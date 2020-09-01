Страшный сон Черчесова: что делать, когда пол-сборной травмировано или не в форме

За девять месяцев, прошедших с матча против Сан-Марино в ноябре 2019-го, в жизни и карьере многих сборников произошли большие перемены. А плотный до невозможности летний календарь РПЛ выкосил целую группу футболистов. По сравнению с «ноябрьским» составом сейчас из поля зрения Черчесова по объективным причинам выпали:

За один только 2019 год Черчесов вызывал на сборы 52 футболистов – почти пять составов! Казалось, новый костяк нащупан. Но вот завершился перерыв на пандемию, вот-вот стартует Лига наций, а на Станислава Саламовича со всех сторон сыплются новые напасти. Обстановка перед матчем с сербами на «ВТБ Арене» напоминает аврал.

Черчесов не раз проходил через нечто подобное. Вспомните, как долго он собирал по крупицам команду для ЧМ-2018, а «выстрелил» на домашнем турнире совсем с другими игроками на ключевых позициях. Чтобы спустя несколько месяцев, лишившись ветеранов, начать выстраивать сборную заново…

защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков (в начале июля потянул боковую связку колена);

полузащитник «Валенсии» Денис Черышев (не до конца залечил старую травму);

полузащитники «Локомотива» Дмитрий Баринов (выбыл до 2021 года) и Алексей Миранчук (до середины сентября), хавбек «Монако» Александр Головин и нападающий «Арсенала» Евгений Луценко (травмировались уже после обнародования первоначальной заявки).

СДАЛИ ДАЖЕ ФЕРНАНДЕС С ДЗЮБОЙ

В число травмированных потенциальных кандидатов можно добавить Алана Дзагоева, Ильзата Ахметова (оба - ЦСКА) и Ари («Краснодар»). А многие за эти девять месяцев потеряли место в основе своих клубов или не успели набрать форму после карантина. Яркие примеры - перешедший из «Зенита» в «Краснодар» Игорь Смольников и динамовец Константин Рауш.

Неудивительно, что в заявку на матчи с Сербией и Венгрией попали не имеющие сейчас игровой практики Федор Кудряшов (чемпионат Турции не стартовал), Роман Нойштедтер и Далер Кузяев (эти двое остаются без контрактов и последний раз выходили на поле более месяца назад). Добавим, что вызванный Егор Сорокин получил в РПЛ-2020/21 всего 120 минут, а новичок сборной Андрей Мостовой лишь дважды сыграл за «Зенит» более получаса - да и то благодаря травме Себастьяна Дриусси.

Но и это еще не все. Очевидно, устал тянуть в ЦСКА неподъемную ношу Марио Фернандес. Андрей Семенов в «Ахмате» не стабилен. Только-только отходит после заболевания коронавирусом в «Спартаке» Зелимхан Бакаев. Явно не в форме замененный по ходу двух последних матчей «Краснодара» Юрий Газинский. Рифат Жемалетдинов проигрывает в «Локомотиве» конкуренцию молодому Дмитрию Рыбчинскому. А Антон Миранчук заметно уступает в этом году брату Алексею…

Ветеран Юрий Жирков в новом чемпионате лишь раз отыграл за «Зенит» все 90 минут. У Алексея Ионова в «Ростове» ноль результативных действий за 495 минут. Даниил Фомин не блещет после перехода из «Уфы» в «Динамо». Черчесов вызвал его уже после травм Баринова, Миранчука и Головина…

Наконец, нападение. У Артема Дзюбы, Николая Комличенко и Федора Смолова на троих в шести турах всего три гола. Столько же, сколько у одного Александра Соболева (который, как и Фомин, был вызван в последний момент - после травмы Луценко), и меньше, чем у отсутствующих в сборной Дениса Макарова и Константина Кучаева. Армейца Черчесов отпустил в молодежку, которой предстоят ответственные матчи отбора Евро-2021 против поляков и болгар.

А ТЕРЯТЬ ОЧКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО - НАЧАЛСЯ ОТБОР ЧМ-2022

Вот и получается, что уверенным Черчесов может быть только в трех позициях, которые обычно закрывают Георгий Джикия, Магомед Оздоев и Роман Зобнин. И пусть у сербов с венграми проблемы схожи (отсутствие практики для ведущих игроков, выступающих за границей), было бы странно требовать от нашей команды яркого футбола прямо сейчас. Остается дождаться, как Черчесов распутает этот клубок неприятностей. И сможет ли он выбраться из «кадрового тупика» с минимальными турнирными потерями.

А Лига наций для нас - это не только борьба за переход из второго дивизиона во второй. Это и запасной путь в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре, если вдруг мы займем в своей группе место ниже второго. Так что у Сербии и Венгрии желательно отобрать побольше очков. И логичнее было бы в сложившейся ситуации положиться на тех, кто хорош здесь и сейчас (того же Соболева), а не «в теории».

Впрочем, выбор за Черчесовым. До этого он, как правило, угадывал.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ В 2019 ГОДУ

ГИЛЕРМЕ

ФЕРНАНДЕС - СЕМЕНОВ, ДЖИКИЯ - КУДРЯШОВ

ОЗДОЕВ - ЗОБНИН

ИОНОВ - ГОЛОВИН - ЧЕРЫШЕВ

ДЗЮБА

ИДЕАЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ В 2020 ГОДУ*

ГИЛЕРМЕ

ФЕРНАНДЕС - СЕМЕНОВ, ДЖИКИЯ - КУДРЯШОВ

ОЗДОЕВ, ЗОБНИН

Ал. МИРАНЧУК, ГОЛОВИН, ЧЕРЫШЕВ

ДЗЮБА

* Если бы не было травмированных и все находились в форме.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ СБОРНОЙ РОССИИ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ*

ШУНИН

КАРАВАЕВ - СЕМЕНОВ, ДЖИКИЯ - ПЕТРОВ**

ОЗДОЕВ, ЗОБНИН

З. БАКАЕВ, Ан. МИРАНЧУК, ЖИРКОВ

СОБОЛЕВ

* Если абстрагироваться от травм и исходить исключительно из текущей формы игроков.

** Хотя в «Краснодаре» Петров играет справа, Черчесов неоднократно подчеркивал способность этого защитника действовать на обоих флангах (слева он сыграл против Бельгии в прошлом году).

ВЕРОЯТНЫЙ ВЫБОР ЧЕРЧЕСОВА НА МАТЧ С СЕРБИЕЙ (МОСКВА, 3 СЕНТЯБРЯ)

ГИЛЕРМЕ

ФЕРНАНДЕС - СЕМЕНОВ, ДЖИКИЯ - КУДРЯШОВ

ОЗДОЕВ, ЗОБНИН

ИОНОВ, З. БАКАЕВ, ЖИРКОВ

ДЗЮБА