Российских футболистов в Италии часто ждала катастрофа. Девять поучительных историй для Миранчука

Игорь ДОБРОВОЛЬСКИЙ, полузащитник

Клуб в Италии: «Дженоа»

Годы: 1990 - 1992

Статистика: 4 матча, 1 гол

Итальянский период в карьере олимпийского чемпиона-1988 и лучшего футболиста СССР 1990 года получился коротким и крайне неудачным. Подписав контракт с «Дженоа», Добровольский неожиданно узнал, что принимать участие в матчах не сможет, поскольку истек период дозаявок. Первый сезон он доигрывал в испанском «Кастельоне», а следующий провел в швейцарском «Серветте».

Лишь летом 1992-го Добровольский вернулся в Италию - и почти сразу... получил травму в кубковом матче, снова выпал из игры, а когда восстановился (и даже забил в дебютной встрече), в »Дженоа» сменился тренер. Луиджи Майфреди отправил россиянина греть скамейку запасных, поэтому зимой тот уехал в «Марсель», с которым с ходу стал победителем Лиги чемпионов (впрочем, формально, так как в заявку он и там не попадал). Затем были «Динамо», «Атлетико» и «Фортуна», а окончательно завершил карьеру Добровольский в Молдавии, где тренирует с 2005 года.

Игорь ШАЛИМОВ, полузащитник

Клубы в Италии: «Фоджа», «Интер», «Удинезе», «Болонья», «Наполи»

Годы: 1991 - 1994, 1995 - 1999

Статистика: 155 матчей, 27 голов

Шалимов – единственный из российских футболистов, кому удалось не просто оставить след в серии А, но и сделать это в топ-клубе. За два сезона в «Интере» он стал вице-чемпионом и выиграл Кубок УЕФА, а его партнерами по команде были такие звезды, как Вальтер Дзенга и Джузеппе Бергоми, Маттиас Заммер и Сальваторе Скиллачи, Рубен Соса и Деннис Бергкамп.

К сожалению, миланский гламур слишком сильно отвлекал форварда. Здесь он познакомился с Умой Турман и Робертом Де Ниро, но стал редко попадать в состав (проиграв конкуренцию Бергкампу) и оставшееся по баснословному контракту время откатал по арендам. Уже в «Болонье» Шалимов вновь воссоединился с Игорем Колывановым, с которым играл еще за «Фоджу», где признавался лучшим легионером чемпионата. Однако сначала травмы, а затем обнаруженный в крови нандролон и двухлетняя дисквалификация смазали концовку его карьеры и вынудили уйти из футбола.

Шалимов начал тренировать в 2001 году, последний его клуб – «Ахмат», которому он в прошлом сезоне помог сохранить прописку в РПЛ.

Игорь КОЛЫВАНОВ, нападающий

Клубы в Италии: «Фоджа», «Болонья»

Годы: 1991 - 2001

Статистика: 193 матча, 48 голов

Лучший футболист СССР 1991 года сразу после триумфального сезона уехал в лучшую на тот момент лигу мира, где также играл за «Фоджу». Пусть он и вылетал с командой в серию B, зато дослужился до звания капитана. Причем его вины в вылете не было – из-за разрыва крестов, полученного в сборной России на последней минуте матча с Сан-Марино, Колыванов почти полностью пропустил тот неудачный сезон. Если бы не эта травма, наверняка оказался бы в «Интере» вслед за Шалимовым.

В «Болонье» ему также помешали травмы, хотя начал он за здравие и в первом сезоне забил 11 мячей (образовав блестящую связку с Кеннетом Андерссоном). Здесь Колыванов чувствовал себя максимально комфортно, ведь в его партнерах в разные годы были тезки Шалимов и Симутенков, а со временем он подружился еще и с Роберто Баджо. Увы, грыжа позвоночника (в какой-то момент Колыванов не мог даже сидеть) и боли в стопе выбили его на продолжительный срок, а затем и вовсе вынудили досрочно завершить карьеру. С 2002 года работает тренером, последний клуб – «Арарат», который он покинул в конце мая.

Игорь СИМУТЕНКОВ, нападающий

Клубы в Италии: «Реджана», «Болонья»

Годы: 1994 - 1999

Статистика: 111 матчей, 23 гола

До приезда Омари Тетрадзе итальянские любители футбола, наверное, и не знали другого русского имени, кроме Игоря. Симутенков тоже подавал большие надежды. Он приехал в «Реджану» в статусе лучшего бомбардира чемпионата России. Здесь он познакомился с Карло Анчелотти и Мирчей Луческу и поначалу даже стабильно забивал, но клуб-аутсайдер умудрился за три года дважды вылететь в серию B.

После второй неудачи Симутенков отправился в «Болонью», где составил дуэт с другим экс-динамовцем Колывановым. Правда, из-за регулярных травм провел всего 14 матчей (3 гола) и уехал в испанский «Тенерифе», а оттуда на два года – в США («Канзас-Сити»). С 2007 года на тренерской работе, а с 2010-го – в структурах «Зенита». В данный момент помогает в тренерском штабе Сергею Семаку.

Омари ТЕТРАДЗЕ, защитник/полузащитник

Клуб в Италии: «Рома»

Годы: 1997 - 1999

Статистика: 15 матчей

В 1996 году «Алания» с Тетрадзе в составе проиграла «Спартаку» золотой матч, после чего защитник отправился в отпуск, а по возвращении узнал, что Валерий Газзаев договорился о его переезде в Рим. Сезон в Италии был в самом разгаре, поэтому футболист долго отнекивался, но настойчивый Газзаев, как обычно, взял верх в этом споре.

Несмотря на пропущенную подготовку, россиянин быстро влился в основной состав и успел поиграть вместе с будущим Императором Рима Франческо Тотти, однако и его настигла травма. В апреле в матче за сборную Тетрадзе порвал «кресты» и выбыл на продолжительный срок. За это время на тренерском мостике «волков» Карлоса Бьянки сменил Зденек Земан, а на правый фланг обороны из «Палмейраса» приехал чемпион мира-1994 Кафу.

До 1999 года Тетрадзе просидел в резерве, после чего разорвал контракт и уехал в ПАОК, с которым выиграл Кубок Греции. Возвращение в Россию получилось скомканным («Алания», «Анжи», «Крылья Советов»), и в 2005-м он завершил карьеру игрока и начал тренировать. Последним клубом стал казахстанский «Жетысу», откуда он ушел в 2017 году.

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, полузащитник

Клубы в Италии: «Фиорентина»

Годы: 1997, 1998

Статистика: 26 матчей, 2 гола

«Фиалки» так хотели заполучить двукратного чемпиона Англии в составе «МЮ», что отправили в Ливерпуль, где Канчельскис защищал цвета «Эвертона», личный самолет владельца клуба Витторио Чекки Гори. За полтора сезона во Флоренции он успел поработать с Клаудио Раньери и Альберто Малезани. Оба тренера доверяли полузащитнику, но тот не всегда проходил в состав по состоянию здоровья. То в него врежется Тарибо Уэст (вывих голеностопа), то он сам столкнется с Джанлукой Пальюкой (трещина коленной чашечки).

Из-за травм Канчельскис играл реже, чем мог. Тем не менее, успел помочь «Фиорентине» пробиться в еврокубки. В заключительном матче сезона-1997/98 его гол «Милану» Фабио Капелло принес победу 2:0 и путевку в Кубок УЕФА. Однако летом у команды вновь сменился тренер. Пришедший Джованни Трапаттони предпочел россиянину другого легионера (их могло быть не более трех) Томаша Ржепку.

Канчельскис вернулся в Великобританию, поиграл за «Рейнджерс», «Ман Сити», «Саутгемптон». Затем были «Аль-Хиляль», «Сатурн» и «Крылья Советов», а с 2009 года он стал тренировать. Сейчас работает в узбекском «Навбахоре».

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, полузащитник

Клубы в Италии: «Рома», «Перуджа»

Годы: 1998 - 2000

Статистика: 43 матча, 2 гола

Капитан чемпионского «Спартака» и лучший игрок России-1997 обошелся «Роме» в 7 млн долларов, однако ни Земан, ни впоследствии Капелло не оценили талантов россиянина, привыкшего к комбинационному футболу. Даже две результативные передачи в первом же матче не сделали Аленичева в Риме своим. В результате вторую половину 2000-го он провел в «Перудже», запомнившись тем, что принял участие в том самом легендарном матче против «Ювентуса» в последнем туре, по итогам которого туринцы во главе с Анчелотти отдали чемпионский титул заклятому врагу «волков» - «Лацио».

Летом Аленичев уехал в «Порту», с которым выиграл Кубок УЕФА и Лигу чемпионов (и забил в обоих финалах), а на закате карьеры вернулся в «Спартак», где поругался с Александром Старковым. С 2010 года работает тренером. Последний клуб – «Енисей», откуда он ушел со скандалом в 2019-м.

Руслан НИГМАТУЛЛИН, вратарь

Клубы в Италии: «Верона», «Салернитана»

Годы: 2002, 2003

Статистика: 15 матчей, 25 пропущенных мячей

Вратарь сборной России уехал в Италию на пике карьеры после феерического сезона в «Локомотиве», по итогам которого был признан лучшим российским футболистом. На момент подписания контракта с «Вероной» считался одним из сильнейших голкиперов мира, но увы – из Италии он привез только любовь к местному образу жизни, стилю, кухне и вину.

36-летний Фабрицио Феррон (с 2013 года тренирует вратарей в юношеских сборных Италии) сохранил футболку с первым номером, а россиянин полгода полировал скамейку запасных, встал в рамку всего раз (три пропущенных мяча) и растерял былую уверенность. После неоднозначного выступления на ЧМ-2002 съездил в аренду в ЦСКА, а затем вернулся на Апеннины, отыграв полгода в «Салернитане» (тоже на правах аренды), но уже в серии B. Аутсайдер был настолько плох, что выиграл в первой половине 2003-го лишь один матч, чудом не вылетев в третью лигу.

На этом итальянские приключения вратаря закончились. Он вернулся в «Локо», но не смог пробиться в основу и в 2005 году объявил о завершении карьеры, которую ненадолго возобновил в 2008 и 2009 годах. Тем Нигматуллиным, который до заграничного вояжа пачками тащил мертвые мячи, он уже никогда не был. Впоследствии признавался, что сожалеет о том переходе в «Верону».

Виктор БУДЯНСКИЙ, полузащитник

Клубы в Италии: «Ювентус», «Реджина», «Авеллино», «Асколи», «Удинезе», «Лечче»

Годы: 2002 - 2011

Статистика: 82 матча, 5 голов

Последний на данный момент россиянин, игравший в серии А. В отличие от остальных, воспитанник московской «Академики» уехал в Италию еще не сложившимся и практически неизвестным футболистом. Агент Константин Сарсания устроил его и еще пару своих клиентов в молодежную команду самого «Ювентуса». Здесь россиянин познакомился с нынешним тренером «Аталанты» Джанпьеро Гасперини, фотографировался с Зинедином Зиданом и прокатился в машине Паоло Монтеро.

Поездив по арендам, Будянский на пару матчей все-таки дотянулся до первой команды «Юве», но все же не потянул уровень и уехал в более скромный «Удинезе», откуда даже недолго вызывался Гусом Хиддинком в сборную России. Но и здесь не закрепился и в 2009-м в возрасте 25 лет после короткого отрезка в «Химках» (куда его опять пристроил Сарсания) завершил профессиональную карьеру, после чего окончательно пропал с радаров.