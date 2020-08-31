Полиграф вместо мыла. Что такое сегодня футбол по-русски?

ПЕРЧАТКИ И БОИ

Так нескучно в нашем футболе, что вот уже и бывший арбитр Игорь Федотов не выдержал такой плотной новостной повестки и решил подраться. В футболе правил для драк не предусмотрено, поэтому предложил – по правилам ММА. Вызван бывший капитан сборной России Роман Широков. Тут можно было бы красиво написать, что Широкову брошена перчатка. Но у нас они то и дело летают, а тех, кого на бой вызывают – отвечают в духе Александра Медведева, что их только ткут. Хотя нам всегда казалось, что перчатки набивают и шьют, но не о том речь.

Удивляться особо нечему: какой футбол и футболисты в нем – такие и приглашения. Так что не расслабляемся, наша премьер-лига в 2020 году жжет напалмом. Коронавирус ли тому виной или ретроградный Меркурий, но креативят абсолютно все участники действа под названием «футбол по-русски».

VARИМСЯ КАК УМЕЕМ

В том, что жары судейскому департаменту РФС в этом чемпионате не избежать, стало понятно с первого же тура. Матч «Спартак» – «Сочи» обеспечил себе достойное место в энциклопедии по истории мирового внедрения VAR. И внедрение это в российском исполнении происходит настолько самобытно, что главе судейского корпуса Виктору Кашшаи ничего не остается кроме как забыть о своей европейской ментальности, вспомнить, что такое казуистика и впустить в себя немного русского бюрократа.

Насколько успешно пройдет трансформация, время покажет. Ну, а пока наслаждаемся первой пробой пера. После того скандального матча венгерский специалист не мог не выступить с официальным заявлением. Главный по судьям построил такую сложносочиненную словесную конструкцию, что вывод можно было сделать только один: видеоарбитр нужен исключительного для того, чтобы подтвердить неправильно принятое решение.

Наверное, у Леонида Федуна в тот момент сразу отлегло, теория заговора разбилась об острые камни реальности. А реальность такова, что судьи наши оказались совершенно не готовы к работе с новой технологией. Система видеопомощи в нашем футболе, похоже, пока создает только помехи. Как мы видим, количество спорных решений не сократилось, а увеличилось в разы, и играть мы стали на десять, а то и на 15 минут дольше положенного. Положа руку на сердце, футбол у нас и без того чаще вяленький, а когда все это еще и затягивается…