Стоят 349 млн евро, получали 0:5 от Украины. С кем сыграет в первом туре Лиги наций сборная России

СТАТИСТИКА В НАШУ ПОЛЬЗУ

Сборная России открывает для себя Лигу наций домашним матчем против Сербии (3 сентября, начало - в 21.45 на «ВТБ Арене»). Это будет уже 12-я встреча с этим соперником за 25 лет (включая игры с Югославией). Статистика явно в нашу пользу – 4 победы, 6 ничьих и лишь 1 поражение. Тем не менее, матчи всегда получаются боевыми и зачастую малорезультативными. Ни одной из команд не удалось забить трех мячей, а самыми популярными оказались счета 1:1 (5 раз) и 1:0 (трижды). И это при том, что большинство встреч носили товарищеский характер. В официальных же турнирах мы с сербами пересеклись лишь дважды – в рамках квалификации ЧМ-2002 (победа 1:0 в Белграде ничья 1:1 в Москве).

В РЕЙТИНГЕ ФИФА РОССИЯ НИЖЕ

Но все это дела давно минувших дней. Сегодня сборная Сербии занимает в рейтинге ФИФА 29-е место (Россия – 38-е), а ведь еще пять лет назад была, страшно сказать, всего лишь 56-й. В Москве сербы дебютируют в дивизионе B Лиги наций после того, как в 2018-м выиграли свою группу дивизионом ниже. Тогда их соперниками были Литва (1:0, 4:1), Румыния (2:2, 0:0) и Черногория (2:0, 2:1).

Выигрыш своего дивизиона ЛН сербам очень пригодился, поскольку через основную квалификацию на Евро-2020 им пробиться не удалось. В групе с Украиной и Португалией они финишировали третьими с феерической разницей мячей по итогам 8 туров 17-17. Теперь за путевку на Евро команде предстоит биться в дополнительном плей-офф: в полуфинале - с Норвегией и в случае успеха - в финале с победителем пары Шотландия – Израиль.

СТАРШЕ 30 - ТОЛЬКО ТРОЕ

Нынешняя сборная Сербии (хотя говорить так не совсем правильно, ведь команда не собиралась девять месяцев) крайне нестабильна. Может сыграть ничью с Португалией или Германией, но с треском проиграть Украине (0:5). Причем во всех этих прошлогодних матчах сербы играли по разным тактическим схемам: 4-4-2 (ромбом), 4-1-4-1, 3-5-2, 4-2-3-1. И только с приходом Любиши Тумбаковича в июле остановилась на последней модели.