором забил головой после углового на 90-й минуте. Ничья 2:2 - всецело его заслуга.

Тимур ЖАМАЛЕТДИНОВ («Уфа»)

В матче без обилия голевых моментов изловичлся забить... затылком - так, что даже прыжок Антона Шунина динамовцев не спас. Впрочем, Жамалетдинов запомнился не только этим шедевром.

Символическая сборная 6-го тура:

Акинфеев - Петров - Жиго, Ракицкий - Степанов - Рыбчинский - Влашич, Норманн - Ломовицкий - Деспотович, Жамалетдинов