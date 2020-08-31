Сергей Кирьяков: Лучший способ окончательно помирить Дзюбу и Соболева – выпустить их на поле вместе

- У нас в сборной четыре нападающих - и все одноплановые. Можно ли использовать двух форвардов одновременно?

- Можно и всех четверых использовать. Было бы желание. Но я не думаю, что Черчесов будет что-то придумывать в атаке. Максимум два форварда выйдут, исходя из того, какую схему он выберет на матч с Сербией. Но я почти не сомневаюсь, что 3 сентября мы сыграем в двух нападающих.

- Кто именно из четырех форвардов попадет в стартовый состав?

- Сейчас такая ситуация, что нужно определиться, у кого более-менее все в порядке со здоровьем. Плюс важен фактор усталости. Думаю, в процессе общения, тренировок и тестирования, это станет понятно. Но мне кажется, что могут выйти Артем Дзюба и Федор Смолов.

- Но в недавнем матче «Локомотив» - «Зенит» ни Дзюба, ни Смолов себя не показали. Первый выглядел уставшим, а у второго давно не идет игра.

- Согласен. Видно, что Дзюба поднаелся. Концовка прошлого чемпионата и все торжества укоротили процесс восстановления после хорошего сезона. Плюс начало нынешнего сезона получилось напряженным. Что касается Смолова, у него был не совсем понятный отрезок в «Сельте». Кроме двух голов грандам все остальное вряд ли можно занести ему в актив. Тем не менее, учитывая опыт этих футболистов, напрашивается связка Дзюбы и Смолова. Это если не экспериментировать.

- Соболев находится в очень хорошей форме, забивает. Почему вы считаете, что у него меньше шансов сыграть?

- Я не думаю, что у него мало шансов. Понятно, что Черчесов может выбрать любой из вариантов. В том числе и связку Соболева с Николаем Комличенко. Почему нет? Однако с учетом необходимости играть на победу, опыт Дзюбы и Смолов может стать решающим фактором при определении состава.

- Конфликт Соболева с Дзюбой вроде бы в прошлом. Однако эти двое на поле вряд ли появятся одновременно, согласны?

- Опять же, не соглашусь. Они могут окончательно подружиться именно в игре, если один отдаст другому голевую передачу. Так что все реально. Соболев сейчас выглядит посвежее, забивает. К тому же его команда возглавляет таблицу, это дополнительные положительные эмоции. Не исключаю, что Черчесов решится на то, чтобы поставил Александра и Артема на поле в связку. Как бы показать всем, что конфликты остались в прошлом. Это был бы красивый ход. И сама ситуация выглядит интригующе.