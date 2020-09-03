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Стоят 349 млн евро, получали 0:5 от Украины. С кем сыграет в первом туре Лиги наций сборная России
03 сентября 17:00
автор: Артем Зибрак

Стоят 349 млн евро, получали 0:5 от Украины. С кем сыграет в первом туре Лиги наций сборная России

Представляем национальную команду Сербии, матчем с которой подопечные Станислава Черчесова начнут свои выступления в 2020 году.

СТАТИСТИКА В НАШУ ПОЛЬЗУ

Сборная России открывает для себя Лигу наций домашним матчем против Сербии (3 сентября, начало - в 21.45 на «ВТБ Арене»). Это будет уже 12-я встреча с этим соперником за 25 лет (включая игры с Югославией). Статистика явно в нашу пользу – 4 победы, 6 ничьих и лишь 1 поражение. Тем не менее, матчи всегда получаются боевыми и зачастую малорезультативными. Ни одной из команд не удалось забить трех мячей, а самыми популярными оказались счета 1:1 (5 раз) и 1:0 (трижды). И это при том, что большинство встреч носили товарищеский характер. В официальных же турнирах мы с сербами пересеклись лишь дважды – в рамках квалификации ЧМ-2002 (победа 1:0 в Белграде ничья 1:1 в Москве).

В РЕЙТИНГЕ ФИФА РОССИЯ НИЖЕ

Но все это дела давно минувших дней. Сегодня сборная Сербии занимает в рейтинге ФИФА 29-е место (Россия – 38-е), а ведь еще пять лет назад была, страшно сказать, всего лишь 56-й. В Москве сербы дебютируют в дивизионе B Лиги наций после того, как в 2018-м выиграли свою группу дивизионом ниже. Тогда их соперниками были Литва (1:0, 4:1), Румыния (2:2, 0:0) и Черногория (2:0, 2:1).

Выигрыш своего дивизиона ЛН сербам очень пригодился, поскольку через основную квалификацию на Евро-2020 им пробиться не удалось. В групе с Украиной и Португалией они финишировали третьими с феерической разницей мячей по итогам 8 туров 17-17. Теперь за путевку на Евро команде предстоит биться в дополнительном плей-офф: в полуфинале - с Норвегией и в случае успеха - в финале с победителем пары Шотландия – Израиль.

СТАРШЕ 30 - ТОЛЬКО ТРОЕ

Нынешняя сборная Сербии (хотя говорить так не совсем правильно, ведь команда не собиралась девять месяцев) крайне нестабильна. Может сыграть ничью с Португалией или Германией, но с треском проиграть Украине (0:5). Причем во всех этих прошлогодних матчах сербы играли по разным тактическим схемам: 4-4-2 (ромбом), 4-1-4-1, 3-5-2, 4-2-3-1. И только с приходом Любиши Тумбаковича в июле остановилась на последней модели.

Команда интересна тем, что в ней почти нет ветеранов почтенного возраста. В нынешней заявке только трое футболистов отметили 30-летие – опытнейший капитан Александр Коларов (34), вингер «Аякса» Душан Тадич (31) и центральный защитник «Страсбура» Стефан Митрович (30). Для сравнения: в сборной России 11 футболистов старше 30 лет.

ЛИДЕРЫ - КОЛАРОВ, ТАДИЧ, МИТРОВИЧ

В каждой линии, помимо, Коларова и Тадича, есть лидеры: вратарь Марко Дмитрович («Эйбар»), центральный защитник Никола Миленкович («Фиорентина»), полузащитник Неманья Максимович («Хетафе») и, конечно, главный бомбардир Александр Митрович («Фулхэм»). На его счету 34 гола в 54 матчах за сборную, 15 – в 14 последних играх. Более того, на протяжении семи матчей он не уходит с поля без забитого мяча. С июня по ноябрь 2019-го не удалось закрыть Митровича ни португальцам, ни украинцам, ни парагвайцам (в товарищеском матче).

И это мы не упомянули полузащитников Сергея Милинковича-Савича («Лацио»), за которым гоняется половина Европы, Филипа Костича («Айнтрахт»), защитника Николу Максимовича («Наполи») и нападающих Луку Йовича («Реал») и 20-летнего Душана Влаховича («Фиорентина»). В матче с Россией может дубютировать далеко не последний форвард РПЛ Джорже Деспотович, которого летом сватали в ЦСКА. А вот полузащитник «МЮ» Неманья Матич, хотя получил приглашение, от него отказался, решив завершить международную карьеру.

СОСТАВ В ДВА РАЗА ДОРОЖЕ, ЧЕМ У ЧЕРЧЕСОВА

По традиции, почти никто из сербов не выступает за местные клубы. Их еврорпейский опыт несопоставим с игроками нашей сборной, лучшие из которых встречаются с топ-клубами раз в год. Неслучайно Transfermarkt оценивает команду Сербии почти в два с половиной раза дороже российской – в 349 млн евро против 146. Разрыв феноменальный, пусть и не стоит забывать, что Станислав Черчесов лишился из-за травм Александра Головина, Дениса Черышева и других лидеров.

СТАВКА НА НАВЕСЫ

Стилистически в атаке сербы напоминают сборную России – делают ставку на фланговую игру и точную подачу в штрафную, где Митрович способен любое выигранное единоборство превратить в гол. Обороняются они высоко, но в прессинг идут нечасто. Таким образом они создают вязкость в центре поля и пытаются связать соперников по рукам и ногам. Получается неважно – при Тумбаковиче сербы не пропустили лишь однажды, поразить их ворота удавалось даже Литве и Люксембургу. Причем последнему - дважды. Так что при всей зрелищности и мощности у чужих ворот в своей штрафной сербы весьма уязвимы.

ТРЕНЕР ПРОВАЛИЛСЯ В ЧЕРНОГОРИИ

68-летний Тумбакович имеет опыт работы в Греции, Саудовской Аравии, Китае и Иране. А до Сербии он тренировал Черногорию. Впрочем, не слишком успешно – после пяти матчей без побед (сюда вошли поражения от Сербии и Румынии, разгром 1:5 от Англии и домашняя ничья с Косово) он был уволен. Зато в нынешней команде ему удалось стабилизировать состав и игровую схему и дать результат – 4 победы в 6 матчах. На клубном уровне Тумбакович выигрывал чемпионат и Кубок Сербии (считается самым успешным тренером в истории «Партизана», с которым доминировал на рубеже веков) и Китая, правда, последний успех датирован 2008 годом.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СОСТАВ НА МАТЧ ПРОТИВ РОССИИ

Дмитрович - Миленкович, Ник. Максимович, Коларов, Младенович - Нем. Максимович, Гудель - Тадич, Милинкович-Савич, Ляич - Митрович

источник: «Советский спорт»
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