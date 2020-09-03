С Месси или без, «Барселона» готовит кадровую революцию. Обзор европейских трансферов

ИСПАНИЯ

«БАРСЕЛОНА»

Каталонцы – главные ньюсмейкеры текущего трансферного окна. Они на пороге небывалой кадровой революции: в ближайшее время (закрытие окна - 5 октября, старт испанского чемпионата - 11 сентября) команду могут покинуть большинство ключевых игроков, а на их место должны быть приобретены новые исполнители.

В первую речь, конечно, о Лионеле Месси, которого мы, не иключено, увидим в «Ман Сити». Этот клуб АПЛ уже обсудил с аргентинцем его зарплату (называется сумма в 700 миллионов евро за пять лет, частично ее хотят преобразовать в долю в управляющей компании City Football Group). Пока неясно, удастся ли Лео покинуть «Барсу» бесплатно, или «Сити» придется заплатить за трансфер. При этом британцы готовы перевести 100 млн и включить в сделку Габриэла Жезуса, Бернарду Силву и Эрика Гарсию. Сами сине-гранатовые упрямо твердили о неподъемных отступных в 700 млн, недавно вдруг заявили о 222 млн (чтобы побить трансферный рекорд Неймара), но в их головном офисе, куда 2 сентября наведался отец Месси Хорхе, все так быстро меняется, что предсказать развязку невозможно.

Однако даже для «Барсы» работает «классическое» правило: чтобы купить что-то ненужное, надо сначала продать что-то ненужное. Этим президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу и занимается. Если по Месси вопрос открыт, то его лучший друг Луис Суарес команду, судя по всему, покидает. Новый главный тренер Роналд Куман уже объявил уругвайцу, что на него не рассчитывает. Вероятно, Суарес окажется в «Ювентусе», выбирающем между ним и Эдином Джеко. Главное достоинство боснийца – более скромные требования по зарплате, зато Суарес может достаться туринцам бесплатно. Сами каталонцы готовы потратить 14 млн на расторжение его контракта.

Также в переходе Суареса заинтересован финалист Лиги чемпионов «ПСЖ»: к процессу переговоров даже подключили хорошо знакомого уругвайцу Неймара. Парижане готовы предложить Луису зарплату 20 млн в год, тогда как «старая синьора» не хочет платить более 10 млн после вычета налогов. Так что в случае переезда в Италию он потеряет в доходах (сейчас его годовой оклад составляет 15 млн). Ожидается отъезд из «Барсы» и Артуро Видаля. Он одной ногой уже в «Интере», с которым согласовал условия контракта до 2022-го с опцией продления еще на год. Зарплата чилийца в Милане составит 6 млн.

Сумасшедшим мог бы получиться инициированный Бартомеу обмен в «Атлетико» Антуана Гриманна на Жоау Фелиша. Правда, Диего Симеоне лишь покрутил пальцем у виска, и на этом разговор был закончен. Утверждается, что произошло это еще до унизительно вылета «Барсы» из Лиги чемпионов.

Так что официально столицу Каталонии пока покинули Артур («Ювентус»), Карлес Перес («Рома»), Марк Кукурелья (выкуплен после аренды «Хетафе») и Иван Ракитич (вернулся в родную «Севилью» за позорные для сине-гранатовых 1,5 млн). Заменить лидеров должны Миралем Пьянич («Ювентус»), Тринкао («Брага») и бразильский опорник «Палмейраса» Матеус Фернандес. Их трансферы обошлись в 98 млн. Кроме того, уже присматривает жилье в Барселоне 29-летний Джоржиньо Вейналдум. Осталось уладить последние детали с «Ливерпулем», требующим за игрока 30 млн. Испанцы пока предлагают только 15+5 с бонусами.

А в линии нападения Куман ждет Чиро Иммобиле («Лацио») или Муссу Дембеле («Лион»). По задумке тренера, они должны заменить на острие Суареса. Правда, Иммобиле на днях продлил контракт с римлянами, так что вероятность его перехода не очень высока. А вот француз готов к отъезду, с ним уже общался помощник Кумана и отец нападающего «Спартака» Джордана Ларссона Хенрик.

«РЕАЛ»

В Мадриде страстей куда меньше. Годами «Реал» набирал избыточный состав, раздавая «лишних» по арендам, поэтому сейчас просто разгружает зарплатную ведомость. Ашраф Хакими (уехал в «Интер»), Оскар Родригес (в «Севилью») и группа других молодых игроков уже принесла в клубную казну 66 млн.

На очереди трансфер Хамеса Родригеса в «Эвертон», где его ждет не дождется старый знакомый Карло Анчелотти. Следом может покинуть клуб и Серхио Регилон, проведший прошлый сезон в аренде в «Севилье». Длинный список претендентов на талантливого защитника возглавляют «МЮ», «Юве», «Интер» и «Тоттенхэм». Считается, что Зинедин Зидан на игрока сборной Испании не рассчитывает и готов отпустить его за 20-25 млн.

Не вернется нынешним летом из аренды и Дани Себальос, проведший прошлый сезон в «Арсенале». С приходом Микеля Артеты дела у него пошли на лад, и стороны пожелали продолжить сотрудничество.

А вот о приобретениях «Реала» к началу осени ничего не слышно. Флорентино Перес, очевидно, решил сэкономить в коронавирусный год. Решение спорное – костяк команды (Лука Модрич, Серхио Рамос, Карим Бензема, Марсело, Тони Кроос, Эден Азар) медленно, но верно стареет. Такими темпами не за горами проблемы, аналогичные тем, что разгребают в столице Каталонии.

«АТЛЕТИКО»

В другом мадридском клубе градус трансферных войн традиционно еще ниже. Нынешним летом «матрасники» пока только выкупили у «Челси» Альваро Морату (за совершенно не адекватные его уровню 56 млн) и заплатили 7 млн за 24-летнего вратаря хорватской «Локомотивы» Иво Грбича.

Среди потерь 23-летний защитник Кайо Энрике, отправившийся в «Монако», и 33-летний дублер Яна Облака Антонио Адан. Он подписал контракт со «Спортингом». Возможен отъезд и Диего Косты, которого по каким-то одному только ему известным причинам жаждет заполучить в «Тоттенхэм» Жозе Моуринью. Вероятно, причиной тому личная привязанность – португалец поддерживает с бразильцем отношения со времен совместной работы в «Челси» в середине 10-х годов.

«ВАЛЕНСИЯ»

Российский полузащитник Денис Черышев лишился звездного одноклубника – лидер «летучих мышей» Родриго Морено уехал в «Лидс» к Марсело Бьелсе. Сумма трансфера (30 млн) стала рекордной в истории английского клуба.

АНГЛИЯ

«ЛИВЕРПУЛЬ»

Состав команды Юргена Клоппа пока пополнился одним новичком – из «Олимпиакоса» за 13 млн был выписан Константинос Цимикас. Следом ожидается трансфер Тьяго Алькантары из «Баварии». Стороны ведут переговоры. «Красные» готовы предложить 20 млн, вырученные с продажи Вейналдума, немцы хотят на 10 млн больше. Наверняка сделка состоится – мюнхенцы уже настроились на приобретение у «Интера» Марцело Брозовича.

«МАН СИТИ»

Трансферные возможности вице-чемпионов во многом будут зависеть от того, состоится ли переход Месси, поэтому пока они стараются заткнуть только очевидную дыру в составе – позицию центрального защитника. Натан Аке из «Борнмута» уже приехал (45 млн), теперь Хосеп Гвардиола ждет Калиду Кулибали из «Наполи». Правда, итальянцы хотят за защитника 70 млн, что явно не соответсвует его рыночной цене. Того же мнения придерживаются и «горожане».

Ранее состав команды пополнил вингер «Валенсии» Ферран Торрес (23 млн), а ушли Лерой Сане («Бавария»), Клаудио Браво («Бетис») и Давид Сильва («Реал Сосьедад»).

«МЮ»

Оле-Гуннар Сульшер в ожидании усиления. Первым, кого он получил в свое распоряжение, стал Донни ван де Бек из «Аякса». После срыва договоренности с «Реалом» у голландца было множество вариантов (в том числе «Барселона», где его очень хотел видеть Куман), но, переговорив с Сульшером, ван де Бек принял решение перейти в «Юнайтед». Трансфер оценивается в 40 млн, а зарплата игрока составит 6 млн.

Теперь манкунианцы сконцентрировались на поиске достойного партнера в защите для Гарри Магуайра. «МЮ» посылал запрос в «Монако» с предложением заплатить 25 млн за 19-летнего Бенуа Бадьяшиля, но получили отказ. Другой вариант - переманить Дайо Упамекано из «Лейпцига». Защитник продлил контракт с немецким клубом, но это не мешает ему вести переговоры сразу с несколькими потенциальными работодателями. В их числе называются «Реал», «Барса», «Бавария», «Челси», «Арсенал» и бледно выглядящий на этом фоне «Милан».

«ЧЕЛСИ»

У лондонцев одна из самых интересных и грамотных кампаний текущего трансферного окна. «Челси» уже давно укрепился во всех линиях – в обороне появился Бен Чилвел, в полузащите – Хаким Зиеш, в нападении – Тимо Вернер. Но на этом клуб Романа Абрамовича не остановился, подписав контракты с двумя свободными агентами из чемпионата Франции – 35-летним ветераном Тьяго Силвой («ПСЖ») и 21-летним талантом Малангом Сарром («Ницца»). Правда, последнему еще надо набраться опыта – следующий сезон он проведет в аренде.

Сейчас в Лондоне ждут подписания одного из самых перспективных немецких полузащитников - Кая Хаверца. Медицинское обследование он уже прошел, осталось утрясти детали. «Байер» заработает на продаже своего воспитанника 80 млн сразу и еще 20 млн бонусами.

После этого для полного счастья Фрэнка Лэмпарда останется решить только вратарский вопрос. Номером один в шорт-листе значится Джанлуиджи Доннарумма, за которого лондонцы готовы отдать Кепу Аррисабалагу и еще доплатить сверху. Не исключено, что «Милану» придется пойти на сделку, чтобы не потерять дорогостоящий актив следующим летом бесплатно. Пока итальянцы возились с новым контрактом Златана Ибрагимовича, они позабыли обо всем на свете. Если сделка все-таки не состоится, «Челси» намерен приобрести вратаря «Ренна» Эдуара Менди за 20 млн.

Туманными остаются перспективы полузащитника Нголо Канте. Лэмпард не выдавливает его из состава, но и не слишком-то удерживает. Так что француз может оказаться в «Интере», где его хочет видеть Антонио Конте. Непонятно, правда, готовы ли итальянцы потянуть трансфер в 50 млн.

«АРСЕНАЛ»

«Пушкари» уже укрепили центр обороны Габриэлем Магальесом («Лилль») и Пабло Мари («Фламенго»), а на правый фланг бесплатно взяли у «Саутгемптона» Седрика Суареша, так что согласны отпустить Эктора Бельерина, на которого претендуют «ПСЖ», «Бавария» и «Юве». Парижане готовы заплатить «Арсеналу» 28 + 5,5 млн бонусами. Предложение мюнхенцев не раскрывается, но вряд ли оно будет больше, ведь они хотят Бельерина только в качестве дублера для Бенжамена Павара. Эта роль освободилась после возвращения в «Реал» по окончании сезона Альваро Одриосолы.

Среди потерь победителей Кубка и Суперкубка Англии-2020 пока значится только Генрих Мхитарян, проведший прошлый сезон в «Роме». С ним расторгнут контракт, после чего он с удовольствием вернулся в Рим. По тому же маршруту может проследовать и Лукас Торрейра, на которого также претендует «Фиорентина».

ИТАЛИЯ

«ЮВЕНТУС»

Туринцы пока обменяли в «Барселону» Пьянича на Артура, продали Эмре Джана в дортмундскую «Боруссию», приобрели Фелика Корреа из дубля «Ман Сити» и взяли у «Шальке» Уэстона Маккенни. Последний перешел на правах аренды за 4,5 млн с обязательством выкупа еще за 18,5 млн по достижении определенных результатов. Также в сделке предусмотрены бонусы в размере 7 млн за спортивные достижения.

Наверняка покинет «Ювентус» Гонсало Игуаин, но варианты продолжения карьеры его не слишком вдохновляют – «Фулхэм», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Астон Вилла», «Интер Майами» или один из катарских клубов. Также Андреа Пирло хочет отказаться от услуг Даниэля Ругани. Его сватают в «Ренн», пробившийся в Лигу чемпионов.

«ИНТЕР»

Миланцы заранее озаботились проведением активной трансферной кампании и подходят к ее завершению. Их ряды пополнили Хакими («Реал»), Стефано Сенси («Сассуоло») и 18-летний Георгис Вагианнидис («Панатинаикос»). Плюс был выкуплен Николо Барелла и подписан полноценный контракт с Алексисом Санчесом.

«Интер» заработал на продажах 81 млн, не потеряв ни одного игрока основы прошлого сезона. «ПСЖ» за 50 млн выкупил Мауро Икарди, еще 28 млн принесли трансферы Андреа Пинамонти в «Дженоа» и Яна Карамоа в «Парму». Единственной потерей стал отъезд 35-летнего Борхи Валеро, но этот переход планировался еще с зимы. А проблемой может стать только продажа Милана Шкриньяра ищущему замену Тьяго Сильве «ПСЖ».

Пока словак в составе, Конте находится в поиске усиления левого края обороны, где играет многоопытный Эшли Янг. На его позицию планируется чуть менее возрастной Александр Коларов из «Ромы», способный не только подстраховать Янга, но и при необходимости закрыть позицию Шкриньяра в центре. Контракт будет подписан по схеме 1+1.

«ЛАЦИО»

Римляне сконцентрированы на удержании лучшего бомбардира Европы Иммобиле, что, впрочем, не помешало им подписать контракт с 38-летним вратарем Пепе Рейной, предыдущим клубом которого был «Милан».

«НАПОЛИ»

Неаполитанцы продали целую группу игроков, самыми заметными из которых стали Симоне Верди («Торино»), Роберто Инглезе («Парма») и Марко Рог («Кальяри»). Бесплатно был отпущен Кальехон. На трансферах »Наполи» удалось заработать 74 млн - этой суммы как раз хватило на приобретение у «Лилля» Виктора Осимхена.

Ожидается, что и следующая сделка будет на выход – «Эвертон» уже договорился о переходе Аллана за 25 млн, не считая бонусов.

«МИЛАН»

Красно-черным удалось невозможное – продлить контракт с Ибрагимовичем. На фоне этой новости остальные меркнут. Тем не менее, отметим ожидаемый переход из «Реала» Браима Диаса и попытку побороться за талантливого полузащитника «Брешии» Сандро Тонали, на которого также претендует «Интер».

ГЕРМАНИЯ

«БАВАРИЯ»

Победители Лиги чемпионов ведут себя на трансферном рынке очень спокойно. Сделка по Сане из «Ман Сити» за 45 млн была закрыта давно, как и переход 23-летнего вратаря «Шальке» Александра Нюбеля. А больше ничего интересного с участием мюнхенцев не происходит.

«БОРУССИЯ» Д

Дортмундцы расстались с Хакими (вернулся из аренды), Андре Шюррле (завершил карьеру), Марио Гетце (ушел бесплатно) и Омером Топраком (перешел в «Вердер»). Усиление же они нашли в лице 17-летнего англичанина Джуда Беллингема, за которого отдали «Бирмингему» 27 млн, Тома Менье (пришел бесплатно из «ПСЖ») и 18-летнего бразильца Рейньера, взятого в аренду у «Реала». Но трансферный баланс «Боруссии» пока не впечатляет – минус 47 млн. Виной тому еще и выкуп за 25 млн у «Ювентуса» прав на Джана.

«ЛЕЙПЦИГ»

«Быки» нашли замену ушедшему в «Челси» Вернеру в лице 24-летнего форварда своего фарм-клуба «Зальцбурга» Ли Чан Хвана. Австрийцы заработали на этой сделке 15 млн.

ФРАНЦИЯ

«ПСЖ»

Финалисты Лиги чемпионов заняли выжидательную позицию. Год назад они заработали на трансферах 106 млн, а сейчас пока ничего. Меж тем команду покинули Менье, Тьяго Силва, Эдинсон Кавани и Эрик Максим Шупо-Мотинг. Выкупленного по итогам годичной аренды Мауро Икарди трудно назвать усилением.

«МОНАКО»

Одноклубником Александра Головина стал бывший нападающий «Байера» Кевин Фолланд, подававший некогда большие надежды. Трансфер оценивается в 15 млн, а его зарплата – в 11 млн.

ТАБЛИЦА ПЕРЕХОДОВ (выделены официально оформленные сделки)

БАРСЕЛОНА

Пришли

Пьянич (Ювентус), Тринкао (Брага), Матеус Фернандес (Палмейрас), Педри (Лас-Пальмас), Вейналдум (Ливерпуль), Иммобиле (Лацио), М. Дембеле (Лион), Упамекано (Лейпциг)

Ушли

Артур (Ювентус), Карлес Перес (Рома), Кукурелья (Хетафе), Ракитич (Севилья), Арда Туран (Галатасарай), Месси (Ман Сити), Суарес (Ювентус, ПСЖ), А. Видаль (Интер)

РЕАЛ

Пришли

Упамекано (Лейпциг)

Ушли

Хакими (Интер), Оскар Родригес (Севилья), Хамес (Эвертон), Регилон (МЮ, Ювентус, Интер, Тоттенхэм)

АТЛЕТИКО

Пришли

Мората (Челси, выкуп), Грбич (Локомотива)

Ушли

Кайо Энрике (Монако), Адан (Спортинг), Диего Коста (Тоттенхэм)

ВАЛЕНСИЯ

Ушли

Родриго (Лидс), Ферран Торрес (Ман Сити), Коклен, Дани Парехо (оба – Вильярреал), Гарай

ЛИВЕРПУЛЬ

Пришли

Цимикас (Олимпиакос), Алькантара (Бавария)

Ушли

Ловрен (Зенит), Эжариа (Ридинг), Лаллана (Брайтон), Клайн, Вейналдум (Барселона)

МАН СИТИ

Пришли

Ферран Торрес (Валенсия), Аке (Борнмут), Месси (Барселона), Кулибали (Наполи)

Ушли

Сане (Бавария), Браво (Бетис), Давид Сильва (Реал Сосьедад)

МЮ

Пришли

Регилон (Реал), ван де Бек (Аякс), Бадьяшиль (Монако), Упамекано (Лейпциг)

Ушли

Бортуик-Джексон (Олдхэм), Санчес (Интер)

ЧЕЛСИ

Пришли

Вернер (Лейпциг), Чилвелл (Лестер), Зиеш (Аякс), Сарр (Ницца), Тьяго Силва (ПСЖ), Упамекано (Лейпциг), Хаверц (Байер), Доннарумма (Милан), Менди (Ренн)

Ушли

Мората (Атлетико, выкуп), Пашалич (Аталанта, выкуп), Виллиан (Арсенал), Педро (Рома), Кепа (Милан), Канте (Интер)

АРСЕНАЛ

Пришли

Виллиан (Челси), Габриэл (Лилль), Мари (Фламенго), Педро (Челси), Суареш (Саутгемптон), Упамекано (Лейпциг)

Ушли

Мхитарян (Рома), Бельерин (ПСЖ, Бавария, Ювентус), Торрейра (Рома, Фиорентина)

ЮВЕНТУС

Пришли

Артур (Барселона), Коррейя (Ман Сити), Маккенни (Шальке, аренда), Суарес (Барселона), Регилон (Реал), Бельерин (Арсенал)

Ушли

Пьянич (Барселона), Эмре Джан (Боруссия Д, выкуп), Матюиди (Интер Майами), Игуаин (Фулхэм, Ньюкасл, Вест Хэм, Астон Вилла, Интер Майами), Ругани (Ренн)

ИНТЕР

Пришли

Хакими (Реал), Барелла (Кальяри, выкуп), Сенси (Сассуоло, выкуп), Вагианнидис (Панатинаикос), Санчес (МЮ), А. Видаль (Барселона), Регилон (Реал), Канте (Челси), Коларов (Рома)

Ушли

Икарди (ПСЖ, выкуп), Пинамонти (Дженоа), Карамо (Парма), Лазаро (Боруссия М, в аренду), Брозович (Бавария), Шкриньяр (ПСЖ)

ЛАЦИО

Пришли

Рейна (Милан), Эскаланте (Эйбар)

Ушли

В. Бериша (Реймс), Иммобиле (Барселона)

АТАЛАНТА

Пришли

Пашалич (Челси, выкуп), Ал. Миранчук (Локомотив)

Ушли

Манчини (Рома), Е. Бериша (СПАЛ)

МИЛАН

Пришли

Салемакерс (Андерлехт), Кьер (Севилья, выкуп), Упамекано (Лейпциг), Кепа (Челси), Браим Диас (Реал), Тонали (Брешия)

Ушли

Рейна (Лацио), Сусо (Севилья, выкуп), Р. Родригес (Торино), Бонавентура, Билья, Доннарумма (Челси)

РОМА

Пришли

Карлес Перес (Барселона), Педро (Челси), Мхитарян (Арсенал), Манчини (Аталанта), Верету (Фиорентина), Торрейра (Арсенал)

Ушли

Дефрель (Сассуоло), Гоналон (Гранада), Коларов (Интер)

НАПОЛИ

Пришли

Осимхен (Лилль)

Ушли

Верди (Торино), Инглезе (Парма), Рог (Кальяри), Кулибали (Ман Сити), Аллан (Эвертон)

БАВАРИЯ

Пришли

Сане (Ман Сити), Нюбель (Шальке), Брозович (Интер), Упамекано (Лейпциг), Бельерин (Арсенал)

Ушли

Алькантара (Ливерпуль)

БОРУССИЯ Д

Пришли

Беллингем (Бирмингем), Эмре Джан (Ювентус, выкуп), Менье (ПСЖ), Рейньер (Реал, в аренду)

Ушли

Топрак (Вердер), Гетце, Шюррле

ЛЕЙПЦИГ

Пришли

Хи Джан Хван (Зальцбург), Хенрихс (Монако, в аренду)

Ушли

Вернер (Челси), Вольф (Боруссия М, в аренду), Упамекано (МЮ, Реал, Барселона, Бавария, Челси, Арсенал, Милан)

ПСЖ

Пришли

Икарди (Интер, выкуп), Суарес (Барселона), Бельерин (Арсенал), Шкриньяр (Интер)

Ушли

Менье (Боруссия Д), Тьяго Силва (Челси), Кавани, Шупо-Мотинг

МОНАКО

Пришли

Кайо Энрике (Атлетико), Фолланд (Байер), Дизази (Реймс), Мусаба (Неймеген)

Ушли

Субашич, Бенальо, Бадьяшиль (МЮ)