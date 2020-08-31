ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Спорт и бизнесАудиподкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Сергей Кирьяков: Лучший способ окончательно помирить Дзюбу и Соболева – выпустить их на поле вместе
31 августа 14:30
автор: Юлия Григорьевская

Сергей Кирьяков: Лучший способ окончательно помирить Дзюбу и Соболева – выпустить их на поле вместе

Бывший нападающий сборной России поделился с «Советским спортом» мыслями о составе нашей команды на предстоящий 3 сентября матч Лиги наций против сербов.

- У нас в сборной четыре нападающих - и все одноплановые. Можно ли использовать двух форвардов одновременно?
- Можно и всех четверых использовать. Было бы желание. Но я не думаю, что Черчесов будет что-то придумывать в атаке. Максимум два форварда выйдут, исходя из того, какую схему он выберет на матч с Сербией. Но я почти не сомневаюсь, что 3 сентября мы сыграем в двух нападающих.

- Кто именно из четырех форвардов попадет в стартовый состав?
- Сейчас такая ситуация, что нужно определиться, у кого более-менее все в порядке со здоровьем. Плюс важен фактор усталости. Думаю, в процессе общения, тренировок и тестирования, это станет понятно. Но мне кажется, что могут выйти Артем Дзюба и Федор Смолов.

- Но в недавнем матче «Локомотив» - «Зенит» ни Дзюба, ни Смолов себя не показали. Первый выглядел уставшим, а у второго давно не идет игра.
- Согласен. Видно, что Дзюба поднаелся. Концовка прошлого чемпионата и все торжества укоротили процесс восстановления после хорошего сезона. Плюс начало нынешнего сезона получилось напряженным. Что касается Смолова, у него был не совсем понятный отрезок в «Сельте». Кроме двух голов грандам все остальное вряд ли можно занести ему в актив. Тем не менее, учитывая опыт этих футболистов, напрашивается связка Дзюбы и Смолова. Это если не экспериментировать.

- Соболев находится в очень хорошей форме, забивает. Почему вы считаете, что у него меньше шансов сыграть?
- Я не думаю, что у него мало шансов. Понятно, что Черчесов может выбрать любой из вариантов. В том числе и связку Соболева с Николаем Комличенко. Почему нет? Однако с учетом необходимости играть на победу, опыт Дзюбы и Смолов может стать решающим фактором при определении состава.

- Конфликт Соболева с Дзюбой вроде бы в прошлом. Однако эти двое на поле вряд ли появятся одновременно, согласны?
- Опять же, не соглашусь. Они могут окончательно подружиться именно в игре, если один отдаст другому голевую передачу. Так что все реально. Соболев сейчас выглядит посвежее, забивает. К тому же его команда возглавляет таблицу, это дополнительные положительные эмоции. Не исключаю, что Черчесов решится на то, чтобы поставил Александра и Артема на поле в связку. Как бы показать всем, что конфликты остались в прошлом. Это был бы красивый ход. И сама ситуация выглядит интригующе.

- Вас не удивил сам факт вызова Соболева, учитывая предыдущие заявления Черчесова о том, что он не будет никого дозаявлять?
- В ситуации с Соболевым, наверное, он хотел снизить градус напряженности в глазах болельщиков и специалистов. Чтобы закрыть тему и ненужные разговоры.

Сергей Кирьяков

- Насколько вариативно нападение у сборной России?
- Два столба должны находиться под центральными защитниками соперников и навязывать силовую и верховую борьбу. Смолов в этом плане немного отличается. Он может сыграть на фланге и под нападающими, действовать по всему фронту атаки. Здесь есть вариативность. Федор может играть чуть левее или чуть правее, в оттяжке.

- Из атакующей группы выбыли Алексей Миранчук, Александр Головин и Денис Черышев...
- Конечно, их отсутствие снижает наш потенциал. Все трое вносили изюминку в игру команды. Но это всего лишь начало Лиги наций. Самое время проверить в деле тех, кто до этого мало играл. И я не удивлюсь, что кто-то на сто процетов использует предоставившийся шанс.

- Рискнете предсказать стартовый состав на матч с сербами?
- Во вратарской линии выйдет Гилерме. Я придерживаюсь классической расстановки, которую мы видели в последнее время. Матч с Сербией – хорошая проверка. Если с венграми можно поэкспериментировать, то здесь после долгого перерыва хочется сыграть хорошо и добиться результата. Все болельщики ждали момента, когда вновь увидят сборную. Поэтому считаю, что приоритет будет отдан тем футболистам, которые определяли игру сборной России.
Поэтому в защите точно появятся Марио Фернандес и Георгий Джикия. По другим вакансиям этой линии гадать не хочу. Дальше - полузащита. Магомед Оздоев будет в составе. Юрий Газинский тоже. Они сыграют в середине. Роман Зобнин выйдет. Мы его видим больше играющим на флангах. Ну и Зелимхан Бакаев. Это если мы сыграем по схеме 4-4-2.
Ну а про нападение я уже сказал. То есть, пока для меня под вопросом две позиции в обороне: кто будет играть второго центрального защитника и кто выйдет слева. Думаю, это определится за день - два до матча. Может, слева Черчесов задействует Федора Кудряшова. Или Юрия Жиркова. Ну а в центре хорошие шансы увидить Андрея Семенова.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Зенит» не смог обыграть «Локомотив» и обогнать «Спартак»Луценко не сможет поехать в сборную РоссииМедведев – в четвертьфинале турнира в Нью-ЙоркеБлохин: «Я в шоке. Это плевок мне лично в душу»Луис Суарес определился с новым клубом«Просто невозможно оторвать глаза»
Станислав Черчесов: Петрову, Газинскому и Сорокину дали выспаться, Соболева предупредили заранее
Станислав Черчесов: Петрову, Газинскому и Сорокину дали выспаться, Соболева предупредили заранее
Главный тренер сборной России рассказал о подготовке к предстоящему 3 сентября матчу Лиги наций против Сербии.
31.08.2020 14:52
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Сергей Кирьяков: Лучший способ окончательно помирить Дзюбу и Соболева – выпустить их на поле вместе
Сергей Кирьяков: Лучший способ окончательно помирить Дзюбу и Соболева – выпустить их на поле вместе
Бывший нападающий сборной России поделился с «Советским спортом» мыслями о составе нашей команды на предстоящий 3 сентября матч Лиги наций против сербов.
31.08.2020 14:30
Футбол
автор: Юлия Григорьевская
Хеппи-энд после уик-энда. Черчесов позвал Соболева на встречу с Дзюбой
Хеппи-энд после уик-энда. Черчесов позвал Соболева на встречу с Дзюбой
31 августа сборная России начала подготовку к двум сентябрьским матчам Лиги наций против сербов и венгров в обновленном составе – в последний момент Станислав Черчесов добавил в заявку Александра Соболева («Спартак») и Даниила Фомина («Динамо»).
31.08.2020 10:41
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
Шедевр затылком, короли стандартов и гол Жиго ценой в 1198 дней. Символическая сборная 6-го тура РПЛ
Шедевр затылком, короли стандартов и гол Жиго ценой в 1198 дней. Символическая сборная 6-го тура РПЛ
«Советский спорт» представляет 11 лучших футболистов очередного тура российской премьер-лиги.
31.08.2020 10:20
Футбол
автор: Иван Сергеев
«Спартак» ушел на перерыв лидером, Миранчук попрощался с болельщиками, 8-й гол Гурьянова в плей-офф
«Спартак» ушел на перерыв лидером, Миранчук попрощался с болельщиками, 8-й гол Гурьянова в плей-офф
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
31.08.2020 07:49
Футбол
автор: Дмитрий Кузнецов
«Спартаковский» тур завершился жарким южным дерби с новым судейским скандалом (видео)
«Спартаковский» тур завершился жарким южным дерби с новым судейским скандалом (видео)
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью (1:1) в заключительном матче 6-го тура, по итогам которого лидером РПЛ стал «Спартак». Главный тренер «быков» Мурад Мусаев плучил красную карточку.
30.08.2020 22:18
Футбол
автор: Артем Зибрак
Видео всех голов 6-го тура РПЛ
Видео всех голов 6-го тура РПЛ
«Советский спорт» собрал в одном месте все голы очередного тура премьер-лиги.
30.08.2020 22:10
Футбол
Два неназначенных пенальти, дебют новичков ЦСКА, бенефис Акинфеева и новый разгром «Ахмата» (видео)
Два неназначенных пенальти, дебют новичков ЦСКА, бенефис Акинфеева и новый разгром «Ахмата» (видео)
Армейцы прервали трехматчевую безвыигрышную серию, трижды забив в Грозном. Антигероем встречи стал судья Сергей Иванов.
30.08.2020 20:13
Футбол
автор: Владислав Домрачев
Анатолий Мещеряков: Переход Миранчука важен не только для него и «Локо», но и для страны
Анатолий Мещеряков: Переход Миранчука важен не только для него и «Локо», но и для страны
Председатель совета директоров «Локомотива» высказался о трансфере Алексея Миранчука в «Аталанту».
30.08.2020 19:20
Футбол
автор: Елена Медведева
Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела
Александр Медведев: Перчатка Газизова до Санкт-Петербурга еще не долетела
Гендиректор «Зенита» прокомментировал ничью с «Локо», после которой питерский клуб уступил лидерство в чемпионате «Спартаку».
30.08.2020 18:57
Футбол
автор: Елена Медведева
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика