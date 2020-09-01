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Антон Миранчук: Брат должен раскрыться в «Аталанте», ее тренер делает ставку на атлетичный футбол
01 сентября 18:09
автор: Юлия Григорьевская

Антон Миранчук: Брат должен раскрыться в «Аталанте», ее тренер делает ставку на атлетичный футбол

Полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матчей Лиги наций против Сербии и Венгрии, которые из-за травмы пропустит его брат и теперь уже бывший одноклубник по «Локомотиву» Алексей Миранчук.

- Что знаете о ближайшем сопернике - сербах?
- Сегодня мы будем разбирать эту сборную. Имена я слышал, потому что некоторые ребята играют в европейских топ-чемпионатах. У сербов сильная команда. Тем интереснее. Жду Лигу наций с нетерпением. Еще никогда не выступал в этом турнире. Это более ответственно, чем товарищеские матчи.

- Что думаете по поводу перехода вашего брата в «Аталанту»?
- Советы здесь тяжело давать. Естественно, мы общаемся, и я видел, что у Леши есть желание попробовать себя в Европе. «Аталанта» - топ-клуб, который выходит на новый уровень. Хороший вариант. Я верю, что брат там раскроется и покажет себя с наилучшей стороны. Он профессионал, у него хорошая голова. Знаю, что тренер «Аталанты» любит атлетичный футбол, там очень много работы на физику - и это для Леши тоже плюс.

- Как переживаете уход из команды близкого человека?
- Это довольно тяжело. Наверное, еще не осознал до конца. Сейчас после сборной вернусь в клуб, а в раздевалке не будет близкого человека, с которым мы проводили много времени. Что ж, мы с братом готовились к расставанию. И я уверен, что мы с ним еще увидимся на поле.

- Теперь ставите цель стать полноценным лидером «Локомотива», каким был Алексей?
- Я не хочу загадывать и делать прогнозы. Буду отдаваться на сто процентов, делать максимум, а время и футбол рассудят.

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Антон Миранчук: Брат должен раскрыться в «Аталанте», ее тренер делает ставку на атлетичный футбол
Антон Миранчук: Брат должен раскрыться в «Аталанте», ее тренер делает ставку на атлетичный футбол
Полузащитник сборной России поделился ожиданиями от матчей Лиги наций против Сербии и Венгрии, которые из-за травмы пропустит его брат и теперь уже бывший одноклубник по «Локомотиву» Алексей Миранчук.
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