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«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием
02 сентября 17:14
автор: Евгений Ловчев

«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием

Постоянный автор «Советского спорта», прославленный футболист сборной СССР Евгений Ловчев передает поздравления главному тренеру сборной России, которой 3 сентября играть в Лиге наций с сербами.

ПРИ ЧЕРЧЕСОВЕ СБОРНУЮ ПОЛЮБИЛА ВСЯ РОССИЯ

В день рождения имениннику обычно поступает немало звонков с поздравлениями. По их количеству определяется, насколько он дорог людям. Не сомневаюсь, что сегодня Черчесов только и успевает, что отвечать на звонки.

Но я хочу сказать вот что. На моем юбилее Стас Черчесов поздравил меня такой фразой: «Это здорово, что вы у нас есть».

Сегодня отвечаю ему похожей фразой: «Стас, здорово, что ты есть у нашей страны».

Вспомните, какое отношение было к сборной перед чемпионатом мира 2018 года. Но благодаря блестящему выступлению на турнире под руководством Черчесова команда влюбила в себя всю Россию. И более того, это выступление обеспечило всплеск популярности футбола в стране.

Счастлив, что у меня есть такой друг, как Станислав. Здоровья тебе, Стас, счастья во всем. И, конечно, побед нашей сборной!

ПОТЕРИ БОЛЬШИЕ, НО СЕРБАМ НЕ ПРОИГРАЕМ

Теперь о матче с Сербией. У нас большие потери в составе: нет Александра Головина, Дениса Черышева, Дмитрия Баринова, Алексея Миранчука. Да, Миранчук не так много играл за сборную, но, учитывая, какую форму он набрал в последнее время, думаю, вышел бы в основе. Однако травма не позволила вызвать Алексея на эти игры против сербов и венгров.

Потери серьезные, и все это футболисты средней линии.

Но сейчас в сборную появилась вера. Благодаря Черчесову. Не знаю, удастся ли нашим победить сильную команду Сербии, но то, что мы ей не проиграем, сомнений у меня нет.

ДЗЮБА ВСЕ РАВНО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ СОБОЛЕВА

Последние дни все говорят о том, как помирились Артем Дзюба и Александр Соболев. Я скажу так: никакого конфликта и не было. Да, на поле во время полуфинального матча Кубка России в Санкт-Петербурге они немного повздорили. Но сколько таких ситуации возникает на поле! Когда футболисты приезжают в сборную, все эти недоразумения забываются.

Еще выдвигалась версия - будто причиной их конфликта стали слова Соболева на канале «Красава» о том, что Дзюба не поддержал Александра Кокорина и Павла Мамаева в той трудной ситуации. И что, мол, Дзюба на эти заявления Соболева обиделся. Я давно знаю Артема, мы дружим, и уверяю вас: не было у него никакой обиды. В общем, хорошо, что ребята созвонились и все недоразумения уладили.

Они оба игроки одного плана. Сейчас пошли разговоры, что Дзюба не в форме. Но Соболев пока тоже не показывает какой-то выдающейся игры. Так что, на мой взгляд, Артем все равно предпочтительнее форварда «Спартака». Ну а решение по составу принимать Черчесову.

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«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием
«Стас, здорово, что ты есть у нашей страны». Ловчев поздравляет Черчесова с 57-летием
Постоянный автор «Советского спорта», прославленный футболист сборной СССР Евгений Ловчев передает поздравления главному тренеру сборной России, которой 3 сентября играть в Лиге наций с сербами.
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