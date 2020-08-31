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Полиграф вместо мыла. Что такое сегодня футбол по-русски?
31 августа 15:00
автор: Анастасия Лукачи

Полиграф вместо мыла. Что такое сегодня футбол по-русски?

Российский чемпионат не перестает удивлять и держать в тонусе. Миновал накануне только шестой тур, а сколько уже скандалов случилось в судействе! Взгляд автора нашей традиционной рубрики «Спорт глазами женщин».

ПЕРЧАТКИ И БОИ

Так нескучно в нашем футболе, что вот уже и бывший арбитр Игорь Федотов не выдержал такой плотной новостной повестки и решил подраться. В футболе правил для драк не предусмотрено, поэтому предложил – по правилам ММА. Вызван бывший капитан сборной России Роман Широков. Тут можно было бы красиво написать, что Широкову брошена перчатка. Но у нас они то и дело летают, а тех, кого на бой вызывают – отвечают в духе Александра Медведева, что их только ткут. Хотя нам всегда казалось, что перчатки набивают и шьют, но не о том речь.

Удивляться особо нечему: какой футбол и футболисты в нем – такие и приглашения. Так что не расслабляемся, наша премьер-лига в 2020 году жжет напалмом. Коронавирус ли тому виной или ретроградный Меркурий, но креативят абсолютно все участники действа под названием «футбол по-русски».

VARИМСЯ КАК УМЕЕМ

В том, что жары судейскому департаменту РФС в этом чемпионате не избежать, стало понятно с первого же тура. Матч «Спартак» «Сочи» обеспечил себе достойное место в энциклопедии по истории мирового внедрения VAR. И внедрение это в российском исполнении происходит настолько самобытно, что главе судейского корпуса Виктору Кашшаи ничего не остается кроме как забыть о своей европейской ментальности, вспомнить, что такое казуистика и впустить в себя немного русского бюрократа.

Насколько успешно пройдет трансформация, время покажет. Ну, а пока наслаждаемся первой пробой пера. После того скандального матча венгерский специалист не мог не выступить с официальным заявлением. Главный по судьям построил такую сложносочиненную словесную конструкцию, что вывод можно было сделать только один: видеоарбитр нужен исключительного для того, чтобы подтвердить неправильно принятое решение.

Наверное, у Леонида Федуна в тот момент сразу отлегло, теория заговора разбилась об острые камни реальности. А реальность такова, что судьи наши оказались совершенно не готовы к работе с новой технологией. Система видеопомощи в нашем футболе, похоже, пока создает только помехи. Как мы видим, количество спорных решений не сократилось, а увеличилось в разы, и играть мы стали на десять, а то и на 15 минут дольше положенного. Положа руку на сердце, футбол у нас и без того чаще вяленький, а когда все это еще и затягивается…

ПОЗВОЛЬТЕ ВАС ПОЛИГРАФНУТЬ

Вопрос зрелищности футбола пока остается компенсировать при помощи разве что судейских скандалов. В конце концов, зря что ли полиграфом в свое время обзавелись? Помните ведь, как было у Чехова: если в начале пьесы на стене висит ружье, то к концу пьесы оно должно выстрелить. В общем, у нас все по классике. В свое время, еще Виталий Леонтьевич Мутко возлагал на детектор лжи большие надежды и чуть было не подверг экзекуции арбитра ФИФА. Наконец, дожили до полноценного воплощения этой креативной идеи. Ну, в самом деле, зачем глубоко погружаться в тему, вступать в конфликт с верхушкой судейского департамента, не дай бог, спрашивать с Кашшаи, когда просто можно просто найти крайнего? Это старинная русская забава. Вар-ассистенту Алексею Еськову просто не повезло. Не исключено, что его профессиональный уровень оставляет желать лучшего, но ведь кто-то же принимал решение о его допуске на матч? Кто-то же отбирает, формирует судейские бригады. И этот кто-то же не может не знать, например, что экспертиза на полиграфе во многих странах не имеет юридической силы. Как и о том, что соглашаться на детектор лжи дело добровольное. А результат беседы в присутствии полиграфа зависит от множества факторов, и даже самый безобидный вопрос можно задать так, что любой может стать без вины виноватым.

БОИ ПО ПРАВИЛАМ И БЕЗ

Как таковой профессии «футбольный арбитр» у нас не существует. Это скорее хобби, причем не самое высокооплачиваемое. А риски высоки. Как показывает практика, главный тренер в состоянии аффекта это еще не самое страшное. Если не повезет, можно ощутить на себе и все прелести активного физического контакта. Так что ерничать над Федотовым не будем. Накипело у человека. Защищает судейскую честь как может.

В связи с этим интересно другое: какими методами собираются решать вопрос там, на самом судейском верху? И вообще собираются ли? Этот чемпионат, казалось бы, со всех ракурсов уже продемонстрировал все слабые места в судействе. Но вдруг экспрессии еще не достаточно? Вдруг есть еще маневры для передела сфер влияния? Зря что ли теперь при каждом удобном случае клубы шантажируют снятием с соревнований или угрожают отправить неугодных судей не «на мыло», а на полиграф. В начале августа Леонид Федун пообещал нам кардинальные изменения в российской судейской системе (странно, что он это пообещал, а не Ашот Хачатурянц, например). Но мы все равно надеемся и верим. Главное, чтобы изменения эти, учитывая нюансы нашей российской ментальности, не закончились на том, что верным спутником нашего футбола станет детектор лжи.

источник: «Советский спорт»
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