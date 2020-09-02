Сергей Юран: 100 тысяч – немаленькая сумма. Самому интересно, за что меня оштрафовали

- Вас оштрафовали на 100 тысяч рублей. Ваша реакция?

- Жду официальной бумаги из РФС с обоснованием штрафа. В течение трех дней этот документ должен поступить моему юристу.

- Будете обжаловать этот штраф?

- Сначала мне нужно ознакомиться с обоснованием. Сумма немаленькая. Хочется посмотреть, соответствует ли она содеянному. Возможность для обжалования предусмотрена. Все изучим с юристом и примем решение.

- Вас раньше штрафовал комитет по этике?

- По-моему нет. Я первый раз с этим столкнулся за всю сознательную карьеру футболиста и тренера. Тем интереснее посмотреть обоснование.

- Но вы удивлены?

- Да нет. Со мной оперативно связались из комитета по этике, после чего я поговорил со своим юристом. У меня самого не было возможности общаться в зуме. Юрист сказал, что на меня действительно наложили штраф в 100 тысяч рублей.

Напомним, что, помимо Юрана, комитет по этике выписал штрафы за неподобающие высказывания боссу «Спартака» Леониду Федуну и председателю попечительского совета »Уфы» Ростиславу Мурзагулову - соответственно на 200 и 150 тысяч рублей. Тот и другой угрожали снятием своих клубов с чемпионата в знак протеста против предвзятого судейства.